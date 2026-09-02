Dura sanción de 13 fechas de suspensión al rugbier uruguayo que le rompió los ligamentos a un jugador chileno tras un violento tackle

Batalla campal en un partido de Rubgy entre Chile y Uruguay

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La suspensión de 13 partidos para Joaquín Myszka, el jugador uruguayo que lesionó al chileno Emilio Shea en el duelo entre Chile XV y Uruguay XV, abrió una discusión que tuvo lecturas opuestas a ambos lados de la cordillera. Mientras parte de la prensa uruguaya presentó el fallo como un castigo duro que dejó fuera del torneo a cuatro rugbiers, en Chile prevaleció la crítica por una pena considerada insuficiente frente a una lesión multiligamentaria que mantendrá al pilar fuera de las canchas durante cerca de 12 meses.

El episodio ocurrió el sábado 29 de agosto, en Talcahuano, durante la primera fecha del Americas Rugby Championship. Chile se impuso por 33-12, aunque el resultado quedó opacado por el tackle tardío de Myszka sobre Shea y la pelea posterior entre jugadores de ambos equipos. El árbitro Federico Longobardi expulsó al hooker uruguayo y también mostró tarjetas rojas a los capitanes, el chileno Clemente Saavedra y el uruguayo Lucas Bianchi.

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La resolución disciplinaria agregó una cuarta sanción para el uruguayo Ignacio Dotti, quien fue citado después del encuentro. Sudamérica Rugby determinó tres partidos de suspensión para Saavedra y Bianchi, y dos para Dotti. Los cuatro involucrados podrán apelar el fallo.

El País de Uruguay definió la decisión como “duras sanciones” para tres integrantes de Los Teros y subrayó que todos los jugadores castigados perderán los dos encuentros restantes del certamen. El medio informó que Myszka recién podría volver a jugar el año próximo, de acuerdo con el calendario de sus equipos.

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En su crónica, sentenciaron: “Como era esperable, la gresca entre los planteles de Uruguay XV y Chile XV en el inicio del Americas Rugby Championship derivó en duras sanciones para tres jugadores de Los Teros: Joaquín Myszka, el capitán Lucas Bianchi e Ignacio Dotti”. Además, sostuvieron que fue un “doble castigo para los orientales, porque además perdieron el partido por 33 a 12 en el estreno de Guzmán Barreiro como head coach del equipo, en Talcahuano”.

El partido de rugby entre Chile y Uruguay terminó en escándalo (Captura de video)

El Observador, por su parte, detalló que el oficial judicial independiente consideró que la acción de Myszka constituyó juego desleal y aplicó un nivel alto de ingreso para la sanción. Ese rango parte de un mínimo de 10 partidos y puede alcanzar las 52 semanas, según el sistema disciplinario de World Rugby.

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“El oficial judicial entendió que la acción de Myszka configuró como juego sucio (foul play), por lo que entraba dentro del rango de acciones sancionables. Ante la gravedad de las consecuencias de su inconducta, le dio un nivel de entrada alto (mínimo 10 partidos), que fijó en 26 partidos, pero teniendo en cuenta atenuantes la sanción terminó bajándose a 13 partidos. De todos modos, aún faltan saber los fundamentos del fallo para conocer más detalles de esos factores atenuantes, que pueden ser la foja limpia del jugador (no tenía expulsiones similares)o una muestra de arrepentimiento”, desarrolló el medio uruguayo.

En Chile, en cambio, la sanción fue valorada con un gusto a poco. La Tercera describió la decisión como una “mano blanda” y sostuvo que la suspensión de 13 partidos quedó lejos de las 52 semanas que, según publicó, pretendía Chile Rugby. El medio vinculó esa expectativa con el alcance de la lesión de Shea, quien sufrió daños en los ligamentos de la rodilla derecha tras el contacto de Myszka.

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“La organización adoptó determinaciones menos enérgicas que lo que se proyectaba. El infractor, Joaquín Myska, recibió un castigo de 13 partidos de inactividad, cuando la federación chilena solicitaba 52 semanas”, subrayó el rotativo. Además advirtieron que el equipo chileno tiene 24 horas para apelar a la resolución.

Cuatro deportistas fueron sancionados tras lo acontecido en el duelo entre Chile y Uruguay (Captura de video)

La federación chilena había comunicado primero que el pilar padecía una lesión ligamentaria de alto grado. Tras los estudios médicos, confirmó un diagnóstico de lesión multiligamentaria en la rodilla derecha, con un período estimado de recuperación de un año. Esa ausencia pone en duda la presencia del jugador en el Mundial de Australia 2027.

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“La dolencia implica una recuperación que se estima en un año, lo que justificaba el cálculo del castigo más drástico para el jugador uruguayo. Los charrúas podrían recurrir a partidos amistosos para que Myska cumpla más rápidamente un dictamen claramente menos desfavorable que el previsto”, concluyó la nota.

Emol, en cambio, no calificó el castigo, aunque destacó que Shea estará 12 meses fuera de las canchas y que Myszka recibió 13 fechas por el tackle que provocó la lesión.

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“Sudamérica Rugby dio a conocer este martes las sanciones tras el escandaloso partido entre Chile y Uruguay disputado el sábado en Talcahuano. Ese encuentro quedó marcado por un tackle tardío del hooker charrúa Joaquín Myszka a Emilio Shea, que le provocó al chileno una grave lesión de rodilla que lo tendrá 12 meses fuera de las canchas. Myszka fue expulsado del partido y se desató una pelea tremenda entre ambos equipos. Myzska fue suspendido por 13 partidos”, informaron.

T13 tituló la noticia como “categórica sanción a jugador uruguayo que lesionó a seleccionado chileno”. En su artículo, el medio manifestó: “El pilar chileno protagonizó una ‘escena del terror’ después de recibir un tackle ‘peligroso’ en el duelo ante los charrúas. El autor de la infracción fue Joaquín Myszka, quien finalmente tendrá que cumplir 13 partidos de castigo, según la información oficial publicada por el organismo”.

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Comunicado oficial de Sudamérica Rugby:

El partido entre Chile XV y Uruguay XV, jugado en Talcahuano, el sábado 29 de agosto, en el marco de la primera ronda del Americas Rugby Championship 2026, generó cuatro sanciones disciplinarias.

Sanción disciplinaria: Joaquín Myzska (Uruguay XV)

El jugador de Uruguay XV Joaquín Myzska fue expulsado durante el encuentro frente a Chile XV, jugado el 29 de agosto, por el referí Federico Longobardi por tackle peligroso (Ley 9.13).El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a dos representantes de la Unión de Rugby del Uruguay.

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Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Joaquín Myzska por trece partidos. Así, el jugador recién volverá a jugar el año próximo en fecha a definir en función del calendario actual.

El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera.

Sanción disciplinaria: Clemente Saavedra (Chile XV)

El capitán de Chile XV Clemente Saavedra fue expulsado durante el encuentro frente a Uruguay XV, jugado el 29 de agosto, por el referí Federico Longobardi. Tras una advertencia del referí, fue expulsado aplicando la Ley 9.27.

El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a un representante de Chile Rugby.

Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Clemente Saavedra por tres partidos. Esto incluye los dos partidos restantes del Americas Rugby Championship y el próximo partido oficial en el que debía participar.

El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera.

Sanción disciplinaria: Lucas Bianchi (Uruguay XV)

El capitán de Uruguay XV Lucas Bianchi fue expulsado durante el encuentro frente a Chile XV jugado el 29 de agosto, por el referí Federico Longobardi. Tras una advertencia del referí, fue expulsado aplicando la Ley 9.27.

El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a representantes de la Unión de Rugby del Uruguay.

Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Lucas Bianchi por tres partidos. Esto incluye los dos partidos restantes del Americas Rugby Championship y el partido por el Torneo Clausura uruguayo del 12 de septiembre.

El jugador podrá apelar la decisión si así lo quisiera.

Sanción disciplinaria: Ignacio Dotti (Uruguay XV)

El jugador de Uruguay XV Ignacio Dotti fue citado por la Oficial de Citaciones Paola Bolvarán tras el partido entre su equipo y Chile XV jugado el sábado 29 de septiembre, por acciones violatorias a la Ley 9.27.

El jugador compareció ante el Oficial Judicial, Dr. Carlos Peña Rachetti, junto a representantes de la Unión de Rugby del Uruguay.

Finalizada la audiencia, el Oficial Judicial resolvió suspender a Ignacio Dotti por dos partidos. Esto incluye los dos partidos restantes del Americas Rugby.

Las cuatro audiencias se realizaron de manera remota (vía zoom).