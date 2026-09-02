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Enzo Fernández reveló el número de camiseta que utilizará en el Manchester City: el vínculo con la selección argentina

El mediocampista argentino, que firmó en los Ciudadanos hasta 2031, explicó los motivos de la elección del dorsal

Enzo Fernández, flamante refuerzo del Manchester City, habló acerca de su nuevo dorsal que lucirá en la camiseta de los Ciudadanos

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Enzo Fernández se convirtió en nuevo refuerzo del Manchester City y ya fue presentado oficialmente en el club. El mediocampista argentino, que firmó un contrato hasta el 30 de junio de 2031, eligió el número de camiseta que utilizará en la temporada con los Citizens y explicó los motivos en un video.

Tras su última etapa en el Chelsea, Enzo utilizó el dorsal número 8 antes de pasar por la 5 cuando llegó al club de Londres en 2023, desde el Benfica, donde lució el 13. Para esta ocasión en el City, Fernández optó por el N°17. “Lo elegí porque es número que me gusta y que me caracteriza mucho. Fue mi primer número en la selección nacional, así que estoy muy feliz de poder elegirlo”, expresó en las redes sociales de la institución de Manchester.

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En su historial de camisetas, el nacido en San Martín, Buenos Aires, debutó en River Plate con el número 37 (temporada 2018/19) y luego cambió al 16 y 13. En su paso a préstamo por Defensa y Justicia se cambió al 34 y al 8. Por su parte, en la Selección tuvo una variedad de dorsales: 8, 14, 16, 17 y 24, con el que logró todos su éxitos como las Copas América y el Mundial de Qatar 2022, siendo el más representativo.

Enzo Fernández posa con la camiseta número 17 del Manchester City, su nuevo club (@ManCityES)
Enzo Fernández posa con la camiseta número 17 del Manchester City, su nuevo club (@ManCityES)

“El Manchester City es el club más exitoso de Inglaterra en los últimos tiempos. Todos los jugadores quieren formar parte de un club como este porque todos saben lo bien gestionado que está el City. No podría estar más feliz de estar acá, y estoy listo para el desafío de ayudar al City a seguir ganando títulos. Este es un club hecho para el éxito”, expresó Enzo Fernández, de 25 años, en declaraciones publicadas en el sitio oficial.

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Luego, el argentino completó: “Si analizas el plantel, el City tiene calidad en todas las áreas. Quiero aprender de mis nuevos compañeros y convertirme en un mejor jugador. Me caracterizo por intentar mejorar constantemente mi juego. Cualquiera que haya jugado conmigo sabe lo duro que entreno cada día y lo mucho que me entrego en los partidos. Lo doy absolutamente todo y puedo prometerle al Manchester City que seguiré haciéndolo ahora que estoy acá”.

Enzo Fernandez fue presentado en Manchester City
Enzo Fernández fue presentado en Manchester City (@mancity)

Con su transferencia al Manchester City en 140 millones de euros (con variables podría trepar a 160), el pase de Enzo Fernández se ubica entre los más caros de la historia del fútbol inglés. Con ese monto, el traspaso queda como el segundo más caro en la historia de la Premier League y la más alta de 2026. Solo quedó por debajo del fichaje de Alexander Isak al Liverpool por 145 millones de euros, mientras que en la tabla general también aparecen Neymar, transferido del Barcelona al PSG por 222 millones, Kylian Mbappé del Mónaco al club parisino por 180 millones y Ousmane Dembélé del Borussia Dortmund al Barcelona por 148 millones.

Por otra parte, Enzo le dedicó unas sentidas palabras a los hinchas del Chelsea tras su gran paso por Londres. “Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco lo es. La verdad es que no he estado en un buen momento”. En la misma carta recordó su vínculo con el club londinense y con los lugares que marcaron su etapa en Inglaterra. “Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en el hogar de mi familia y mío. Me encariñé con la gente, con la camiseta y con el escudo de este increíble club”, escribió el argentino.

Enzo Fernandez fue presentado en Manchester City
Enzo Fernández firmó contrato con Manchester City hasta junio de 2031 (@mancity)

Luego explicó que la salida respondió a una decisión difícil, aunque no alteró el afecto que dice conservar por la institución. “Pero la vida implica tomar decisiones y ahora me encuentro ante una de esas decisiones difíciles. Ya lo dije antes, pero quiero repetirlo: le he tomado un cariño enorme a este club. Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón”.

También incluyó un agradecimiento al entorno cotidiano del club y al plantel con el que compartió su ciclo en Londres. “Quiero agradecerle a cada uno de ustedes: al personal, al cuerpo técnico, al equipo médico, a los fisioterapeutas y a todos los que trabajan en Cobham y en esta gran institución”.

Los Ciudadanos le pagarán 140 millones de euros al Chelsea por el traspaso del campeón del mundo en Qatar 2022

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