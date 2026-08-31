Economía

El Gobierno anunció el cierre de 400 Registros del Automotor

Como parte del proceso iniciado en 2024 para cambiar el sistema registrial del automotor, hoy se comunicó la decisión de unificar, suprimir y cerrar dependencias. En total son 395 unidades

Registro automotor Olivos
Por tercera vez en dos años y medio, el Gobierno anuncia una nueva reestructuración de los Registros del Automotor en Argentina. La de hoy se suma a una de 2024 y otra del año pasado.
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El Gobierno anunció este lunes el cierre de casi 400 Registros del Automotor en todo el territorio nacional, como parte de su plan de reconversión del sistema registral automotor argentino que prometió en su campaña electoral y que comenzó a aplicar a los pocos meses de asumir la administración del país en diciembre de 2023.

La Resolución 411/2026, publicada en el Boletín Oficial este 31 de agosto, confirma que se decidió la unificación de 288 registros, la supresión de 14 y la orden de cerrar definitivamente otros 13 que ya habían sido suprimidas en 2024 y 2025, pero todavía faltaba cerrarlas operativamente.

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Así, en la práctica solo desaparecerán 27 dependencias en distintas jurisdicciones, 13 de las cuales ya habían sido parte de un cierre anteriormente dispuesto en los últimos dos años.

Qué es la unificación de Registros

El propio texto de la Resolución explica que detectaron casos en los que una misma persona era, simultáneamente, Encargado Titular de un Registro e Interventor de otro u otros. Por eso había varias identificaciones registrales distintas aunque la gestión estuviera concentrada en una misma persona.

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La unificación permite que se reduzcan 368 unidades registrales a 288 operaciones, lo que implica, eventualmente una reducción de 80 registros. A los efectos de establecer si hay pérdidas de empleos con esta decisión, hay que considerar que el reglamento de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) establece que los colaboradores de un Registro no son empleados del Estado sino que tienen una relación laboral con el Encargado de cada Registro.

368 Registros del Automotor serán unificados en 288 dependencias, ya que había superposición de unidades con un mismo Encargado
368 Registros del Automotor serán unificados en 288 dependencias, ya que había superposición de unidades con un mismo Encargado

También la normativa señala expresamente que dos o más Registros pueden funcionar en un mismo edificio, aunque manteniendo separados el personal, la caja, los archivos y la mesa de entradas. Por lo tanto, dependiendo de cada caso y de cuántos empleados hay en cada dependencia, la decisión del Gobierno implica un número sustancial de pérdidas de fuentes de trabajo o no tanto, si se unifican en un mismo lugar físico.

Los Registros unificados son 368 unidades registrales independientes y sus competencias son incorporadas por otros Registros, ya que en muchos casos esos Registros ya funcionaban bajo un mismo responsable y la reforma solo adecúa la estructura formal a la realidad operativa.

Los Registros suprimidos

Estos 14 Registros son los que sí deben cerrar. Se trata de seis unidades en la Provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata N.º 2, La Matanza N.º 3, Mar del Plata N.º 9, Olivos N.º 7, Ituzaingó N.º 1, y Motovehículos de Morón C.

Además hay dos en CABA, Capital Federal N.º 67, Maquinaria/Créditos Prendarios Capital Federal N.º 8; otros 4 en Córdoba, los de Embalse, Porteña, Motovehículos de Embalse A, y Motovehículos de Porteña A; uno en Neuquén, el Registro N.º 6; y uno en Tucumán, el Registro nro 2, que tenía pendiente la designación de Encargado por estar intervenido y que el Gobierno comunicó la semana pasada que no procedería ante el proceso de reorganización del sistema nacional.

Hay 13 Registros que ya se habían suprimido pero seguían operativos
Hay 13 Registros que ya se habían suprimido pero seguían operativos

Los Registros que cerrarán

Estos 13 casos corresponden a disposiciones anteriores, las 272/2024 y 19/2025, en las que se había decidido suprimir estas dependencias dentro de los tiempos que la DNRPA considerara adecuados, y que ahora tienen un plazo de 30 días para cerrar definitivamente su operación.

Se trata de los Registros Olavarría N.º 1, Necochea N.º 2, Lanús N.º 6, Esteban Echeverría N.º 3, Bahía Blanca N.º 6, Lanús N.º 7, Motovehículos de Bragado A, Motovehículos de Necochea B, Motovehículos de Lanús B, Maquinaria/Créditos Prendarios de Olavarría, Capital Federal N.º 96, Viedma N.º 2, y el de Maquinaria/Créditos Prendarios de Viedma.

Estas dependencias, efectivamente, cerrarán sus puertas después de más de un año desde la decisión administrativa del Gobierno de suprimirlos definitivamente.

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