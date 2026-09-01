Vuelve la marca del más chiquito de los ‘90: Smart regresó al mercado argentino con siete versiones nuevas y dos modelos a batería

Un smart #1 como símbolo de la llegada a Argentina de la nueva marca de vehículos eléctricos derivada de una alianza entre Mercedes-Benz y Geely

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La marca Smart regresó a la Argentina con una gama inicial de dos modelos eléctricos, los modelos #1 y #3, en una nueva etapa de la marca bajo la estructura global que comparten Mercedes-Benz y Geely.

El desembarco local se concreta a través de Prestige Auto, representante oficial de Mercedes-Benz en el país, con una oferta de siete versiones entre carrocerías SUV y SUV coupé.

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La llegada marca el retorno de una automotriz que había quedado asociada al fortwo, el citycar de 2,5 metros que ganó notoriedad a fines de los años 90. Desde 2019, sin embargo, la marca reordenó su estrategia a partir de una sociedad entre Mercedes-Benz y Geely para desarrollar una nueva generación de vehículos eléctricos, con producción en China y una gama orientada a productos de mayores dimensiones.

En la Argentina, la oferta inicial estará compuesta por cuatro versiones del Smart #1 —Pure, Pro, Pro+ y BRABUS— y tres del Smart #3 —Pro, Pro+ y BRABUS—. Ambos modelos obtuvieron cinco estrellas en Euro NCAP y llegan con un paquete de 17 asistencias a la conducción (ADAS) que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo con función Stop & Go, detector de punto ciego, asistente de cambio de carril y monitoreo de atención del conductor, entre otros sistemas. Todos los modelos tienen siete airbargs de serie.

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La reorganización global de la marca implicó un cambio de escala frente a los modelos con los que smart construyó su identidad original. En esta etapa, el Smart #1 adopta una silueta SUV, mientras que el Smart #3 suma una propuesta con perfil SUV coupé. Los dos fueron desarrollados dentro del nuevo esquema de la compañía, con diseño exterior e interior bajo la dirección de Gorden Wagener, Chief Design Officer de Mercedes-Benz.

Los automóviles eléctricos Smart #1 y Smart #3 se exhiben en un predio durante la presentación de la marca en Argentina

Según la información difundida por la empresa, el nuevo lenguaje de diseño busca combinar la experiencia de Mercedes-Benz en materia estética con la plataforma tecnológica e industrial surgida de la alianza con Geely. El lanzamiento argentino se incorpora así a una expansión internacional en la que smart ya tiene presencia en 41 mercados.

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“Es una marca que tiene historia, porque en 1972 hicieron el primer prototipo eléctrico y tiene la electromovilidad en su adn. Nosotros, como Prestige Auto, queremos entrar a esta era de electromovilidad también y smart es el mejor camino que podemos tomar para hacerlo. Con smart queremos construir más confianza. Estos autos van a tener el servicio de asistencia de Prestige Auto, tal como ocurre con los autos Mercedes-Benz”, dijo Daniel Herrero, presidente de Prestige Auto en sus primeras palabras durante la presentación de esta nueva marca que se empieza a vender en Argentina.

El Smart #1

El Smart #1 se comercializará en la Argentina con cuatro configuraciones. Las versiones Pure, Pro y Pro+ utilizan un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm, mientras que la variante BRABUS eleva la potencia a 428 CV y 543 Nm. En la gama también cambian la tracción y la puesta a punto: las versiones convencionales son de tracción trasera, en tanto que la BRABUS incorpora tracción integral y suspensión deportiva.

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En cuanto a la batería, la versión Pure equipa un conjunto de 49 kWh, mientras que las variantes superiores utilizan una batería de 66 kWh. La autonomía declarada bajo ciclo WLTP llega a 310 kilómetros en la Pure, a 420 kilómetros en la Pro+ y a 400 kilómetros en la BRABUS. La ficha técnica que difundió la marca deja un punto a verificar sobre la autonomía exacta de la versión Pro.

En recarga, el #1 admite carga en corriente alterna de 7,2 kW en la versión de acceso y de 22 kW en las configuraciones con batería de 66 kWh. En corriente continua, la potencia llega a 130 kW en la Pure y a 150 kW en las variantes superiores, con una ventana de carga del 10% al 80% en 30 minutos.

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En dimensiones, el #1 tiene 4.270 mm de largo en las versiones Pure, Pro y Pro+, mientras que la BRABUS se estira hasta 4.300 mm. En todos los casos registra 1.636 mm de alto, 1.822 mm de ancho sin retrovisores, 2.025 mm de ancho con retrovisores y 2.750 mm de distancia entre ejes.

El despeje al suelo informado para las versiones convencionales es de 181 mm en vacío y 155 mm con cinco pasajeros, mientras que en la BRABUS pasa a 182 mm y 160 mm, respectivamente. El peso en orden de marcha es de 1.780 kg en la Pure, 1.788 kg en Pro y Pro+, y 1.900 kg en la BRABUS.

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El Smart #3

El Smart #3 será la segunda pieza del desembarco local y estará disponible en tres versiones. Las variantes Pro y Pro+ utilizan un motor eléctrico de 272 CV y 343 Nm, asociado a tracción trasera, mientras que la BRABUS repite la receta de 428 CV y 543 Nm con tracción integral.

La gama arranca con una batería de 49 kWh en la versión Pro, que declara una autonomía WLTP de 325 kilómetros. Por encima se ubican la Pro+ y la BRABUS, ambas con batería de 66 kWh, aunque con cifras distintas de alcance: 435 kilómetros para la Pro+ y 415 kilómetros para la BRABUS.

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El Smat #3 en su versión Brabus, la más equipada y performante de las siete que se lanzaron este martes en Argentina.

También en este modelo cambia la capacidad de carga según la versión. La Pro admite carga en corriente alterna de 7,2 kW y en corriente continua de 130 kW, mientras que las variantes con batería de 66 kWh pasan a 22 kW en AC y 150 kW en DC. En todos los casos, la marca informó un tiempo de 30 minutos para pasar del 10% al 80% en carga rápida.

En el plano dimensional, el #3 registra 4.400 mm de largo, 1.556 mm de alto, 1.844 mm de ancho sin retrovisores y 2.045 mm de ancho con retrovisores. La distancia entre ejes es de 2.785 mm, con cinco plazas y un despeje al suelo de 160 mm en vacío y 135 mm con cinco pasajeros.

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El baúl ofrece una capacidad de 370 litros, que se amplía hasta 1.160 litros con los asientos traseros rebatidos. En cuanto al peso en orden de marcha, la ficha técnica indica 1.780 kg para las versiones Pro y Pro+, y 1.910 kg para la BRABUS.

El respaldo de la red comercial Prestige Auto

La comercialización se hará a través de concesionarios y talleres autorizados. En el área de Buenos Aires, la cobertura inicial estará integrada por Colcar, Lonco-Hue, Besten, Klasse, La Merced Pilar y Meister. En el interior, la red se apoyará en Stern, en Rosario; Rolcar, en Tucumán; Colcor, en Córdoba; y Yacopini, en Mendoza.

Los vehículos contarán con garantía de 3 años sin límite de kilometraje, mientras que la batería y los componentes eléctricos tendrán una cobertura de 8 años o 160.000 kilómetros, lo que ocurra primero. El mantenimiento deberá realizarse cada 20.000 kilómetros o una vez por año, según informó la compañía.

El #3 es la versión más grande de las dos que lanzó Prestige Auto en Argentina

Durante la presentación, Herrero también anunció un esquema de recompra que permitirá entregar el vehículo al cumplirse el primer o segundo año desde la compra, con un valor previamente asegurado para renovar por otra unidad 0 km.

Los precios de las siete versiones son los siguientes:

Smart #1 Pure: USD 49.900

Smart #1 Pro: USD 54.500

Smart #1 Pro+: USD 62.500

Smart #1 Brabus: USD 73.900

Smart #3 Pro: USD 56.500

Smart #3 Pro+: USD 64.500

Smart #3 Brabus: USD 75.900