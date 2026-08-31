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“Una historia muy grande”: los emotivos videos de la Conmebol sobre el retiro de Messi de la Selección

La Confederación Sudamericana le dedicó tres producciones con imágenes que recorren la carrera del crack rosarino y otros momentos únicos

El emotivo video de la Conmebol sobre el retiro de Messi de la Selección

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Lionel Messi anunció este lunes su retiro de la selección argentina tras 21 años de trayectoria con la camiseta albiceleste, y la Conmebol respondió con tres publicaciones audiovisuales que repasan la carrera del capitán campeón del mundo.

El primer video, difundido en las cuentas oficiales del ente que rige el fútbol sudamericano, incluyó el mensaje “¡Una historia muy grande!”, junto a imágenes que documentaron el paso de Messi por el combinado nacional desde sus primeros años hasta la máxima consagración en el Mundial de Qatar 2022.

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La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó un segundo video que reunió distintas imágenes del jugador a lo largo de sus años con la selección. Se escucha un relato que explica cuándo es el momento indicado para el retiro y mientras se describe las señales que un futbolista puede recibir para colgar los botines, se muestran grandes jugadas a medida que fueron corriendo los años.

El adiós de un grande: Conmebol celebra la trayectoria de Lionel Messi en Argentina

Luego se sumó a otro material audiovisual y fue un recuerdo del homenaje que la Confederación le hizo a la selección argentina tras conseguir el título en el Mundial de Qatar 2022. Se trató del momento en el que Messi recibió el saludo de Soledad Pastorutti, quien entonó su conocida canción “Brindis”. En aquel encuentro la cantante santafesina le agradeció a Leo todo lo que hizo por Argentina. El mismo tema fue elegido por el crack rosarino para el video que publicó en el marco de su despedida.

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La decisión del delantero llegó a través de una carta publicada en su cuenta de Instagram, en la que confirmó el fin de su etapa en la selección tras disputar su sexto y último Mundial. “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección”, escribió el ex capitán del seleccionado argentino. El texto había sido redactado el 21 de julio, dos días después de la derrota en la final del Mundial de 2026 frente a España, aunque su publicación se demoró más de un mes.

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento”, agregó Messi. El futbolista de 39 años explicó que la reciente muerte de su padre, Jorge Messi, el 8 de agosto, terminó de reafirmar una determinación que ya venía madurando. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, sostuvo.

La Conmebol celebra la trayectoria de Lionel Messi en la Selección Argentina

Con la camiseta argentina, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y repartió 68 asistencias, cifras que lo consolidaron como el máximo goleador histórico del seleccionado. Durante su carrera con la Albiceleste conquistó el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2025, y la Finalissima de 2022 ante Italia.

En su última participación mundialista Messi descolló con ocho goles. El anuncio se produjo casi un mes y medio después de la final perdida ante la selección española.

En su mensaje de despedida, Messi también dedicó palabras a los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que compartió su trayectoria, y adelantó que continuará ligado al combinado nacional desde otro lugar. “Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera”, cerró el rosarino en la carta publicada en sus redes sociales.

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