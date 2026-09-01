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Diablito Echeverri dejará el Manchester City y tiene cerrado su nuevo destino a horas del cierre del mercado de pases

El futbolista surgido de River Plate tendrá una nueva aventura por Europa

Tras realizar la pretemporada con Manchester City, el Diablito Echeverri fue cedido a préstamo al Benfica de Portugal (REUTERS/Tyrone Siu)
Tras realizar la pretemporada con Manchester City, el Diablito Echeverri fue cedido a préstamo al Benfica de Portugal (REUTERS/Tyrone Siu)
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Un cierre de mercado de pases frenético se vive por estas horas en las principales ligas de Europa y uno de los protagonistas fue Claudio Echeverri. El Diablito, según confirmaron A Bola y Récord de Portugal llegará a préstamo por un año y con opción de compra al Benfica desde Manchester City.

Durante la temporada pasada, el chaqueño tuvo pasos por Bayer Leverkusen de Alemania y Girona de España. Disputó 11 encuentros con el conjunto alemán y 17 con el equipo español. El volante solamente llegó a acumular 28 partidos entre ambos préstamos, aunque solo fue titular en ocho oportunidades.

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Echeverri tuvo participación, pero no logró consolidarse como una pieza habitual en ninguno de los dos destinos. En Girona, además, formó parte de un plantel que perdió la categoría en la liga española y descendió a la Segunda División.

La cesión a Benfica aparece como una oportunidad para recuperar regularidad en un equipo que suele disputar los principales torneos de Portugal y que compite a nivel internacional. El club de Lisboa también representa una vidriera habitual para futbolistas sudamericanos que buscan dar el salto hacia las grandes ligas de Europa.

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El futuro del Diablito había quedado bajo observación durante la pretemporada de Manchester City, que lo incluyó en su gira asiática. El argentino integró el plantel que viajó para ser evaluado por el entrenador Enzo Maresca, quien asumió tras la salida de Josep Guardiola. En el amistoso ante Inter de Italia, disputado en Hong Kong, Echeverri ingresó en el segundo tiempo y dejó una imagen que llamó la atención durante la definición por penales. El partido había terminado 1 a 1 y el volante fue el único jugador del City que convirtió en la tanda: eligió picar su remate y superó al arquero rival.

El Diablito Echeverri viene de estar a préstamo en Bayer Leverkusen y Girona la pasada temporad (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)
El Diablito Echeverri viene de estar a préstamo en Bayer Leverkusen y Girona la pasada temporad (REUTERS/Kim Soo-Hyeon)

A pesar de esa aparición, la competencia interna en el plantel inglés y su escasa continuidad en los préstamos anteriores llevaron al club a considerar otra salida temporal. Benfica ganó terreno en las últimas horas del mercado europeo y se impuso como el destino elegido. El acuerdo le permitirá al jugador competir por un lugar en un nuevo contexto y, a la vez, le dará al Manchester City la posibilidad de seguir su evolución sin desprenderse de inmediato de su ficha.

Según ahondó Récord, el conjunto luso “pagará el salario íntegro del mediapunta argentino”. Además, aseveró que “el acuerdo incluye una opción de compra al final de la temporada”. Aunque el monto no fue informado, sostienen que “el coste total de la operación podría rondar los 15 millones de euros”.

A Bola, por su parte, sumó que “el Benfica ha llegado a un acuerdo con el Manchester City, propietario de los derechos del jugador, y el centrocampista ofensivo ya está autorizado a viajar”. En su reporte señalaron que en su momento los Ciudadanos adquirieron la ficha del joven talento albiceleste surgido de la cantera millonaria en una cifra cercana a los 18.5 millones de euros.

En Las Águilas, dirigidas por Marco Silva, compartirá plantel con otros futbolistas albicelestes, como el mediocampista Enzo Barrenechea y el atacante Gianluca Prestianni, con quien compartió plantel en las selecciones juveniles de la selección argentina.

Vale destacar que en la carrera por contratar al futbolista también se encontraban Betis de España, Sheffield United de la Segunda División de Inglaterra y River Plate. Según lo que pudo averiguar Infobae, el Millonario realizó un intento al enterarse de la decisión del City de cederlo a préstamo nuevamente. Aunque en Núñez catalogaron de “muy, muy difícil” la operación, recalcan que el intento “siempre se hace porque él quiere volver”, pero el conjunto de Manchester no está muy abierto a prestarlo al fútbol argentino.

Con la banda roja cruzada en el pecho disputó un total de 48 partidos, en los que marcó cuatro goles y aportó ocho asistencias. Levantó un torneo de Primera División, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina.

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