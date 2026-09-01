Cómo cambiar el nombre de tu celular Android o iPhone y poner el que quieras

Cambiar el nombre del celular en Android o iPhone facilita la identificación del dispositivo en redes WiFi, Bluetooth y servicios para compartir archivos. (REUTERS/Bruna Casas)

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Cambiar el nombre de un teléfono móvil es una acción sencilla que muchos usuarios pasan por alto, aunque puede aportar ventajas prácticas y de seguridad en la vida cotidiana.

Personalizar el nombre del dispositivo, ya sea en Android o en iOS, facilita su identificación en redes WiFi, conexiones Bluetooth y servicios de intercambio de archivos, además de añadir un toque personal al aparato.

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Para qué sirve cambiar el nombre de tu celular

Cuando compramos un teléfono nuevo, suele traer un nombre genérico como “iPhone”, “Pixel” o “Galaxy”. Ese nombre no es un dato técnico único, sino una etiqueta visible para otros dispositivos y personas al conectar el móvil a redes WiFi, al emparejarlo mediante Bluetooth o al compartir archivos.

Cambiarlo permite identificar el dispositivo con facilidad, prevenir confusiones y proteger la privacidad evitando mostrar información sensible.

El nuevo nombre del celular aparece en conexiones inalámbricas y puede reducir errores al enviar archivos, conectar accesorios Bluetooth o compartir internet. (REUTERS/Rafael Marchante/File Photo/File Photo)

Personalizar el nombre del móvil ayuda especialmente si existen varios dispositivos similares en la misma casa, oficina o entorno de trabajo. De hecho, poner un nombre claro y específico es una de las formas más eficaces de distinguir rápidamente el aparato correcto entre varias opciones disponibles en una lista de dispositivos conectados.

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Al modificar la etiqueta, el equipo aparecerá con ese nombre en conexiones inalámbricas, emparejamientos y servicios como AirDrop o Quick Share. Esta acción puede evitar errores al enviar archivos, conectar altavoces o compartir internet, y además permite que cada usuario adapte el móvil a su estilo o preferencias.

Cómo cambiar el nombre en Android

El proceso para cambiar el nombre de un móvil Android varía ligeramente según la marca y la versión del sistema operativo, pero suele ser rápido y directo. En la mayoría de los teléfonos, hay que buscar en el menú de Ajustes, donde se concentran las opciones de personalización del dispositivo.

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En los móviles Google Pixel, el procedimiento es: Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth > Nombre del dispositivo. Es necesario activar Bluetooth, escribir la nueva etiqueta y confirmar el cambio. Al buscar el teléfono desde otro equipo, el nuevo nombre aparecerá ya en la lista.

En Google Pixel, el nombre del móvil se modifica desde Ajustes, en el menú de dispositivos conectados y Bluetooth, tras activar esa función. (AP Foto/Juliana Yamada, Archivo)

En los Samsung Galaxy recientes, se accede a: Ajustes > Acerca del teléfono > Editar (junto al nombre del dispositivo). En modelos con otra versión de One UI, la opción puede denominarse “Nombre del dispositivo” y encontrarse dentro de ese mismo apartado.

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Otras marcas como Xiaomi, Motorola y similares colocan el menú en Sobre el teléfono, Bluetooth o Conexión y compartir. Si no aparece de inmediato, se recomienda utilizar la función de búsqueda en los Ajustes escribiendo “nombre del dispositivo”.

A la hora de cambiar el nombre de un accesorio Bluetooth emparejado, hay que distinguirlo de la etiqueta principal del móvil: renombrar unos auriculares solo afecta a cómo los reconoce ese móvil específico, sin modificar el nombre del teléfono ni su visibilidad en otros dispositivos.

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Por su parte, el punto de acceso WiFi en Android puede asignar un nombre (SSID) independiente. Para ello, hay que ir a Ajustes > Redes e Internet o Conexiones > Punto de acceso WiFi y editar el nombre de la red, sin alterar la etiqueta Bluetooth.

En iPhone, el nombre del dispositivo se cambia en Ajustes > General > Información > Nombre, y ese cambio se aplica en iCloud, AirDrop, Bluetooth y el punto de acceso personal. (Europa Press)

Cambiar el nombre del móvil en iPhone

El sistema de Apple concentra el procedimiento en un único menú. Para modificar el nombre de un iPhone, se debe ir a: Ajustes > General > Información > Nombre. Pulsando sobre el campo, se puede borrar la etiqueta actual y escribir una nueva. Al salir del menú, el cambio se aplica de inmediato.

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Este nombre se utiliza en iCloud, AirDrop, Bluetooth, sincronización con el ordenador y el punto de acceso personal. Por ejemplo, al compartir internet desde el iPhone, la red WiFi adopta el nombre del dispositivo. Si se cambia a “Móvil de Ana”, la red también se llamará así. La contraseña de la red no se modifica con el cambio de nombre.

El nombre de Bluetooth en iPhone está vinculado directamente al del dispositivo: para modificarlo, solo es necesario seguir los pasos ya mencionados para cambiar la etiqueta principal.

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