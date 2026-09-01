Política

¿Jorge Macri-Pilar Ramírez es la fórmula de consenso en CABA? La especulación del PRO y la respuesta de LLA

El diputado Fernando De Andreis, hombre de confianza de Mauricio Macri, abrió la puerta a un posible acuerdo electoral en la Ciudad de Buenos Aires. "Cuando te quedás sin temas, empezás a hablar de candidaturas", cuestionaron dirigentes libertarios consultados por Infobae

El diputado macrista afirmó que la definición de los candidatos porteños quedará en manos de su partido, imaginó fórmulas compartidas en los 24 distritos del país y condicionó la eliminación de las primarias a la existencia de una alternativa clara
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En paralelo a la discusión electoral que comenzó entre La Libertad Avanza y el PRO para avanzar en un frente común, con dos reuniones en Casa Rosada en menos de 15 días encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, uno de los focos de atención es la situación en la Ciudad de Buenos Aires. En este marco, el diputado nacional Fernando De Andreis, hombre de confianza de Mauricio Macri, alimentó en las últimas horas la especulación de un acuerdo con una fórmula integrada por el actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, y la legisladora porteña libertaria Pilar Ramírez.

“Si hay un acuerdo, el candidato es el que defina el PRO”, señaló el diputado en una entrevista en A24 y, ante la consulta del periodista Luis Novaresio sobre una posible fórmula Jorge Macri-Pilar Ramírez, respondió sin matices: “Sí”.

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Esta postura tiene como marco un proceso político que LLA comenzó en CABA para diferenciarse del PRO, con recorridas y actividades de la propia Pilar Ramírez junto a los principales ministros del gobierno nacional, y cuestionamientos directos a la gestión porteña de Jorge Macri. Luis Caputo la acompañó a la inauguración de la sucursal 100 de una reconocida heladería en Las Cañitas; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, estuvo a su lado en una visita a una fábrica de muebles en Villa Lugano; y el propio Santilli se sumó a una recorrida en Belgrano.

Retrato en acuarela de Jorge Macri y Pilar Ramírez sonriendo, con el Obelisco y un edificio neoclásico al fondo.
Ilustración de Jorge Macri y la legisladora Pilar Ramírez - VisualesIA ScribNews

Inclusive, el legislador Juan Pablo Arenaza fue más allá el pasado viernes: “Queremos gobernar Buenos Aires con nuestro propio candidato, señaló en Infobae en Vivo.

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En esta línea, un importante dirigente libertario del distrito porteño, consultado por Infobae, rechazó la especulación del PRO y aseguró: “No estamos pensando en eso para nada; que el PRO defina su candidato, que el nuestro lo vamos a discutir nosotros”. “Tenemos muchos temas interesantes de gestión para hablar antes; cuando te quedás sin temas, empezás a hablar de candidaturas”, cuestionó.

Distinta fue la lectura desde la sede del gobierno porteño, en la calle Uspallata de Parque Patricios. “Fernando es uno de los que integra la mesa de acuerdo que definió el PRO y LLA, por supuesto que tiene autoridad para plasmar sus ideas. Después, cuando tenga que informarse algo a nivel partido, se hará orgánicamente como siempre”, sostuvo a este medio un importante funcionario que, a su vez, no descartó la posibilidad de una fórmula compartida con LLA: “Si es parte de un acuerdo, podría ser”.

El legislador porteño de La Libertad Avanza, Juan Pablo Arenaza, opina sobre el estilo de liderazgo del presidente Javier Milei, al que describe como un "clima de época". Además, analiza la posibilidad de un acuerdo con el PRO y critica la gestión actual en la Ciudad de Buenos Aires.

<b>Acuerdos en otros 17 distritos</b>

El último encuentro entre representantes de ambas fuerzas, el pasado jueves, se celebró en un clima distendido, poco después de que el oficialismo obtuviera dos victorias en el Congreso: la media sanción de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal II.

La reunión, que duró poco menos de dos horas, fue encabezada por Santilli junto a Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem, y contó con la presencia de Ritondo y De Andreis por parte del PRO. Según se informó, Santilli abrió el encuentro con un repaso del estado de la economía, con datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). “Nos llevamos una dosis de tranquilidad. Vemos que hay trece de los quince indicadores que mide el EMAE que están creciendo”, describió De Andreis al salir.

Aunque no se conversó sobre candidaturas puntuales, sí iniciaron el debate para formalizar un frente electoral en toda la Argentina, aunque se reservó el repaso de los distritos que gobierna el PRO, como la Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut, para otro encuentro.

Según precisó Ritondo, ya hay 17 distritos en los que hay un acuerdo prácticamente cerrado o las conversaciones están muy avanzadas, incluidos los casos de aliados radicales como Alfredo Cornejo en Mendoza y Marcelo Orrego en San Juan. Respecto de la Ciudad, el jefe del bloque PRO fue cauteloso pero dejó abierta la puerta: “Trabajaremos para ir juntos en todo el país, no para ir en un distrito sí y otro no”, aunque aclaró que “falta muchísimo para eso”.

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