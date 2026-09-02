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Apple le pagará 58 millones de dólares anuales a John Ternus tras asumir como CEO

Tim Cook ganará unos 47 millones de dólares en su nuevo cargo de presidente ejecutivo

Apple informó que John Ternus tendrá una compensación calculada en US$58 millones para el ejercicio fiscal 2027. REUTERS/David Swanson
Apple informó que John Ternus tendrá una compensación calculada en US$58 millones para el ejercicio fiscal 2027. REUTERS/David Swanson
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Apple confirmó que John Ternus recibirá una compensación estimada en US$58 millones durante el ejercicio fiscal 2027, tras asumir como nuevo CEO de la compañía.

El paquete incluirá un salario base anual de US$3 millones y una asignación de acciones con un valor objetivo de US$55 millones para el próximo año.

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Tim Cook, en tanto, percibirá alrededor de US$47 millones luego de asumir como presidente ejecutivo. Su salario anual se reducirá de US$3 millones a US$2 millones, mientras que el valor objetivo de su paquete de acciones para 2027 será de US$45 millones.

La remuneración de Ternus contemplará un sueldo base de US$3 millones al año. REUTERS/David Swanson
La remuneración de Ternus contemplará un sueldo base de US$3 millones al año. REUTERS/David Swanson

Cook, de 65 años, dejó la dirección ejecutiva después de 15 años, período en el que Apple amplió su oferta de productos e incrementó sus ingresos anuales hasta casi medio billón de dólares. Durante su gestión, las acciones de la compañía subieron más del 2.200%, por encima del desempeño general del mercado.

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Apple utiliza un calendario fiscal distinto del año calendario: sus ejercicios concluyen a fines de septiembre. Por eso, además de su compensación prevista para 2027, Ternus recibirá acciones correspondientes a la parte final del ejercicio fiscal 2026.

Ternus recibirá acciones por el ejercicio fiscal 2026

Ternus obtendrá unidades de acciones restringidas prorrateadas por unos US$2,5 millones por el ejercicio fiscal 2026, que finalizará en septiembre.

El 75% de ese incentivo dependerá de la evolución de las acciones de Apple frente a las demás empresas del S&P 500, un índice que reúne a grandes compañías que cotizan en bolsa en Estados Unidos. El 25% restante estará vinculado a la permanencia de Ternus en el cargo y se entregará en partes cada seis meses.

Por el ejercicio fiscal 2026, Ternus recibirá acciones restringidas prorrateadas por cerca de US$2,5 millones. REUTERS/Brendan McDermid
Por el ejercicio fiscal 2026, Ternus recibirá acciones restringidas prorrateadas por cerca de US$2,5 millones. REUTERS/Brendan McDermid

La información figura en un documento que Apple presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos durante la primera jornada de Ternus al frente de la empresa.

Los antecedentes de Cook y las bonificaciones

En 2025, Cook recibió una remuneración total de US$74,3 millones como CEO. El valor final de las nuevas concesiones accionarias para él y Ternus dependerá de la cotización de Apple. Cook afirmó que planea mantenerse como presidente ejecutivo durante un período prolongado.

Apple no divulgó cuánto percibía Ternus en su anterior puesto como vicepresidente sénior de ingeniería de hardware. Sin embargo, ese nivel directivo suele recibir unos US$25 millones al año, entre acciones, sueldo y bonificaciones, según Bloomberg.

Cook obtuvo una compensación total de US$74,3 millones en 2025, cuando todavía ocupaba el cargo de CEO. REUTERS/Brendan McDermid
Cook obtuvo una compensación total de US$74,3 millones en 2025, cuando todavía ocupaba el cargo de CEO. REUTERS/Brendan McDermid

El documento presentado tampoco detalló el monto que los ejecutivos podrían cobrar por bonificaciones en efectivo, que habitualmente equivalen a cerca del doble del salario base.

Apple suele ampliar esta información antes de sus juntas de accionistas, previstas para comienzos de cada año.

Despedida de Tim Cook como CEO de Apple

La salida de Tim Cook como CEO de Apple estuvo marcada por aplausos en el Apple Park Visitor Center. John Ternus asumió como nuevo director ejecutivo de la compañía tecnológica, mientras que Cook pasó a ser presidente ejecutivo de la junta directiva.

Apple despide a Cook en su centro de Cupertino. (Instagram: helloapple)
Apple despide a Cook en su centro de Cupertino. (Instagram: helloapple)

Según un video compartido por Apple, Cook llegó al Apple Park Visitor Center, en Cupertino, California, donde varios empleados lo recibieron con aplausos y vítores. En la pantalla principal de la tienda podía leerse: “Gracias, Tim”.

En las imágenes, Cook pronunció unas palabras de agradecimiento antes de retirarse del lugar.

“Envío mucho cariño a la comunidad de Apple en mi último día como director ejecutivo. Mi cargo cambia mañana, pero el cariño que siento por la comunidad de Apple nunca cambiará. Gracias por ser una fuente constante de inspiración. Mi gratitud es infinita y estoy entusiasmado por el próximo capítulo”, compartió Cook en X.

La salida de Cook como CEO de Apple había sido anunciada en abril de 2026.

“Ha sido el privilegio más grande de mi vida ser el CEO de Apple y que se me haya confiado el liderazgo de una empresa tan extraordinaria”, dijo Cook en ese momento.

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