Ciencia

El dragón de Komodo ya era gigante antes de llegar a las islas de Indonesia

Un análisis de ADN y rasgos anatómicos identificó una antigua hibridación en la historia evolutiva del mayor lagarto del planeta y cuestionó la explicación basada en el aislamiento geográfico

Un dragón de Komodo avanza sobre un suelo de tierra con la lengua bífida fuera
La investigación publicada en Systematic Biology cuestionó la regla de las islas como explicación del gigantismo del dragón de Komodo (Magnific)
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Un estudio indicó que el dragón de Komodo ya era gigante antes de llegar a Indonesia y que un antiguo cruce entre varanos ayudó a moldear su evolución, lo que replanteó el origen del mayor lagarto del mundo.

Durante décadas, los científicos habían explicado el gran tamaño de esta especie por la llamada “regla de las islas”, una idea evolutiva según la cual algunos animales se vuelven más grandes o más pequeños tras quedar aislados en territorios insulares.

Sin embargo, una investigación publicada en la revista Systematic Biology, planteó una historia distinta a partir de datos morfológicos y genéticos analizados por un equipo de la Universidad Nacional de Australia.

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El origen del gigantismo

Fotografía en plano frontal de un dragón de Komodo que camina sobre la tierra seca
Un estudio indicó que el dragón de Komodo ya era gigante antes de llegar a Indonesia y replanteó el origen del mayor lagarto del mundo (Magnific)

De acuerdo con el artículo divulgado en GEO, el dragón de Komodo, cuyo nombre científico es Varanus komodoensis, puede superar los 3 metros de largo y alcanzar hasta 166 kilos. Es un depredador que ocupa la cima de la cadena alimentaria y que puede cazar ciervos, jabalíes e incluso a otros ejemplares de su especie.

Esta especie posee dientes con puntas enriquecidas en hierro y un veneno que debilita a sus presas durante horas, hasta que finalmente sucumben. Esas características han contribuido a su fama como uno de los reptiles más llamativos del planeta.

La explicación tradicional sostenía que su desarrollo extraordinario había ocurrido en las islas indonesias donde hoy habita, dentro del parque nacional de Komodo. Esa interpretación se apoyaba en otros casos de evolución insular, entre ellos aves que perdieron la capacidad de volar y mamíferos que redujeron su tamaño.

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El análisis detectó una antigua hibridación

Un dragón de Komodo de piel escamada y garras largas permanece recostado sobre un camino de tierra
El equipo de la Universidad Nacional de Australia analizó datos morfológicos y genéticos para reconstruir la evolución del dragón de Komodo (Magnific)

Además de revisar el origen de su tamaño, el estudio incorporó otro elemento central: la existencia de una hibridación antigua entre este reptil y un ancestro común de varanos australianos, entre ellos los varanos de las arenas.

Según la publicación, ese cruce se produjo hace millones de años y habría influido en el patrimonio genético de la especie actual. El hallazgo fue presentado como la primera prueba clara de un fenómeno de este tipo en varanos salvajes.

El autor principal del estudio, Carlos Pavón Vázquez, explicó que “nuestros resultados aportan nuevas y sólidas pruebas de que el dragón de Komodo ya era enorme cuando apareció por primera vez en Australia”. Esa afirmación refuerza la idea de que el tamaño del animal no se originó por el aislamiento insular.

El investigador también señaló que “hemos demostrado cómo utilizar diferentes tipos de datos para detectar la hibridación. Esto es crucial porque, cuando ocurrió hace millones de años, puede ser difícil de detectar”.

La reconstrucción de la historia

Un dragón de Komodo camina sobre un montículo de tierra con la lengua bífida fuera de la boca, con arbustos y vegetación seca al fondo
El dragón de Komodo, o Varanus komodoensis, puede superar los 3 metros, pesar hasta 166 kilos y ocupar la cima de la cadena alimentaria (Magnific)

El trabajo destacó que ahora es posible reconocer este tipo de procesos al examinar tanto la forma del animal como su información genética. En ese sentido, Pavón Vázquez precisó que “ahora podemos determinarla examinando la morfología y los genes del animal”.

Ese avance metodológico abre nuevas posibilidades para estudiar la evolución de los vertebrados. La principal implicancia es que las hibridaciones antiguas podrían ser menos raras de lo que se pensaba, aunque más difíciles de detectar sin herramientas adecuadas.

También sugiere que la evolución de grandes depredadores insulares no siempre sigue los esquemas clásicos. En lugar de una explicación única basada en el aislamiento geográfico, la historia de esta especie incluiría procesos previos desarrollados en el continente australiano.

La revisión de ese recorrido evolutivo modifica una idea que durante años fue considerada establecida. El nuevo escenario no elimina la importancia del entorno insular en la vida actual del animal, pero sí cambia el punto de partida de su desarrollo biológico.

El hallazgo suma información para la conservación

Cabeza y cuello de un dragón de Komodo en primer plano con piel escamosa de color marrón y fondo oscuro
La combinación de morfología y genes permitió detectar la hibridación antigua y abrió nuevas posibilidades para estudiar la evolución de los vertebrados (Magnific)

La publicación indicó que el alcance del descubrimiento no es solo científico. El dragón de Komodo fue clasificado en 2021 como “en peligro” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Su hábitat enfrenta amenazas vinculadas al cambio climático y a las actividades humanas, por eso comprender mejor su historia evolutiva y su diversidad genética puede aportar elementos útiles para ajustar las estrategias de protección.

En ese marco, el estudio presentó al mayor lagarto del mundo como una especie cuya historia todavía guarda aspectos poco conocidos. La investigación mostró que no se trata solamente de un animal asociado a un pasado remoto, sino también del resultado de un antiguo mestizaje biológico que había permanecido oculto.

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