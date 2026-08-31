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Lanzamientos del 31 de agosto al 4 de septiembre: los grandes juegos que llegan a PS5, Xbox, Switch 2 y PC

La lista incluye secuelas, acción samurái, aventura oscura y carreras competitivas, además de propuestas espaciales y supervivencia, con lanzamientos diarios que apuntan a perfiles distintos

Qué juegos se lanzan esta semana en PlayStation, Xbox, Switch y PC: fechas y títulos destacados
Qué juegos se lanzan esta semana en PlayStation, Xbox, Switch y PC: fechas y títulos destacados
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La primera semana de septiembre promete ser uno de los momentos más intensos para los fanáticos de los videojuegos, con una agenda cargada de lanzamientos para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre aterrizan en el mercado títulos de peso, nuevas entregas de franquicias reconocidas y propuestas indie que buscan sorprender y diversificar la oferta para consolas y computadoras.

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El interés por estos estrenos no solo reside en la calidad de los títulos, también en el contexto de transición hacia el ecosistema digital y las discusiones actuales sobre la propiedad de los videojuegos, impulsadas por decisiones recientes de Sony y otras empresas.

Qué juegos llegan esta semana a Switch, PlayStation, Xbox y PC: fechas y plataformas
Qué juegos llegan esta semana a Switch, PlayStation, Xbox y PC: fechas y plataformas

Estrenos destacados de la semana

Entre las novedades más esperadas, Onimusha: Way of the Sword se perfila como el lanzamiento estrella del 4 de septiembre, disponible en PS5, Xbox Series, Switch 2 y PC. El título regresa con una propuesta renovada y una narrativa que busca atraer tanto a veteranos como a nuevos jugadores.

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Por su parte, The Blood of Dawnwalker llega el 3 de septiembre para PS5, Xbox Series y PC, apostando por una historia de acción y aventura con tintes oscuros.

Otros títulos importantes que debutan estos días incluyen:

  • NBA 2K27 (4 de septiembre, PC, PS5, Xbox Series, Switch 2): la nueva entrega de la popular saga deportiva.
  • SpeedRunners 2: King of Speed (3 de septiembre, PC, PS5, Xbox Series): secuela del exitoso juego de plataformas y carreras multijugador.
  • Orbitals (3 de septiembre, Switch 2): una propuesta espacial para la nueva generación de la consola de Nintendo.
Los estrenos coinciden con el debate por licencias digitales y conservación de bibliotecas, por lo que la elección de plataforma y formato cobra peso, especialmente ante el avance del modelo sin disco en la industria
Los estrenos coinciden con el debate por licencias digitales y conservación de bibliotecas, por lo que la elección de plataforma y formato cobra peso, especialmente ante el avance del modelo sin disco en la industria

Calendario completo de lanzamientos

31 de agosto

  • Breathedge 2 (PC)
  • Serious Sam: Shatterverse (PS5, Xbox Series, PC)

1 de septiembre

  • Aerial_Knight’s MrFreezy (PC)
  • Crimson Moon (PS5, Xbox Series, PC)
  • WheelMates (PC)

2 de septiembre

  • Moonlighter 2: The Endless Vault (PS5, Xbox Series, Switch 2, PC)
  • BOMBANANA! (PC)
  • Tyr (PC)
  • ShipShaper: Falconeer Chronicles (PC)

3 de septiembre

  • The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series, PC)
  • Orbitals (Switch 2)
  • SpeedRunners 2: King of Speed (PC, PS5, Xbox Series)
  • Friendly Steps (PC)
  • Scarlet Skips (PC)

4 de septiembre

  • NBA 2K27 (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
  • Onimusha: Way of the Sword (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
  • Dungeon Settlers (PC)
  • Scavland (PC)

El debate sobre la propiedad digital y el fin del formato físico

La semana de lanzamientos coincide con un momento de cambio profundo en la industria. Sony ha reiterado recientemente que los juegos digitales en PlayStation “se licencian, no se venden”, recordando a los usuarios que al comprar un título en la tienda digital solo adquieren una licencia revocable, no la propiedad permanente del juego.

PlayStation Logo
La ola de estrenos coincide con el debate por licencias digitales y el final del formato físico en PlayStation

Esta aclaración surge tras una demanda colectiva en EE.UU., que acusa a la compañía de no ser suficientemente clara en sus comunicaciones y términos de servicio.

El proceso legal aún está en marcha, pero la polémica refleja una preocupación creciente entre los jugadores sobre el control real que tienen sobre sus bibliotecas digitales, especialmente ahora que Sony ha anunciado el fin de los juegos físicos a partir de enero de 2028.

Este cambio de paradigma desafía la relación tradicional entre consumidores y la industria, y abre el debate sobre la conservación y el acceso a largo plazo a los videojuegos.

Los lanzamientos de esta semana muestran la vitalidad y diversidad del sector, pero también llegan en un contexto marcado por transformaciones profundas en la forma de consumir y poseer videojuegos.

La llegada de títulos para Switch 2 y el impulso digital en PlayStation y Xbox obligan a jugadores y coleccionistas a repensar sus hábitos y expectativas. Mientras tanto, septiembre se consolida como un mes de estrenos imperdibles y de reflexión sobre el futuro del gaming.

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