De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES en septiembre 2026

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) constituyen uno de los pilares del sistema de protección social en la Argentina. A diferencia de las jubilaciones y pensiones contributivas, estas prestaciones no requieren que el beneficiario haya realizado aportes previos al sistema previsional: están destinadas a personas en situación de vulnerabilidad que, por distintas circunstancias, no accedieron a una cobertura ordinaria.
Dentro del esquema de prestaciones de ANSES, las PNC agrupan distintas modalidades según la situación de cada titular. Las más extendidas son la pensión por invalidez y la pensión por vejez —ambas equivalentes al 70% de la jubilación mínima—, y la pensión para madres de siete hijos o más, que alcanza el 100% de ese haber de referencia. A estos montos base se suma, cuando el Gobierno nacional lo dispone, un bono extraordinario que incrementa el ingreso mensual sin integrarse al cálculo de la movilidad.
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Cada mes, los montos de las PNC se actualizan en función de la fórmula de movilidad previsional vigente, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Por eso, conocer cuánto cobran los beneficiarios y en qué fechas se acreditan los haberes resulta especialmente relevante para planificar los gastos del mes.
De cuánto son las Pensiones No Contributivas de ANSES
En septiembre de 2026, las PNC tendrán un incremento del 2,11% por movilidad, aplicado sobre los haberes de agosto. El aumento responde al IPC de julio informado por el INDEC.
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Con esa actualización, los montos quedan de la siguiente manera:
PNC por Invalidez y por Vejez
- Haber base: $300.043,24
- Bono extraordinario: $70.000
- Total con bono: $370.043,24
PNC para Madres de Siete Hijos o Más
- Haber base: $428.633,20
- Bono extraordinario: $70.000
- Total con bono: $498.633,20
El bono de $70.000 no forma parte de la base sobre la que se calcula la movilidad. En agosto, la PNC por invalidez se ubicó en $293.843,15 y la pensión para madres de siete hijos, en $419.775,93.
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Quiénes cobran las PNC
Las Pensiones No Contributivas están dirigidas a personas que no cuentan con otro ingreso previsional y se encuentran en situación de vulnerabilidad. Los tipos de prestación que ANSES administra dentro de este esquema son:
- PNC por Invalidez: para personas con una discapacidad que les impida desempeñar tareas laborales, sin cobertura previsional propia.
- PNC por Vejez: para mayores de 70 años sin jubilación ni pensión y sin recursos económicos suficientes.
- PNC para Madres de Siete Hijos o Más: para madres, biológicas o adoptivas, de siete o más hijos argentinos.
Para acceder a cualquiera de estas prestaciones, el trámite puede iniciarse de forma digital a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en una oficina del organismo sin turno previo. En el caso de la PNC por invalidez, se requiere además el Certificado Médico Oficial (CMO) digital, que debe tramitarse en un hospital público.
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Cuándo se cobran las PNC en septiembre 2026
El cronograma de pago de las Pensiones No Contributivas en septiembre se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular:
- DNI terminados en 0 y 1: martes 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 14 de septiembre
El dinero se acredita directamente en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario. A partir del 8 de septiembre, los titulares podrán consultar el detalle de su liquidación en Mi ANSES ingresando con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.
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