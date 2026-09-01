Boca Juniors sufrió otra sensible baja por lesión: uno de sus titulares se perderá el duelo ante Vélez por Copa Argentina

Boca vs Lanus. Fecha 7 Torneo Clausura Liga Profesional Argenitna.

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Boca Juniors disputará mañana (21:15) uno de los partidos más importantes del semestre, cuando se enfrente con Vélez en Córdoba por los octavos de final de la Copa Argentina. El Xeneize está a cuatro cotejos de sumar una nueva estrella de copa nacional y Rodolfo Arruabarrena pondrá lo mejor que tiene a disposición, aunque se privará de contar con todos sus titulares debido a una baja por lesión de última hora. Milton Delgado sufrió una molestia muscular que lo marginó del choque ante el Fortín.

Mientras se espera por un parte médico oficial respecto al grado de la lesión de Delgado, que fue pieza clave desde el arribo del Vasco Arruabarrena al club, hay que recordar que el mediocampista de 21 años venía de ser titular en el duelo ante Lanús del viernes pasado, cuando fue sustituido a falta de diez minutos para el final por Tomás Belmonte, quien finalmente convirtió el tanto agónico que le dio el triunfo a los de la Ribera.

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Todavía no está constatado si se trata de un padecimiento que arrastraba Delgado desde el empate con Racing en Avellaneda, cuando tuvo que abandonar el campo de juego con una dolencia en su isquiotibial derecho. Las cámaras lo poncharon justo cuando les comentaba a sus compañeros en el banco de suplentes que había sentido un “pinchazo fuerte” y se tocaba esa zona. Lo cierto es que el cuerpo técnico pretende tenerlo en condiciones de cara a la apertura de la serie de cuartos de final de Copa Sudamericana contra San Pablo, que tendrá lugar en la Bombonera el próximo martes 8 de septiembre.

Boca viene sufriendo reveses con las lesiones. Hay que recordar que Tomás Aranda sufrió la fractura del peroné derecho, motivo por el cual fue operado la semana pasada y se perderá lo que resta del año. Además, Ayrton Costa sufrió un desgarro que lo dejó afuera de la victoria ante el Granate y también de viajar a Córdoba para jugar con Vélez: esta baja le abrió la puerta a los juveniles Facundo Jagger Herrera y Matías Satás.

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Aunque no hay novedades respecto a la posible contratación de un futbolista para reemplazar a Aranda, desde Boca deslizaron que solamente se moverían para buscar un defensor central, teniendo en cuenta la falta de experiencia de los nuevos dos “refuerzos” provenientes de la cantera. Los nombres apuntados son los de Nehuén Pérez (Porto) y Francisco Álvarez (Argentinos Juniors), aunque todavía no hubo avances respecto a un posible acuerdo.

Los de la Ribera pretenden sellar el pase a la siguiente ronda de la Copa Argentina, donde ya espera Racing, que eliminó a Belgrano de Córdoba en San Luis. Además de la estrella que sumaría con el título de campeón en este certamen, Boca también confirmaría su presencia en la próxima Copa Libertadores 2027, uno de los objetivos planteados en el inicio del año y también de este semestre de la mano de Arruabarrena.

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Pendiente de confirmación, el once titular para medirse con los de Liniers irá con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, que vienen de eliminar a Deportivo Armenio y Gimnasia y Tiro de Salta en las rondas pasadas, empataron el fin de semana ante Deportivo Riestra en un partido que desató polémica por el arbitraje.

La lista de concentrados de Boca:

Arqueros: Álvaro Montero, Leandro Brey y Javier García

Defensores: Leandro Lozano, Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Facundo Herera, Matías Satás y Lautaro Blanco

Mediocampistas: Leandro Paredes, Santiago Ascacibar, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Lautaro Bianco, Kevin Zenón

Delanteros: Alan Velasco, Sebastián Villa, Leonel Flores, Miguel Merentiel, Ángel Romero, Milton Giménez y Enner Valencia