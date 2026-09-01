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Steam añade a su catálogo un juego de aventuras y plataformas en 3D para reclamar gratis

La propuesta es una aventura de plataformas en 3D centrada en exploración, saltos de precisión y recolección de objetos, con niveles llenos de rutas alternativas y secretos

Steam suma Lost Light, un plataformas 3D free-to-play para PC con exploración y coleccionables - crédito Valve
Steam suma Lost Light, un plataformas 3D free-to-play para PC con exploración y coleccionables - crédito Valve
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Steam incorporó a su catálogo a Lost Light, un juego gratuito de aventuras y plataformas en 3D que ya está disponible para PC. El título de Woofle Studios debutó el 29 de agosto como free-to-play y propone una campaña de exploración, saltos y recolección de objetos en un mundo fantástico marcado por la oscuridad.

La llegada importa para quienes buscan juegos gratis en Steam sin depender de una promoción temporal. Lost Light puede instalarse sin costo desde la tienda de Valve, aunque su condición de free-to-play no equivale a una oferta con descuento del 100%: se trata de un título que actualmente no exige pago para acceder a su contenido base.

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Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Cómo descargar Lost Light sin pagar en Steam, buscar, entrar a la ficha y pulsar instalar - (Steam)

Cuál es el juego gratuito en Steam

La historia de Lost Light sitúa al jugador en un mundo afectado por una amenaza que avanza sobre distintos territorios. El protagonista tiene la misión de transportar la Llama Primordial de la creación hasta la cima de una montaña, con el propósito de frenar esa oscuridad.

La premisa se desarrolla a través de niveles ubicados en bosques, zonas montañosas y paisajes nevados. Cada área presenta caminos alternativos, objetos coleccionables y zonas que requieren atención para descubrir rutas secundarias.

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El estudio incorporó elementos de los llamados collectathon, juegos en los que la progresión depende en parte de localizar objetos distribuidos por el mapa. Esta estructura lleva al jugador a regresar sobre sus pasos, probar movimientos y buscar accesos que no resultan visibles en un primer recorrido.

Una llama contra la oscuridad, la premisa de Lost Light impulsa un nuevo plataformas indie en Steam - VALVE
Una llama contra la oscuridad, la premisa de Lost Light impulsa un nuevo plataformas indie en Steam - VALVE

La ficha oficial de Steam identifica el proyecto como un juego de aventura, casual e independiente. También señala que está disponible en inglés y admite controles, una opción relevante para quienes prefieren jugar este tipo de títulos con mando.

Cómo es el sistema de juego de Lost Light

La exploración no depende solo de los saltos. El personaje puede utilizar runas antiguas para desplazarse por el entorno, balancearse y alcanzar plataformas lejanas. Estas habilidades forman parte del diseño de niveles y sirven para abrir rutas hacia coleccionables o zonas ocultas.

El título busca recuperar una estructura reconocible para los jugadores que crecieron con los plataformas tridimensionales: un objetivo principal al final de cada sección, desafíos de precisión y recompensas para quienes dedican más tiempo a investigar el escenario.

La propuesta incorpora además una historia relacionada con flores plantadas por los padres del protagonista. Ese recurso acompaña el avance del personaje y da contexto a su recorrido hacia la montaña.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Es un título casual e independiente compatible con mando, diseñado para quienes disfrutan completar niveles al cien por ciento, con coleccionables, rutas secundarias y desafíos de habilidad, sin necesidad de pagar para acceder al contenido base en PC - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras valoraciones de usuarios en Steam son favorables. Entre los comentarios aparecen referencias a su apartado artístico, el uso de la música y el ritmo de sus mecánicas. Al tratarse de un lanzamiento reciente, el volumen de opiniones todavía es reducido y puede variar con el paso de los días.

Cómo descargar gratis desde Steam

Para instalar el juego en un computador, es necesario contar con una cuenta de Steam y tener acceso al cliente de la plataforma o a su versión web. El proceso es corto:

  • Abrir Steam desde la aplicación de escritorio o desde el navegador.
  • Buscar Lost Light en la tienda.
  • Entrar en la página oficial del juego.
  • Pulsar el botón “Jugar” o “Instalar”.
  • Confirmar la descarga y elegir la carpeta de instalación.

Al ser un juego free-to-play, no hace falta introducir datos de pago para descargarlo. Conviene revisar los requisitos técnicos antes de iniciar la instalación, sobre todo en equipos con poco espacio de almacenamiento o tarjetas gráficas antiguas.

Steam concentra miles de propuestas independientes, muchas de ellas gratuitas o con precios reducidos durante sus campañas estacionales. Esa amplitud facilita el acceso a juegos de géneros diversos, aunque también obliga a verificar si un título es gratis de forma permanente, si forma parte de un fin de semana de prueba o si solo tiene una rebaja temporal.

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