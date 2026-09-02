Equipos del ascenso que alguna vez lograron jugar en Europa

La mayoría de los equipos del ascenso llegó a torneos UEFA por ganar una copa nacional o por la reasignación de una plaza continental (EFE/EPA/TIAGO PETINGA)

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Torreense disputará la Europa League 2026-27 tras conquistar la Taça de Portugal siendo un club de Segunda División, un hecho poco frecuente en el fútbol europeo, aunque con antecedentes en Inglaterra, España, Francia y Alemania.

El conjunto portugués participará en el sorteo continental después de superar al Sporting, convirtiéndose en el décimo club de una segunda categoría que accede a una competición europea.

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Su clasificación amplía una lista breve y dispersa en el tiempo. En la mayoría de los casos, el acceso se produjo a través de la conquista de una copa nacional; en otros, por la reasignación de una plaza cuando el campeón ya había asegurado su participación en otro torneo. El denominador común en estos casos es la presencia de equipos ajenos a la élite doméstica que logran acceder al calendario europeo.

Equipos que jugaron competiciones europeas estando en el ascenso

Torreense (2026)

Torreense jugará la Europa League 2026-27 tras ganar la Taça de Portugal como club de Segunda División (REUTERS/Pedro Nunes)

Habitual participante de la segunda categoría portuguesa, ganó el 24 de mayo la Taça de Portugal tras derrotar al Sporting por 2-1 en la prórroga. Con ese resultado, obtuvo una plaza en la Europa League 2026-27 y pasó a integrar un grupo reducido de equipos de ascenso que jugaron torneos UEFA.

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Según AS, se trata del primer club de una división inferior que conquista ese torneo en Portugal. El dato convierte su clasificación en un episodio singular dentro del fútbol luso y le da al sorteo europeo de esta semana un participante ajeno a la lógica habitual de la Primeira Liga.

Wigan Athletic (2013)

Wigan Athletic disputó la Europa League 2013-14 como club de segunda categoría después de ganar la FA Cup y descender de la Premier League (AFP/UEFA)

El antecedente más cercano al del Torreense fue el del Wigan Athletic en 2013. Ese año ganó la FA Cup ante el Manchester City, pero cerró la misma temporada con el descenso desde la Premier League.

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La consecuencia fue una situación poco frecuente: el club disputó la Europa League 2013-14 como equipo de segunda categoría. Integró el grupo D con Rubin Kazan, Maribor y Zulte Waregem, ganó un partido, empató dos y terminó tercero, sin avanzar a la siguiente ronda.

Birmingham City (2011)

Birmingham City entró en una competición UEFA tras ganar la Carabao Cup de 2011 y jugó la Europa League ya descendido a la Championship (Captura/YouTube)

El Birmingham City obtuvo su plaza europea tras ganar la Carabao Cup de 2011 frente al Arsenal. Sin embargo, al final de aquella campaña perdió la categoría y afrontó su participación continental ya instalado en la Championship.

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El equipo inglés superó la fase previa y luego quedó encuadrado con rivales como Braga y Club Brugge. Su recorrido terminó en la fase de grupos, pero quedó registrado como otro caso de un club de Segunda en una competición UEFA.

Millwall (2004)

Millwall llegó a la final de la FA Cup en 2004 desde la Championship y entró en la UEFA Cup por la clasificación del Manchester United a la Champions League (Millwall FC)

El Millwall alcanzó la final de la FA Cup en 2004 cuando jugaba en la Championship. Perdió ante el Manchester United, aunque la clasificación del conjunto inglés a la Champions League liberó la plaza copera y permitió que el finalista entrara en la UEFA Cup.

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De acuerdo con la reconstrucción del medio español, el club nunca había jugado en Europa y cayó en la fase previa ante el Ferencváros, con un global de 4-1. Aun así, el episodio quedó como una de las rutas reglamentarias más inusuales para un equipo de ascenso.

Alemannia Aachen (2004)

Alemannia Aachen superó la fase de grupos de la UEFA Cup, enfrentó al Sevilla y cayó ante el AZ Alkmaar en dieciseisavos de la UEFA Cup (UEFA/YouTube)

El Alemannia Aachen, entonces miembro de la 2. Bundesliga, llegó también en 2004 a la final de la DFB-Pokal. Perdió ante el Werder Bremen, pero recibió la plaza europea porque el campeón ya tenía acceso a la Champions League.

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Su recorrido fue uno de los más extensos entre estos antecedentes. El equipo alemán superó la fase de grupos de la UEFA Cup, jugó ante el Sevilla y cayó en dieciseisavos frente al AZ Alkmaar por 2-1. El propio club, según consignó AS, vinculó aquella campaña con una mejora de su situación económica.

Gueugnon (2000)

El FC Gueugnon ganó la Coupe de la Ligue de 2000 desde la Ligue 2 ante el Paris Saint-Germain y se clasificó a la UEFA Cup 2000-01 (Facebook)

En Francia, el FC Gueugnon militaba en Ligue 2 cuando ganó la Coupe de la Ligue de 2000 al Paris Saint-Germain por 2-0. Esa victoria le dio acceso a la UEFA Cup 2000-01.

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Su participación fue breve, ya que quedó eliminado en la primera ronda ante el Iraklis de Grecia. Aun así, quedó instalado como el primer equipo de segunda categoría que conquistó ese torneo francés, de acuerdo con el repaso publicado por el diario deportivo.

Real Madrid Castilla (1980)

Real Madrid Castilla alcanzó la final de la Copa del Rey en 1980, heredó el cupo para la Recopa y sigue como el único filial español que jugó una competición continental (UEFA)

La anomalía española tuvo como protagonista al Real Madrid Castilla. En 1980, el filial alcanzó la final de la Copa del Rey luego de eliminar a Athletic, Real Sociedad y Sporting de Gijón. En el partido decisivo perdió 6-1 ante el primer equipo del Real Madrid.

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Como el campeón ya estaba clasificado a la Copa de Europa, el Castilla heredó el cupo para la Recopa 1980-81. Hasta hoy sigue siendo el único filial español, y el único citado en este repaso, que disputó una competición continental.

Southampton (1976)

La FA Cup de 1976 llevó al Southampton a la Recopa 1976-77, donde alcanzó los cuartos de final (Southampton)

El Southampton ocupó el sexto lugar de la Second Division y en 1976 ganó la FA Cup tras derrotar al Manchester United por 1-0 con un gol de Bobby Stokes en el minuto 83.

Ese triunfo lo empujó a la Recopa 1976-77, donde alcanzó los cuartos de final antes de caer frente al Anderlecht. Su recorrido fue uno de los primeros ejemplos de un equipo de segunda categoría con presencia relevante en Europa.

Sunderland (1973)

La clasificación a la Recopa 1973-74 permitió al Sunderland eliminar al Vasas y al Sporting de Lisboa (AP)

Antes del Southampton, el Sunderland ya había protagonizado un episodio de ese tipo. En 1973, desde la Second Division, venció al Leeds United por 1-0 en la final de la FA Cup.

La clasificación a la Recopa 1973-74 le permitió eliminar al Vasas y al Sporting de Lisboa antes de despedirse en la segunda ronda. Más de medio siglo después, su caso sigue apareciendo entre los antecedentes de referencia para explicar el lugar que ocupará ahora el Torreense en el mapa europeo.