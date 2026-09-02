América Latina

Capturan en Bolivia a “Johnsson Pulpo”, líder de la organización criminal peruana Los Pulpos

La Policía boliviana detuvo a Jhonsson Smit Cruz Torres, quien es señalado como líder de una banda criminal peruana que era buscado en varios países de la región

Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de una de las bandas criminales más peligrosas de Perú, fue capturado este martes en Bolivia.
Guardar

La Policía de Bolivia capturó este martes a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado por las autoridades peruanas como uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Pulpos, en un operativo de inteligencia coordinado entre ambos países y con apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos.

Cruz Torres, considerado un objetivo de alto valor por las autoridades peruanas, fue detenido el martes en La Paz junto con otro ciudadano identificado como Gabriel Alexander Saúl M.G., de 23 años, quien sería integrante de la misma organización. Ambos fueron posteriormente expulsados de Bolivia y entregados a las autoridades peruanas.

PUBLICIDAD

El operativo fue resultado de un trabajo conjunto que, según el comandante de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, comenzó en enero y contó con la participación de agentes de Bolivia y Perú, además del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Álvarez calificó a Cruz Torres como un “blanco de alto valor regional” debido a la peligrosidad y al alcance atribuido a las actividades de Los Pulpos, cuya base de operaciones se encuentra en Perú y que, según las investigaciones, habría extendido sus actividades a Chile, Argentina y Bolivia.

PUBLICIDAD

Jhonsson Smit Cruz Torres, líder de una de las bandas criminales más peligrosas de Perú, fue capturado este martes en Bolivia.
La Policía boliviana informó sobre la captura del líder de la banda criminal Los Pulpos. 1 de septiembre de 2026.

“Este cabecilla principal ha caído finalmente”, declaró el ministro peruano del Interior, César Astudillo, en entrevista con el Canal N, tras confirmar la captura. El funcionario sostuvo que la detención permitirá avanzar en la identificación y ubicación de otros integrantes de la organización.

Sobre Cruz Torres pesaba una orden de captura internacional por delitos que incluyen robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado. Además, había sido condenado a cadena perpetua en Perú por un caso de robo agravado con muerte, según información oficial de ese país.

Las autoridades peruanas habían ofrecido una recompensa de 500.000 soles (equivalente a unos 148.000 dólares) por información que permitiera localizarlo. Cruz Torres permaneció prófugo durante varios años y, de acuerdo con investigaciones policiales, habría recurrido a cambios en su apariencia para dificultar su identificación.

Johnsson Smit Cruz Torres fue localizado y detenido en La Paz durante un operativo policial. Composición: Infobae
Johnsson Smit Cruz Torres fue localizado y detenido en La Paz durante un operativo policial. Composición: Infobae

Durante la intervención en La Paz, de la cual no han trascendido más detalles, fueron encontrados pasaportes peruanos y documentos de identidad bolivianos de distintas identidades, además de dinero y otros elementos que serán incorporados a las investigaciones, informó la Policía peruana.

Los Pulpos es una organización criminal que surgió en Trujillo, en la región peruana de La Libertad, y es señalada por las autoridades de ese país como un grupo que comete extorsiones, secuestros, homicidios y sicariatos.

La captura de Cruz Torres se produjo meses después de que las autoridades bolivianas detuvieran en enero a Keisy Salvatierra Vigo, identificada como su pareja, en una operación coordinada con las policías de Perú y Chile. En ese momento, las autoridades peruanas ya señalaban al ahora detenido como uno de sus principales objetivos.

Temas Relacionados

BoliviaLos PulposJhonsson Smit Cruz TorresJhonsson PulpoAdrián ÁlvarezGAbriel Alexander Saúl M.G.César Astudillo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

EEUU llamó a aislar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de que Nicaragua suprimiera las elecciones

El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que una dictadura no merece los mismos beneficios políticos y económicos que un gobierno democrático

EEUU llamó a aislar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo después de que Nicaragua suprimiera las elecciones

Presidente panameño convoca a jubilados y empresarios para buscar una salida al aumento de descuentos

Los gremios empresariales advierten sobre efectos en la liquidez, el empleo, las inversiones y los precios

Presidente panameño convoca a jubilados y empresarios para buscar una salida al aumento de descuentos

Entre rieles y accesos sepultados: así fue la recuperación histórica del Mercado Central en San Salvador

Tras cinco días de trabajos, la comuna retiró 1,400 toneladas de residuos y estructuras en calles próximas a la principal central de abasto de la capital salvadoreña

Entre rieles y accesos sepultados: así fue la recuperación histórica del Mercado Central en San Salvador

Muere “Míster Músculo”, exagente del Organismo de Inteligencia Judicial y señalado como el heredero del imperio criminal de alias “Diablo” en Costa Rica

Randall Delgado Mora falleció horas después de protagonizar un enfrentamiento armado con agentes judiciales en Guápiles. Las autoridades lo ubicaban en la cúpula de la organización y como uno de los hombres con capacidad para asumir el liderazgo tras la captura de Alejandro Arias Monge

Muere “Míster Músculo”, exagente del Organismo de Inteligencia Judicial y señalado como el heredero del imperio criminal de alias “Diablo” en Costa Rica

Costa Rica propone recortar 3.1% el presupuesto de 2027, con una deuda pública aún por encima del 60% del PIB

El Ministerio de Hacienda presentó al Congreso un plan de gasto por 12.4 billones de colones, equivalentes a USD 27,000 millones, en un contexto en que 40% de los recursos se destinará al servicio de obligaciones financieras

Costa Rica propone recortar 3.1% el presupuesto de 2027, con una deuda pública aún por encima del 60% del PIB
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Helinho jugará ante León? Mohamed aclara el futuro del brasileño en Toluca tras los rumores de su salida

¿Helinho jugará ante León? Mohamed aclara el futuro del brasileño en Toluca tras los rumores de su salida

Temblor hoy en México: se reportan múltiples sismos en diversas zonas de Chiapas y el más alto es magnitud 5.5

Las acciones de Nvidia se disparan en un mercado que vuelve a apostar por el gasto en IA

Decapitaron a un hombre en Yolombó, Antioquia y la cabeza aún no aparece: lo habría asesinado el Clan del Golfo

De cuánto es el salario mínimo, vital y móvil en septiembre 2026

DEPORTES

Enzo Fernández reveló el número de camiseta que utilizará en el Manchester City: el vínculo con la selección argentina

Enzo Fernández reveló el número de camiseta que utilizará en el Manchester City: el vínculo con la selección argentina

Dura sanción de 13 fechas de suspensión al rugbier uruguayo que le rompió los ligamentos a un jugador chileno tras un violento tackle

Enzo Fernández quedó a un paso de convertirse en el futbolista más caro de la historia: el Top 10 histórico que lidera Neymar

Revelador informe de la F1 sobre los equipos que más dinero gastaron en mejoras y los que lideran la lista de “destructores”

Alerta en Red Bull Racing de cara al GP de Italia de Fórmula 1: Isack Hadjar no podrá correr y será reemplazado otra vez

ENTRETENIMIENTO

Alanis Morissette demanda a su ex directora de gira por presunto chantaje relacionado con drogas

Alanis Morissette demanda a su ex directora de gira por presunto chantaje relacionado con drogas

“Tengo mucha ansiedad”: Joey King habló sin filtros sobre su vida fuera de las cámaras

Michael Jackson también decía groserías: la divertida anécdota de infancia que su hija Paris recordó entre risas

Ariana Grande rompe en llanto al cerrar su gira y comenzar una pausa en su carrera: “He amado cada minuto de esto”

Dylan Sprouse comparó los foros de Disney Channel con “minas de carbón” y reflexiona sobre las secuelas mentales de crecer en Hollywood