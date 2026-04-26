La evolución de las contraseñas: qué es una clave de acceso y cómo funciona

Contraseñas comunes como “123456” o “admin” evidencian la urgencia de adoptar nuevas soluciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad digital se ha convertido en un tema central en la vida cotidiana de millones de personas. Ante un escenario de amenazas y ataques cada vez más sofisticados, tanto las grandes compañías tecnológicas como organismos oficiales recomiendan dejar atrás el uso de contraseñas tradicionales y adoptar las claves de acceso, un método más seguro y sencillo para proteger cuentas en línea.

Durante años, la contraseña ha sido el pilar de la autenticación digital. Sin embargo, su eficacia se ha visto comprometida por las numerosas filtraciones y ataques de phishing que exponen datos personales y credenciales. Según expertos citados por el Centro Nacional de Ciberseguridad del Reino Unido (NCSC), ya no basta con cambiar la clave periódicamente o activar la autenticación de dos factores. La recomendación es clara: cuando exista la opción, las claves de acceso deben ser la primera elección.

¿Qué es una clave de acceso?

Una clave de acceso, también conocida como “passkey”, es un sistema de inicio de sesión sin contraseña que utiliza un sello digital almacenado en el dispositivo del usuario. En vez de recordar y escribir una contraseña, la persona solo necesita confirmar su identidad a través de métodos biométricos, como el reconocimiento facial, la huella dactilar o el PIN del teléfono.

El proceso es sencillo: el dispositivo verifica que quien intenta iniciar sesión es el propietario legítimo, y activa la clave de acceso única para esa cuenta. Cada servicio o aplicación tiene su propia clave de seguridad, lo que reduce el riesgo de que una filtración en un sitio comprometa otras cuentas.

Expertos advierten que la mayoría de los ataques ocurren por malas prácticas básicas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de las contraseñas, las claves de acceso no pueden ser robadas mediante ataques de phishing. Si un atacante logra vulnerar una plataforma, no podrá acceder a la clave privada almacenada en el dispositivo. Además, estas claves pueden sincronizarse entre diferentes dispositivos, facilitando el acceso desde varios puntos sin perder seguridad.

Cómo configurar una clave de acceso

Configurar una clave de acceso es un proceso cada vez más simple. Tanto aplicaciones como sitios web suelen ofrecer la opción al crear una cuenta nueva o al actualizar la configuración de seguridad de una cuenta existente. Plataformas como Google informan que cada vez más usuarios tienen una clave de acceso registrada.

Solo es necesario acceder a la sección de seguridad o privacidad del servicio y seguir las instrucciones para activar la clave de acceso. Algunos sistemas envían notificaciones para fomentar la actualización de métodos de autenticación.

Uso de clave de acceso en Android. (Google)

Ventajas de las claves de acceso frente a las contraseñas

Las claves de acceso eliminan varios de los problemas históricos de las contraseñas:

No pueden ser interceptadas por técnicas de phishing.

No circulan por la web oscura en bases de datos filtradas.

No exigen recordar combinaciones complejas ni cambiarlas periódicamente.

El inicio de sesión es más rápido y amigable, sin sacrificar la seguridad.

Estudios recientes revelaron la magnitud del problema de las contraseñas filtradas: miles de millones de credenciales han estado expuestas en internet, muchas veces asociadas a combinaciones débiles como “123456”, “admin” o “password”.

¿Son seguras las claves biométricas?

El método biométrico es la base para usar claves de acceso. Expertos en ciberseguridad señalan que los sistemas de reconocimiento facial, huellas o PIN han mejorado notablemente y resultan difíciles de eludir. Los dispositivos modernos incluyen pruebas de autenticidad para evitar el uso de imágenes o grabaciones, incrementando así la protección.

WhatsApp habilitó las copias de seguridad cifradas con claves de acceso. (Europa Press)

No obstante, existe un punto débil si el PIN o método de desbloqueo es conocido por terceros, como familiares. Por ello, los especialistas recomiendan mantener esa información privada para prevenir accesos no autorizados.

Buenas prácticas de seguridad digital

Más allá de adoptar claves de acceso, la higiene digital sigue siendo fundamental. Los ataques más comunes suelen aprovechar errores humanos: hacer clic en enlaces sospechosos, descargar archivos no verificados o reutilizar contraseñas en varios servicios.

Algunos consejos básicos incluyen:

Activar la autenticación de dos factores si aún se utilizan contraseñas.

Elegir claves diferentes para el correo electrónico y otros servicios críticos.

Utilizar un gestor de contraseñas para crear y almacenar combinaciones seguras.

Mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones.

Evitar compartir PINs o datos sensibles con otras personas.

La transición hacia las claves de acceso marca una evolución importante en la seguridad digital. Su adopción masiva puede contribuir a reducir el número de cuentas vulneradas y facilitar la experiencia de los usuarios en el entorno virtual.