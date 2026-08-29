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Cómo recuperar mensajes borrados en WhatsApp sin instalar aplicaciones externas

La frecuencia con la que se programan las copias de seguridad determina qué conversaciones pueden recuperarse ante una eliminación accidental

Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro con la aplicación de WhatsApp abierta, mostrando una lista de chats con nombres y mensajes en español.
WhatsApp no ofrece una opción directa para recuperar mensajes borrados, pero el propio sistema guarda alternativas para acceder al contenido eliminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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WhatsApp no ofrece una función nativa para recuperar mensajes eliminados, pero existen dos vías integradas en el propio sistema que permiten acceder a parte del contenido borrado sin necesidad de recurrir a herramientas externas.

Copias de seguridad: el método más completo

La alternativa con mayor alcance es la restauración de una copia de seguridad de WhatsApp, disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone. La aplicación permite programar copias periódicas de las conversaciones —con frecuencia diaria, semanal o mensual—, de modo que restaurar una de ellas devuelve los chats al estado en que se encontraban en el momento en que se generó ese respaldo.

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El procedimiento exige, antes de cualquier otra acción, verificar que existe una copia previa a la eliminación del mensaje. Si ese requisito se cumple, el proceso consiste en desinstalar WhatsApp del dispositivo y volver a instalarlo. Al iniciar sesión con el mismo número de teléfono, la aplicación ofrece la posibilidad de restaurar la copia almacenada en la nube.

Restaurar una copia de seguridad devuelve las conversaciones al estado en que se encontraban cuando se generó ese respaldo, siempre que la copia sea anterior a la eliminación del mensaje. (Reuters)
Restaurar una copia de seguridad devuelve las conversaciones al estado en que se encontraban cuando se generó ese respaldo, siempre que la copia sea anterior a la eliminación del mensaje. (Reuters)

En iPhone, el almacenamiento de esas copias depende de iCloud. En Android, el respaldo se vincula a la cuenta configurada en el dispositivo. En ambos casos, la fecha de la última copia disponible determina qué contenido puede recuperarse, por lo que revisar con regularidad la configuración de los respaldos resulta determinante para no perder conversaciones ante una eliminación accidental.

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El registro de notificaciones en Android

Los usuarios de Android disponen de una segunda alternativa que no implica desinstalar ni reinstalar la aplicación: el registro de notificaciones, una función integrada en determinadas versiones del sistema operativo.

Para activar el acceso a esta herramienta, hay que mantener pulsado un espacio vacío en la pantalla de inicio y seleccionar la opción de Widgets. Desde allí se localiza la aplicación Ajustes, se añade el widget de acceso a configuraciones y, a continuación, el sistema permite elegir una función específica: Registro de notificaciones. Una vez creado ese acceso directo, el usuario puede consultar las alertas recibidas recientemente.

WhatsApp
En iPhone, las copias de los chats de WhatsApp se almacenan en iCloud; en Android, el respaldo se vincula a la cuenta configurada en el dispositivo. (EFE)

Al abrir una notificación de WhatsApp dentro de ese registro, parte del texto del mensaje puede seguir visible aunque ya haya sido eliminado de la conversación. Este método resulta útil para mensajes de texto que llegaron como notificaciones al dispositivo, aunque el contenido accesible varía según cómo gestione las alertas cada terminal y según las características de la versión de Android instalada.

Qué limitaciones tiene el registro de notificaciones

El registro de notificaciones no funciona como un respaldo de WhatsApp. Solo conserva información procedente de las alertas del sistema y, por ello, puede mostrar únicamente una fracción del contenido original.

Existen además restricciones de tiempo y capacidad: el sistema no almacena las notificaciones de forma indefinida ni en cantidad ilimitada. Por esa razón, cuanto antes se consulte el registro tras la eliminación de un mensaje, mayores son las posibilidades de encontrar el contenido buscado.

WHATSAPP
El registro de notificaciones de Android permite consultar alertas recientes de WhatsApp y puede mostrar el texto de un mensaje aunque ya haya sido borrado de la conversación. (Bloomberg)

Hay un caso en el que este método no ofrece ningún resultado: si la conversación estaba abierta en pantalla cuando llegó el mensaje, es posible que el sistema no generara una notificación y, por tanto, que no quede rastro del contenido en el registro.

Precauciones si se opta por aplicaciones externas

Al margen de las opciones integradas en el sistema, en Android existen aplicaciones de terceros —entre ellas WAMR y WhatsRemoved+— que prometen guardar las notificaciones de WhatsApp para consultar posteriormente los mensajes eliminados.

Estas herramientas requieren permisos para acceder a las notificaciones y, en ciertos casos, a los archivos multimedia del dispositivo. El acceso al registro de notificaciones puede exponer información sensible, como el contenido de los mensajes, los nombres de los contactos y otros datos que aparecen en las alertas.

Si la conversación estaba abierta cuando llegó el mensaje, el sistema no genera una notificación y el contenido no queda registrado en el historial de alertas. (Reuters)
Si la conversación estaba abierta cuando llegó el mensaje, el sistema no genera una notificación y el contenido no queda registrado en el historial de alertas. (Reuters)

Antes de instalar cualquiera de estas aplicaciones, conviene revisar con atención los permisos que solicitan, su política de privacidad y el tratamiento que aplican a los datos del usuario. También se recomienda no conceder permisos innecesarios y recurrir únicamente a aplicaciones procedentes de fuentes confiables.

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