Neblina y clima primaveral, pero se esperan tormentas hacia la noche: el tiempo para el AMBA y el resto del país

El SMN prevé una jornada nublada, previo a las tormentas pronosticadas para esta noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El nuevo parte para el Área Metropolitana de Buenos Aires anticipa tormentas entre la noche del miércoles y la tarde del jueves, seguidas por un marcado descenso térmico en el inicio de la próxima semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del AMBA. La previsión ubica el tramo de mayor inestabilidad en las próximas horas y muestra luego una secuencia de jornadas secas con mínimas que llegarían a 4℃.

Para este miércoles 2, se registran grandes bancos de neblina, por lo que se recomienda extremar las precauciones a la hora de conducir. Además, el parte prevé una temperatura mínima de 11℃ y una máxima de 23℃. Durante la mañana y la tarde no aparecen chances de precipitaciones, pero hacia la noche la probabilidad sube a 40% a 70%, con tormentas sobre el área metropolitana.

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Se registran neblinas en el AMBA

Ese cambio se produciría después de una jornada templada, con viento de entre 23 y 31 kilómetros por hora en la noche. El informe del SMN también señala ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora para ese tramo del día, en coincidencia con el ingreso de la inestabilidad.

El jueves 3 seguirá bajo influencia de ese frente. El organismo pronostica tormentas en la mañana con una probabilidad de 40% a 70% y lluvias aisladas por la tarde, cuando el rango baja a 10% a 40%. Para la noche ya no se esperan precipitaciones.

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En esa jornada, la temperatura se moverá entre 14℃ y 19℃, con viento de entre 7 y 22 kilómetros por hora. La mejora prevista para el cierre del jueves marcaría el comienzo de un período más estable en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El viernes 4 no presenta probabilidad de lluvias y tendrá registros de entre 10℃ y 17℃. Para el sábado 5, el pronóstico indica una mínima de 8℃ y una máxima de 14℃, también sin precipitaciones.

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El pronóstico meteorológico para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prevé precipitaciones de hasta el 70 % y temperaturas entre 4 °C y 23 °C durante siete días.

El domingo 6 mantendría ese patrón general, aunque con una chance baja de lluvia durante la noche, de 0% a 10%. Los valores previstos para ese día van de 5℃ (41℉) a 13℃ (55,4℉) en el AMBA.

El descenso más marcado aparece en el lunes 7, cuando el Servicio Meteorológico Nacional prevé una mínima de 4℃ y una máxima de 14℃. Para el martes 8, en tanto, el rango térmico subiría levemente y se ubicaría entre 9℃ y 16℃.

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De acuerdo con la secuencia que muestra el parte oficial, el episodio de tormentas quedaría concentrado en la transición entre miércoles y jueves, mientras que el resto del pronóstico se perfila con menor nubosidad, ausencia de lluvias y un ambiente más frío en las primeras horas del día.

En la provincia de Buenos Aires, se registran tormentas en todo el sector sur y chaparrones al este. Las condiciones se mantendrán durante toda la jornada, con una extensión de las precipitaciones y la actividad eléctrica en el norte. Para mañana, se mantendrán las tormentas en el límite con las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, como también los chaparrones en la Costa Atlántica.

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La mañana del viernes traerá una mejora temporal, con cielo algo nublado en todo el territorio bonaerense. Sin embargo, desde la tarde y hasta el sábado, volverán los chaparrones en el sur, además de registrarse un gran aumento de la nubosidad. El domingo se presentará completamente nublado.

Las alertas en el resto del país

Las alertas por tormentas en el este y por fuertes vientos y nevadas al oeste

El SMN indicó que la zona sur y parte del centro de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por fuertes tormentas. Este tipo de advertencias refiere a “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”. Por lo cual, las indicaciones oficiales son:

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Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

En tanto, la zona cordillerana que comprende desde Río Negro hasta Mendoza rige una alerta amarilla por nevadas. Ante este escenario, el organismo climatológico recomienda:

Mantenerse a resguardo.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesario.

En las provincias de La Pampa, San Luis y Mendoza se mantiene una alerta amarilla por fuertes vientos, mientras que la provincia mendocina, San Juan y La Rioja la advertencia es por viento Zonda. Por lo cual, se solicita:

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Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.