Enzo Fernández quedó a un paso de convertirse en el futbolista más caro de la historia: el Top 10 histórico que lidera Neymar

Enzo Fernández fue presentado en Manchester City (@mancity)

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Enzo Fernández pasó al Manchester City por 162 millones de dólares en el cierre del mercado europeo y quedó instalado entre las transferencias más altas de la historia del fútbol, en una operación que además alteró el ranking de los fichajes más caros de la temporada 2026/27. Además, el argentino ya se subió al podio de los futbolistas que mayor dinero generaron a lo largo de la historia si se suman todos sus fichajes, en este caso, de River al Benfica, del Benfica al Chelsea y del Chelsea al City.

Hasta aquí, Enzo no entraba al Top 20 histórico de la nómina regida por los números (estimativos) publicados por la página especializada en transferencias Transfermarket, pero con su traspaso dentro del fútbol inglés saltó a la tercera posición detrás del brasileño Neymar y el belga Romelu Lukaku. El ex River ya había sido comprado por Chelsea en una suma cercana a los 140 millones de dólares proveniente del Benfica, que había desembolsado USD 51M en todo concepto a River, según los datos precisados por el sitio mencionado (los de Núñez guardaban un 25% de plusvalía del siguiente traspaso que finalmente se concretó).

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Neymar, con sus fichajes del Santos al Barcelona, luego al PSG y finalmente a Al Hilal, superó la barrera de los 400 millones de dólares (464M en total). En el segundo escalafón todavía está el belga Romelu Lukaku, quien firmó diez diferentes fichajes por una totalidad de USD 436M para ubicarse detrás del brasileño. Enzo desplazó al portugués Cristiano Ronaldo (USD 286M), al sueco Alexander Isak (USD 285M) y al francés Ousmane Demebele (USD 270M). El otro argentino que figura en el ranking (puesto 17) es Ángel Di María, que con sus traspasos de Rosario Central al Benfica, Real Madrid, Manchester United y PSG generó 207 millones de dólares.

El fichaje de Neymar por el PSG sigue siendo el más caro de la historia del fútbol

Por su parte, la transferencia más cara de todos los tiempos sigue siendo la de Neymar del Barcelona al París Saint Germain por 222 millones de euros (USD 257M) en 2017. Detrás aparecen Kylian Mbappé, que pasó del Mónaco al club parisino por 180 millones de euros (USD 209M), y Ousmane Dembélé, comprado por el Barcelona al Borussia Dortmund por 148 millones de euros (USD 172M) ese mismo año. El puesto inmediatamente superior al de Fernández pertenece a Alexander Isak, transferido del Newcastle al Liverpool la temporada pasada por 145 millones de euros (USD 168M).

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Dentro de de este mercado, la operación de Enzo Fernández por el City también tomó el primer puesto. El liderazgo lo tenía el inglés Morgan Rogers, mediapunta de 23 años que dejó el Aston Villa para sumarse al Chelsea por 138 millones de euros (USD 160M), después de haber marcado 21 goles en 85 partidos con los Villanos. El segundo lugar de esa tabla correspondía a Elliot Anderson, mediocampista que el propio Manchester City había incorporado desde el Nottingham Forest por USD 157,5 millones para cubrir la salida de Rodri al Barcelona. En el tercer escalón figuraba Yan Diomandé, extremo marfileño de 19 años comprado por el Real Madrid al RB Leipzig por USD 136,3 millones, con un acuerdo que puede crecer hasta USD 145 millones por bonos de rendimiento.

Enzo, entre los jugadores que más dinero acumularon en transferencias en la historia (@mancity)

En las últimas horas, quien irrumpió en esta selecta nómina es el francés Bradley Barcola, apenas detrás de Enzo, con su fichaje por Liverpool (desde PSG) en USD 162M. Completaba ese grupo de fichajes más costosos el Tottenham, con Sandro Tonali desde el Newcastle por cerca de USD 126 millones y Mateus Fernandes desde el West Ham por USD 107,9 millones.

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El pase vuelve a unir a Fernández con Enzo Maresca, su ex entrenador en Chelsea, que asumió en el banco del Etihad Stadium tras reemplazar a Pep Guardiola. El argentino, surgido de las divisiones inferiores del Millonario, llega en medio de una ventana de transferencias marcada por montos extraordinarios en las cinco grandes ligas de Europa.

EL TOP 10 DE JUGADORES CON MAYOR DINERO ACUMULADO EN TRANSFERENCIAS DE LA HISTORIA

Neymar USD 464M Romelu Lukaku USD 436M Enzo Fernández USD 360M Cristiano Ronaldo USD 286M Alexander Isak USD 285M Ousmane Dembele USD 270M Álvaro Morata USD 265M Joao Félix USD 264M Antoine Griezmann USD 239M Matthijs De Light USD 229M

*Información según Transfermarket