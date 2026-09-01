Frente al avance de la IA, los jóvenes vuelven a apostar por la artesanía y el trabajo manual

Ante el avance de la IA, los jóvenes prefieren aprender trabajos manuales.

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Durante décadas, obtener un título universitario y desarrollar una carrera frente a un ordenador fue considerado uno de los caminos más seguros hacia la estabilidad profesional. Sin embargo, el rápido avance de la inteligencia artificial está llevando a algunos jóvenes a replantearse esa idea y a buscar oportunidades en sectores que parecían pertenecer al pasado: los oficios artesanales y el trabajo manual.

En Reino Unido, talleres de encuadernación, metalistería y otras actividades especializadas están despertando un renovado interés entre las nuevas generaciones. La preocupación por la automatización, sumada a las dificultades del mercado laboral para los recién graduados, está impulsando a algunos jóvenes a elegir profesiones en las que la habilidad manual, la experiencia y el conocimiento acumulado siguen siendo difíciles de reemplazar por una máquina.

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El fenómeno no implica necesariamente un rechazo total a la tecnología. Para muchos de estos nuevos aprendices, la cuestión consiste en encontrar una actividad en la que las herramientas digitales puedan servir de apoyo sin sustituir por completo el trabajo humano.

Trabajos manuales se vienen recuperando ante el interés de los jóvenes.

Una alternativa al trabajo digital

Eryn Lawley, graduada en Política y de 27 años, es uno de los ejemplos de esta tendencia. Decidió alejarse de una trayectoria profesional centrada en el mundo digital para convertirse en aprendiz de encuadernación en Ludlow Bookbinders, un taller situado en Shropshire.

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Allí está aprendiendo técnicas que han cambiado poco durante generaciones. Gran parte del proceso continúa realizándose manualmente y el taller todavía utiliza herramientas y prensas construidas durante la época victoriana.

Para Lawley, el atractivo del oficio está relacionado precisamente con su carácter físico. La posibilidad de trabajar con materiales y repetir una técnica hasta dominarla ofrece una experiencia distinta a la de muchas tareas desarrolladas frente a una pantalla.

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“Siempre quise hacer algo más material y creo que hay algo inherentemente más valioso cuando algo lo hace una persona”, explicó a The Guardian.

La automatización de los empleos ha llevado a los jóvenes a buscar aprender trabajos manuales.

Su caso refleja una inquietud que comienza a aparecer entre jóvenes que están eligiendo su futuro profesional en un contexto diferente al de generaciones anteriores. La pregunta ya no es únicamente qué profesión tiene más oportunidades laborales, sino también qué parte de ese trabajo podría ser automatizada en los próximos años.

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Oficios que vuelven a atraer a los jóvenes

El aumento del interés se observa en diferentes sectores. Cox London, una empresa especializada en trabajos artísticos con metal, puso en marcha recientemente un programa de aprendizaje que recibió más de 160 solicitudes para únicamente dos plazas.

Una situación similar ocurre en el National Theatre de Londres, donde oficios técnicos y manuales relacionados con la fabricación de pelucas, vestuario, atrezo o trabajos de metal continúan siendo esenciales para las producciones.

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Algunos de estos conocimientos, además, se encontraban en riesgo de desaparecer debido a la falta de relevo generacional. Durante años, muchos talleres tuvieron dificultades para encontrar jóvenes interesados en convertirse en aprendices.

Los jóvenes ahora prefieren aprender trabajos manuales ante el avance de la IA.

Paul Kidson, responsable de Ludlow Bookbinders y encuadernador de cuarta generación, estima que quedan menos de 50 talleres de encuadernación manual en funcionamiento en Reino Unido. La situación ha cambiado: después de décadas en las que faltaban aprendices, algunos de estos negocios empiezan ahora a recibir más candidatos.

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La inteligencia artificial cambia la elección de una carrera

El avance de la IA no es el único factor detrás de esta tendencia. Los jóvenes también se enfrentan a un mercado laboral complicado, especialmente en puestos dirigidos a recién graduados.

Las oportunidades para quienes terminan la universidad se han reducido en algunos sectores, mientras las empresas incorporan nuevas tecnologías capaces de automatizar determinadas tareas. Esto ha añadido un nuevo elemento a la decisión de elegir una profesión.

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La automatización ha provocado que los jóvenes busquen actividades que no pueden ser copiadas por la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pregunta sobre si una máquina puede realizar el trabajo que una persona está aprendiendo se ha convertido en un factor de peso. Para algunos jóvenes, los oficios manuales ofrecen una mayor sensación de seguridad frente a la automatización, aunque ninguna actividad está completamente aislada de los cambios tecnológicos.

Nazifa Tabassum, aprendiz de metalistería, representa una postura que busca combinar ambos mundos. No considera que sea necesario rechazar las nuevas tecnologías y está dispuesta a utilizar herramientas digitales cuando sean útiles, pero también quiere preservar las habilidades y los conocimientos que requieren experiencia directa.

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