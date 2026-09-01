WhatsApp prueba una alerta de seguridad para usuarios de clientes web no oficiales

Extensiones que imitan WhatsApp Web pueden exponer chats, contactos y archivos del teléfono - (Reuters)

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WhatsApp trabaja en una alerta de seguridad para advertir a quienes vinculen su cuenta con clientes web no oficiales, una medida que busca reducir el riesgo de espionaje, robo de datos y secuestro de conversaciones.

La función apareció en la versión beta 2.26.35.1 para Android y se mostraría dentro de la sección de Dispositivos vinculados, donde cada usuario administra las sesiones abiertas de su cuenta.

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La advertencia cobra importancia ante el aumento de extensiones, aplicaciones y páginas que imitan WhatsApp Web o prometen funciones adicionales para usar la plataforma desde un computador. Muchas de estas herramientas actúan como intermediarias entre la cuenta y el servicio de mensajería, lo que puede comprometer el acceso a mensajes, contactos, archivos y códigos de seguridad.

La verificación en dos pasos completa la defensa frente a sesiones no reconocidas en WhatsApp - (Foto: Meta)

La advertencia aparecerá en Dispositivos vinculados

La función fue identificada por WABetaInfo en una actualización de prueba para Android. Cuando WhatsApp detecte que una cuenta está vinculada a un cliente web que no corresponde a su servicio oficial, mostrará un aviso dentro del panel de Dispositivos vinculados.

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El mensaje indicará que el usuario debe cambiar a la versión oficial de WhatsApp Web para mantener la seguridad de la cuenta. La advertencia podrá cerrarse, aunque volverá a aparecer mientras permanezca activa la conexión con una herramienta no reconocida por la empresa.

Por ahora, la función no está habilitada para todos los participantes de la beta. WhatsApp la mantiene en fase de desarrollo y tampoco ha comunicado una fecha para su llegada a la versión estable de Android, iPhone, Windows o Mac.

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El panel muestra navegador, sistema operativo y última actividad de cada conexión, datos suficientes para detectar ordenadores públicos, equipos antiguos o ubicaciones inusuales y expulsarlos de inmediato con la opción de cierre - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué se considera un cliente no oficial de WhatsApp

Un cliente no oficial puede tomar distintas formas. Algunas extensiones de navegador incorporan WhatsApp Web en una interfaz modificada, añaden respuestas automáticas, permiten descargar estados o prometen herramientas de productividad. También existen páginas y programas que replican el aspecto de la versión web oficial.

Estas alternativas pueden parecer inofensivas, sobre todo cuando ofrecen funciones que no están presentes en la plataforma original. El problema surge porque el usuario no tiene forma de conocer qué información recoge la herramienta, cómo almacena los datos ni quién puede acceder a ellos.

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WhatsApp no puede verificar los estándares de seguridad de programas externos. Por ese motivo, cualquier servicio que no sea el cliente oficial puede representar un riesgo para la privacidad de los chats.

El peligro de instalar extensiones o abrir enlaces falsos

Un cliente web de terceros puede captar datos antes de que el contenido quede protegido por el cifrado de extremo a extremo o después de que aparezca descifrado en la pantalla. En ese escenario, los mensajes, fotos, documentos y contactos pueden quedar expuestos a software ajeno a WhatsApp.

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Extensiones que imitan WhatsApp Web pueden exponer chats, contactos y archivos del teléfono - (Foto: Meta)

El riesgo no es solo teórico. En abril, la plataforma informó a cerca de 200 usuarios en Italia que habían sido objetivo de software espía distribuido a través de una aplicación falsa. El archivo no llegó desde la App Store, sino mediante enlaces de phishing que buscaban convencer a las víctimas para instalarlo.

Una vez dentro del teléfono, este tipo de programa puede acceder a conversaciones privadas, datos de otras aplicaciones, micrófono, cámara y lista de contactos. Los enlaces que prometen una versión especial de WhatsApp o funciones exclusivas suelen ser una de las vías de entrada para estas amenazas.

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Cómo comprobar si se utiliza el WhatsApp Web oficial

La primera medida consiste en revisar la dirección que aparece en el navegador. El sitio legítimo es web.whatsapp.com. Si la URL es distinta, tiene palabras añadidas, errores ortográficos o utiliza un dominio desconocido, conviene cerrar la página y desvincular la sesión desde el móvil.

También es recomendable evitar extensiones que cambien la apariencia o el funcionamiento de WhatsApp Web. Aunque algunas aparenten ser útiles, pueden solicitar permisos amplios para leer páginas, modificar contenido o acceder a datos de navegación.

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Para revisar las sesiones abiertas en Android, hay que abrir WhatsApp, pulsar el menú de tres puntos y entrar en Dispositivos vinculados. En iPhone, la ruta comienza en Ajustes o en la foto de perfil y continúa en Dispositivos vinculados. Desde allí, es posible identificar el navegador, el sistema operativo y la última actividad de cada sesión.

Si aparece un computador, navegador o ubicación que no corresponde a los equipos habituales, la recomendación es pulsar sobre esa sesión y elegir “Cerrar sesión”. También conviene cerrar el acceso en dispositivos antiguos, computadores públicos o equipos prestados.

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La revisión periódica de este panel, junto con la verificación en dos pasos, reduce la posibilidad de que un tercero mantenga acceso a conversaciones privadas. La próxima alerta de WhatsApp busca convertir esa revisión en una señal visible ante conexiones que no ofrecen garantías de seguridad.