Economía

De cuánto es la Asignación por Embarazo de ANSES en septiembre 2026

El organismo previsional confirmó valores, requisitos de acceso, modalidad de liquidación y cronograma de pagos para las titulares durante el noveno mes del año

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
ANSES paga en septiembre el 80% de la Asignación por Embarazo, equivalente a $123.224,80, y retiene el 20% restante (ANSES)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario correspondiente al mes de septiembre y actualizó los valores de todas las prestaciones. Entre ellas, la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Mediante la Resolución 260/2026, firmada por el titular del ente, Guillermo Héctor Arancibia, se dieron a conocer los valores revisados en el Boletín Oficial.

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De cuánto es la Asignación por Embarazo de ANSES en septiembre 2026

Según informó ANSES, la Asignación por Embarazo asciende en septiembre de 2026 a $154.031. De ese total, el organismo deposita de forma directa el 80% del haber, que equivale a $123.224,80, mientras que el 20% restante, es decir, $30.806,20, queda retenido hasta la presentación de la documentación exigida.

Ese esquema de liquidación responde al funcionamiento habitual de esta prestación. La retención se libera una vez que la titular cumple con la entrega de la libreta o del formulario correspondiente, que acredita los controles de salud y el seguimiento del embarazo dentro de los parámetros exigidos por el sistema.

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La actualización de septiembre responde al ajuste mensual de las prestaciones sociales. En ese mismo marco, ANSES indicó que la AUH alcanza el mismo monto bruto de $154.031 por hijo menor de 18 años, con idéntica modalidad de pago entre suma acreditada y parte retenida.

Cuándo cobro la Asignación por Embarazo en septiembre 2026

La fecha de cobro de la Asignación por Embarazo de ANSES se define, como ocurre con la mayor parte de las prestaciones, según la terminación del DNI. El organismo previsional informó que el calendario de septiembre ya fue establecido y que puede consultarse a través de sus vías oficiales.

La prestación aparece con un cronograma específico para el mes. Como el pago se ordena por terminación de documento, cada beneficiaria debe verificar su día exacto de acreditación en función del número final de su DNI. Esa modalidad también se aplica a otras asignaciones, jubilaciones, pensiones y prestaciones por desempleo.

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El calendario de pago de la Asignación por Embarazo de ANSES en septiembre de 2026 se organiza según la terminación del DNI (ANSES)

Quiénes pueden recibir la Asignación por Embarazo de ANSES

La Asignación por Embarazo forma parte del esquema de asignaciones administrado por ANSES y está dirigida a personas gestantes en situación de vulnerabilidad o sin acceso a empleo registrado. Se trata de una prestación vinculada a la protección social durante el embarazo y su percepción exige cumplir con las condiciones previstas por el organismo.

Entre los requisitos operativos del beneficio, ANSES establece la necesidad de mantener actualizada la información personal y presentar la documentación correspondiente para sostener el cobro y acceder al porcentaje retenido. Ese mecanismo busca acreditar controles sanitarios y el seguimiento médico durante la gestación.

La prestación integra el conjunto de ayudas sociales que el organismo liquida mes a mes junto con asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y programas vinculados a ingresos de hogares de menores recursos.

Los montos de los planes sociales de ANSES en septiembre 2026

Además de la Asignación por Embarazo, ANSES informó los valores de otras prestaciones para septiembre. La jubilación mínima asciende a $428.633,20 y, con el bono de $70.000, llega a $498.633,20. En el otro extremo de la escala, la jubilación máxima se ubica en $2.884.295,54.

En el caso de la AUH, el monto bruto será de $154.031, con un pago directo de $123.224,80 y una retención de $30.806,20. Para la Asignación Familiar por Hijo de titulares de pensiones no contributivas, el valor informado para el primer rango de ingresos es de $77.025 por hijo tras el aumento aplicado en septiembre.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez tendrán un haber de $300.043,24 sin bono, mientras que el total con el refuerzo de $70.000 llegará a $370.043,24. En el caso de la PNC para madre de siete hijos o más, el monto será de $428.633,20 y alcanzará $498.633,20 con bono incluido.

ANSES también señaló que la Prestación por Desempleo mantendrá durante septiembre los mismos valores de agosto, debido a que sigue pendiente la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). De esa manera, el piso de la prestación queda en $188.300, equivalente al 50% del salario mínimo vigente, y el tope máximo se mantiene en $376.600.

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