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Qué es Android Pulse y por qué se instala automáticamente en el smartphone

La app supera los diez millones de descargas pese a que la mayoría de los usuarios no sabía de su existencia hasta agosto de 2026

Android Pulse llega a los teléfonos sin que el usuario pulse ningún botón de descarga, igual que otros componentes del sistema que Google despliega de forma automática. (Europa Press)
Android Pulse llega a los teléfonos sin que el usuario pulse ningún botón de descarga, igual que otros componentes del sistema que Google despliega de forma automática. (Europa Press)
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Android Pulse, la nueva aplicación de Google que aparece sin previo aviso en la lista de apps de millones de usuarios de Android, no es un error ni una amenaza: es un componente oficial del sistema operativo diseñado para vigilar el consumo de recursos del dispositivo en segundo plano.

Su aparición masiva este mes en la sección de actualizaciones de Play Store ha generado desconcierto entre usuarios que no recuerdan haberla descargado. Google despliega este tipo de componentes de forma automática y transparente, como en casos anteriores (Android System SafetyCore o Android System Key Verifier), sin requerir ninguna acción del usuario.

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Android Pulse, un monitor de salud para el sistema

La descripción oficial de Google en la tienda define a Android Pulse como una herramienta para facilitar la distribución de reglas orientadas a detectar anomalías en el consumo de recursos del smartphone. En la práctica, la app opera en segundo plano y vigila picos inusuales de memoria o procesador.

Android Pulse
Google describe Android Pulse como una herramienta para detectar anomalías en el consumo de memoria y procesador en segundo plano. (Google Play)

Su función se extiende también al consumo de batería: está diseñada para identificar picos anómalos de autonomía, ese comportamiento habitual en aplicaciones que se congelan y drenan la carga del móvil casi sin que el usuario lo note. El objetivo es identificar y atajar comportamientos no deseados.

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Aunque ahora aparece como espacio en blanco, el ícono de la aplicación anticipaba su propósito: un trazado verde que simula un latido del corazón o un electrocardiograma, una imagen que ilustra un servicio dedicado a comprobar las “constantes vitales” del sistema Android.

Una aplicación que no se puede abrir

A diferencia de otras aplicaciones del sistema que pueden requerir configuración o revisión, Android Pulse no admite interacción. De hecho, no es posible abrirla. El usuario no debe hacer nada con ella.

Las primeras versiones de Android Pulse llevan circulando desde marzo de 2026, según confirma el repositorio APKMirror. (Europa Press)
Las primeras versiones de Android Pulse llevan circulando desde marzo de 2026, según confirma el repositorio APKMirror. (Europa Press)

Lo que aún no está del todo claro es si la app actúa corrigiendo fallos en tiempo real o si se limita a enviar reportes a Google para que los problemas se aborden en futuras actualizaciones. Ninguna de las dos funciones requiere intervención del usuario.

Más de diez millones de descargas desde marzo

A pesar de que su presencia se ha hecho visible de forma masiva recién en agosto de 2026, el repositorio APKMirror confirma que las primeras versiones de Android Pulse llevan circulando desde marzo de 2026. Su expansión ha sido progresiva, y la app acumula ya más de diez millones de descargas.

Quienes la encuentren en su lista de descargas pendientes o en el apartado de aplicaciones instaladas pueden actualizarla sin reservas: se trata de un componente oficial y seguro.

Aún no está confirmado si Android Pulse corrige fallos en tiempo real o si envía reportes a Google para abordarlos en futuras actualizaciones. (Reuters)
Aún no está confirmado si Android Pulse corrige fallos en tiempo real o si envía reportes a Google para abordarlos en futuras actualizaciones. (Reuters)

Otras apps que sí se pueden eliminar para liberar espacio

No todas las aplicaciones que llegan preinstaladas en un teléfono Android son componentes del sistema como Android Pulse. Muchas responden a acuerdos comerciales entre fabricantes, operadoras y empresas externas, un fenómeno conocido como bloatware que ocupa espacio de almacenamiento y puede afectar el rendimiento del dispositivo.

Existen cinco categorías de apps preinstaladas que, por lo general, pueden desinstalarse o inhabilitarse sin riesgos: apps del operador, apps de marca del fabricante que duplican funciones nativas, apps duplicadas del sistema, apps de terceros por acuerdos comerciales y antivirus integrados redundantes frente a los mecanismos de protección propios del sistema.

Cuando una aplicación no permite desinstalarse, Android ofrece la opción de inhabilitarla, lo que impide que se ejecute y consume recursos sin comprometer la estabilidad del dispositivo. La inhabilitación evita su ejecución sin comprometer la estabilidad.

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