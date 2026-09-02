La economía mostró señales de enfriamiento en agosto: cayeron la recaudación, los patentamientos y las ventas de leche

La economía argentina mostró señales de enfriamiento en agosto con caídas en la recaudación tributaria, los patentamientos de vehículos y las ventas de leche

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La recaudación tributaria, los patentamientos de vehículos y las ventas de leche mostraron señales de debilidad en el mercado interno argentino durante el mes agosto. Los datos contrastaron con la baja del riesgo país, que perforó los 500 puntos, y con los resultados positivos de empresas energéticas y bancos. La evolución de los indicadores abre interrogantes sobre el consumo, el empleo y la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio fiscal.

La recaudación tributaria de agosto quedó cerca de los niveles del mismo mes del año anterior, una vez que se descuenta el efecto de la inflación. El resultado definitivo dependerá del índice de precios de agosto. Una inflación mensual del 1,8% dejaría a la recaudación con una variación cercana a cero.

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El Impuesto al Valor Agregado (IVA) registraría una baja real del 6,5%, bajo esa estimación de inflación. El impuesto reúne ingresos del comercio exterior y las ventas internas.

El IVA administrado por la Dirección General Impositiva cayó un 2,9% en términos reales. Ese componente permite medir con mayor precisión la evolución del consumo interno.

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En tanto, los aportes a la seguridad social también retrocedieron un 1,2% real. Esos ingresos dependen de las contribuciones patronales y los aportes de trabajadores registrados.

Los patentamientos de autos cayeron 19% en agosto y profundizaron el retroceso de las compras de bienes durables en el mercado interno (Imagen Ilustrativa Infobae)

La baja de los aportes puede reflejar una menor masa salarial, menos empleo formal o ambos factores. Se trata del segundo tributo más importante para los ingresos nacionales.

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Ganancias mostró un crecimiento, al igual que los derechos vinculados con las exportaciones. El comercio exterior aportó una mejora fuerte, favorecida por factores estacionales.

Aun así, esas subas no alcanzaron para elevar el resultado general de la recaudación. La evolución de los recursos preocupa por su vínculo directo con las cuentas públicas.

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El Gobierno busca sostener el superávit fiscal, una de las principales metas de su programa económico. Una merma prolongada de ingresos puede limitar ese objetivo.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene un seguimiento sobre el comportamiento de los impuestos. El organismo concentra la información sobre pagos, deudas y fiscalizaciones.

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Las deudas empresarias plantean un dilema para la recaudación

Un informe interno reúne a las 100 empresas con mayores deudas ante ARCA. El documento circula entre funcionarios que siguen la evolución de las cuentas fiscales.

El listado incluye compañías grandes, además de pequeñas y medianas empresas con problemas financieros. Esa situación complica las decisiones sobre el cobro de obligaciones atrasadas.

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El Estado necesita recuperar recursos para sostener sus metas fiscales. Al mismo tiempo, una presión mayor sobre empresas endeudadas puede afectar inversiones, actividad y empleo.

La discusión adquiere relevancia en firmas que cuentan con plantillas numerosas. Un eventual deterioro financiero de esas empresas puede tener consecuencias sobre miles de trabajadores.

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La tensión entre cobro fiscal y preservación del empleo aparece en un contexto de menor actividad interna. Las empresas dependen de ventas que muestran señales de desaceleración.

El riesgo país bajó durante la jornada y perforó los 500 puntos. Ese indicador mide la diferencia entre el costo de financiamiento argentino y el de Estados Unidos.

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La baja del riesgo país ofrece una señal favorable para los activos financieros locales. Sin embargo, los indicadores de consumo describen un panorama distinto dentro de la economía.

El riesgo país perforó los 500 puntos y mostró una mejora financiera que contrastó con la debilidad del consumo interno

La distancia entre ambos grupos de datos concentra parte del debate económico. Los mercados valoran variables fiscales y financieras, mientras hogares y comercios enfrentan límites de demanda.

Los patentamientos de autos profundizaron su caída durante agosto

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó una caída del 19% en los patentamientos de vehículos durante agosto.

Entre enero y agosto, los patentamientos acumularon una baja del 13%. El descenso mensual superó el promedio del año y mostró una profundización de la caída.

Los patentamientos funcionan como un indicador de compras de alto valor. Las familias y empresas suelen postergar esas decisiones cuando enfrentan incertidumbre o pérdida de ingresos.

Las ventas de motos mantuvieron una trayectoria diferente, aunque perdieron ritmo. El sector creció un 34% interanual durante agosto, por debajo del aumento acumulado del año.

En los primeros ocho meses, los patentamientos de motos subieron un 41%. La diferencia muestra que agosto quedó por debajo del promedio que registró el sector hasta entonces.

El mercado automotor enfrenta una demanda segmentada. Las motos conservan una mayor expansión, mientras los vehículos exhiben una baja más marcada.

Los resultados de agosto refuerzan las señales de enfriamiento en rubros vinculados al consumo durable. Esos sectores dependen del crédito, los salarios y las expectativas de los compradores.

Los balances empresariales mostraron desempeños distintos según cada actividad. Las energéticas y los bancos presentaron resultados positivos, mientras algunas firmas de consumo masivo afrontaron pérdidas.

YPF informó ganancias altas o cercanas a sus máximos históricos. Los bancos también mostraron mejoras en sus resultados y en sus niveles de rentabilidad.

Mastellone informó pérdidas por 4.800 millones de pesos en el primer semestre de 2026 y registró una caída del 10% en sus ventas internas de leche

El caso de Mastellone Hermanos expuso una situación diferente. La empresa láctea informó pérdidas por 4.800 millones de pesos durante el primer semestre de 2026.

La compañía obtuvo un resultado positivo durante el segundo trimestre. Sin embargo, el resultado acumulado de los primeros seis meses se mantuvo en terreno negativo.

El informe remitido a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires atribuyó parte de las dificultades a la deuda financiera. La empresa avanza en una reestructuración de sus pasivos.

La facturación de Mastellone en el mercado interno cayó un 10%. La compañía comercializa leche y productos lácteos de consumo masivo bajo la marca La Serenísima.

Las exportaciones crecieron un 10% durante el período analizado. La demanda externa compensó una parte de la caída de las ventas locales.

Arcor y Danone completaron la compra de Mastellone y asumirán una nueva etapa de gestión. El cambio ocurre mientras la empresa redefine su estructura financiera.

La caída de las ventas internas de leche refleja el ajuste sobre bienes de consumo cotidiano. El dato suma presión sobre un sector que arrastra problemas de costos, deuda y abastecimiento.

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