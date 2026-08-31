Política

Trump afirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Así lo precisó el presidente estadounidense este lunes. “Siempre reviso todas mis posturas y esa es una de muchas”, indicó

Trump afirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no descarta revisar la postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas. “Siempre reviso todas las posturas. Esa es solo una de muchas”, dijo el mandatario norteamericano ante periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó por la soberanía del archipiélago.

Se trata de la primera vez que el mandatario norteamericano se expresó sobre la histórica disputa que enfrenta a la Argentina con el Reino Unido por la soberanía de las islas.

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Luego, al preguntarle si deseaba que el gobierno del nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, aumentara sus actuales compromisos de gasto, Trump respondió: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

Todo se inició el pasado viernes cuando un artículo del medio británico The Telegraph reveló que desde Washington se estaban revisando sus compromisos con sus socios del Atlántico en base a las nuevas metas de gasto en defensa.

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El punto de tensión, según ese medio, pasa por la percepción de funcionarios estadounidenses de que Londres no presentó hasta ahora una hoja de ruta suficiente para acercarse al objetivo del 5% del PBI que impulsa la administración de Donald Trump.

Trump afirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas
Trump afirmó que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas

El dato recobra relevancia por el peso del tema Malvinas en la relación que mantienen Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Hasta ahora, la postura de la Casa Blanca siempre fue de neutralidad respecto a la soberanía, pero con guiños a la administración británica. Es por eso que un cambio en cuanto al apoyo podría significar un importante cambio en la discusión estratégica del Atlántico Sur.

De acuerdo con el medio británico, un alto funcionario estadounidense dijo que es probable que Reino Unido reciba una atención especial dentro de la revisión que Washington lleva adelante sobre sus aliados en la OTAN. Esa evaluación busca establecer si los países miembros cuentan con vías creíbles para alcanzar las nuevas metas de inversión militar.

En ese sentido, la intención de la Casa Blanca es forzar a Burnham a elevar la inversión militar hasta el 5% del Producto Bruto Interno (PBI), tal como exige la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Según el funcionario citado por el diario británico, la iniciativa británica avanzó en la dirección correcta, aunque sin alcanzar el nivel que reclama la administración republicana. La misma fuente expresó, en declaraciones recogidas por The Telegraph: “Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”.

HISTORIA DE MALVINAS
La postura del Gobierno es de “cautela y prudencia”

Ante una consulta sobre la posibilidad de un cambio de postura de Estados Unidos respecto de las Islas Malvinas, el funcionario respondió, siempre según The Telegraph: “Puedo afirmar que las conversaciones son francas y no se descarta ninguna opción para fomentar el tipo de reparto de la carga que buscamos”.

Sobre la cuestión de fondo, la publicación recordó que Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, mientras que el gobierno británico reafirmó este año que considera al archipiélago como un territorio británico de ultramar soberano. Esa definición fue ratificada por un portavoz de Starmer, de acuerdo con lo señalado por el propio medio.

En el plano local, según pudo saber Infobae, la postura del Gobierno de Javier Milei es mantener la “cautela y prudencia”. Desde el Poder Ejecutivo analizan que esto debe leerse en el marco de una estrategia de la administración Trump sobre los aliados de la OTAN y no como un giro formal en la política exterior.

A su vez, el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, afirmó a mediados de este mes que no hubo modificación en la postura de Washington respecto a las islas Malvinas y aseguró que la Casa Blanca continúa siendo neutral. “Los Estados Unidos tienen una posición de neutralidad sobre las islas. Eso no ha cambiado”, señaló a TN.

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