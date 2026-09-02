Capturan en Bolivia a “Johnsson Pulpo”, líder de la organización criminal peruana Los Pulpos

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La Policía de Bolivia capturó este martes a Jhonsson Smit Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, señalado por las autoridades peruanas como uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Pulpos, en un operativo de inteligencia coordinado entre ambos países y con apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos.

Cruz Torres, considerado un objetivo de alto valor por las autoridades peruanas, fue detenido el martes en La Paz junto con otro ciudadano identificado como Gabriel Alexander Saúl M.G., de 23 años, quien sería integrante de la misma organización. Ambos fueron posteriormente expulsados de Bolivia y entregados a las autoridades peruanas.

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El operativo fue resultado de un trabajo conjunto que, según el comandante de la Policía Boliviana, coronel Adrián Álvarez, comenzó en enero y contó con la participación de agentes de Bolivia y Perú, además del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Álvarez calificó a Cruz Torres como un “blanco de alto valor regional” debido a la peligrosidad y al alcance atribuido a las actividades de Los Pulpos, cuya base de operaciones se encuentra en Perú y que, según las investigaciones, habría extendido sus actividades a Chile, Argentina y Bolivia.

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La Policía boliviana informó sobre la captura del líder de la banda criminal Los Pulpos. 1 de septiembre de 2026.

“Este cabecilla principal ha caído finalmente”, declaró el ministro peruano del Interior, César Astudillo, en entrevista con el Canal N, tras confirmar la captura. El funcionario sostuvo que la detención permitirá avanzar en la identificación y ubicación de otros integrantes de la organización.

Sobre Cruz Torres pesaba una orden de captura internacional por delitos que incluyen robo agravado con subsecuente muerte, homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado. Además, había sido condenado a cadena perpetua en Perú por un caso de robo agravado con muerte, según información oficial de ese país.

Las autoridades peruanas habían ofrecido una recompensa de 500.000 soles (equivalente a unos 148.000 dólares) por información que permitiera localizarlo. Cruz Torres permaneció prófugo durante varios años y, de acuerdo con investigaciones policiales, habría recurrido a cambios en su apariencia para dificultar su identificación.

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Johnsson Smit Cruz Torres fue localizado y detenido en La Paz durante un operativo policial. Composición: Infobae

Durante la intervención en La Paz, de la cual no han trascendido más detalles, fueron encontrados pasaportes peruanos y documentos de identidad bolivianos de distintas identidades, además de dinero y otros elementos que serán incorporados a las investigaciones, informó la Policía peruana.

Los Pulpos es una organización criminal que surgió en Trujillo, en la región peruana de La Libertad, y es señalada por las autoridades de ese país como un grupo que comete extorsiones, secuestros, homicidios y sicariatos.

La captura de Cruz Torres se produjo meses después de que las autoridades bolivianas detuvieran en enero a Keisy Salvatierra Vigo, identificada como su pareja, en una operación coordinada con las policías de Perú y Chile. En ese momento, las autoridades peruanas ya señalaban al ahora detenido como uno de sus principales objetivos.

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