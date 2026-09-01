Escándalos, amor y una sucesión: por qué Haakon VIII enfrenta el mayor desafío de la monarquía noruega

El acto en el Storting se realizó a días del fallecimiento del monarca de 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, mientras la consorte permaneció fuera de escena por una recuperación médica - Europa Press

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Haakon VIII juró este martes como rey de Noruega ante el Parlamento, días después de que la muerte de su padre, Harald V, lo convirtiera de manera automática en el nuevo monarca del país escandinavo. Su funeral se celebrará el 9 de septiembre en la Catedral de Oslo. La ceremonia estuvo marcada por la ausencia de la reina Mette-Marit, que permanece en recuperación tras un trasplante de pulmón.

“Prometo y juro gobernar el Reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes. ¡Que Dios todopoderoso y omnisciente me ayude!”, declaró Haakon en el Storting, según informó ABC News.

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Harald V murió el 28 de agosto a los 89 años en el Hospital Nacional de Oslo, donde estaba internado por una anemia hemolítica, enfermedad que destruye los glóbulos rojos. Había reinado durante 35 años. Haakon, de 53 años, adoptó como lema personal Alt for Norge —“Todo por Noruega”—, el mismo que usó cada monarca desde su bisabuelo Haakon VII.

Haakon eligió a una madre soltera y convirtió su vida privada en una cuestión de Estado

La heredera Ingrid Alexandra queda primera en la línea de sucesión tras la entronización (Hakon Mosvold Larsen/Pool Photo via AP)

De acuerdo con la revista Forbes Argentina, Haakon Magnus nació el 20 de julio de 1973 y se convirtió en príncipe heredero cuando su padre accedió al trono en 1991. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad de California, en Berkeley, cursó desarrollo en la London School of Economics y pasó por la Marina noruega.

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Su vida privada comenzó a generar debate cuando conoció, en un festival de música en 1999, a Mette-Marit Tjessem Høiby, una joven de Kristiansand que era madre soltera de un niño llamado Marius y que reconoció más tarde haber atravesado una juventud turbulenta. Haakon dejó en claro que no renunciaría a ella por presiones institucionales. Días antes de la boda, Mette-Marit enfrentó públicamente las preguntas sobre su pasado y pidió disculpas, en una aparición que resultó decisiva para convencer tanto a la familia real como a los noruegos.

El 25 de agosto de 2001, ambos se casaron en la Catedral de Oslo ante más de 800 invitados. Marius, que entonces tenía cuatro años, participó como paje. La historia no era nueva dentro de la familia: Harald también debió esperar nueve años para casarse con Sonja Haraldsen, una mujer sin títulos nobiliarios cuya relación con el entonces príncipe generó un debate que llegó a poner en riesgo el futuro de la monarquía. El rey Olav V autorizó el matrimonio en marzo de 1968.

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Los vínculos de la reina con Epstein y la condena de su hijo marcaron la peor crisis de imagen de la familia

La ceremonia en el Storting se desarrolló sin la consorte, que sigue en recuperación, en una sucesión acelerada por el fallecimiento de Harald V, cuyo sepelio oficial será el 9 de septiembre

Con el tiempo, Mette-Marit edificó una imagen pública más sólida y la pareja tuvo dos hijos: Ingrid Alexandra, nacida en 2004, y Sverre Magnus, en 2005. Marius creció junto a ellos, aunque nunca recibió un título real ni quedó incorporado a la línea de sucesión.

Esa imagen volvió a quedar bajo cuestionamiento cuando salieron a la luz los contactos entre Mette-Marit y Jeffrey Epstein. Según detalló Forbes Argentina, los documentos difundidos en Estados Unidos mostraron intercambios entre la entonces princesa y el financista luego de que este fuera condenado en 2008 por delitos sexuales vinculados con una menor. Ya no se trataba de episodios previos a su ingreso a la corona, sino de decisiones tomadas cuando llevaba años como parte de la institución. Mette-Marit reconoció haber cometido un grave error de juicio y pidió disculpas públicamente.

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Al mismo tiempo, el proceso judicial contra Marius se convirtió en la mayor crisis de imagen de la familia. En junio de este año, el Tribunal de Distrito de Oslo lo declaró culpable en 34 de los 40 cargos que llegaron a juicio, entre ellos dos de violación y violencia doméstica. La sentencia fue de cuatro años de prisión. Tanto la defensa como la fiscalía apelaron el fallo.

El Tribunal de Distrito de Oslo lo declaró culpable en 34 de 40 cargos

Ingrid Alexandra queda primera en la línea de sucesión y podría ser la primera reina en más de 600 años

La llegada de Haakon VIII al trono modifica el lugar de su hija mayor. Ingrid Alexandra, de 22 años, se convierte en princesa heredera y queda primera en la línea de sucesión, por delante de Sverre Magnus. Su posición deriva de una reforma constitucional aprobada el 29 de mayo de 1990, que estableció que el hijo mayor hereda el trono con independencia del sexo.

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Si algún día ocupa la corona, será la primera mujer en gobernar Noruega en más de 600 años. Según consignó Forbes Argentina, el propio Harald destacó años atrás que el nacimiento de Ingrid Alexandra abría una nueva etapa, dado que Noruega no tenía una princesa destinada a suceder en el trono desde aquellos tiempos.

La hermana del nuevo rey, Märtha Louise, también protagonizó controversias en los últimos años: en 2024 se casó con el estadounidense Durek Verrett, que se presenta como chamán. Sus actividades comerciales y el uso público de su vínculo con la realeza generaron un debate prolongado en Noruega sobre los límites entre la vida privada de los integrantes de la Casa Real y el ejercicio de sus títulos.

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Los funerales de Harald V se realizarán el 9 de septiembre en la Catedral de Oslo. Será la despedida oficial al monarca que gobernó durante 35 años y que dejó una institución más expuesta y cuestionada de lo que la recibió.