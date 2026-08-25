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Cómo son las batallas de farmear aura: lo que debes saber si eres Generación Z

El fenómeno, impulsado por redes sociales como TikTok e Instagram, ya se practica México y Argentina, y ha sido prohibido en escuelas de Costa Rica y espacios públicos de Honduras

Los torneos de farmear aura se expanden por diferentes países de Latinoamérica.

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En los últimos meses, plazas y parques de diferentes ciudades de Latinoamérica han sido escenario de un fenómeno que trasciende la virtualidad: competencias presenciales de farmear aura, un hecho que ha generado dudas en algunas personas de la Generación Z.

Jóvenes de países como México, Argentina, Brasil, Perú y Bolivia se reúnen para medir su actitud, creatividad y dominio del lenguaje digital en duelos donde el humor, la estética y los memes son protagonistas.

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Estos encuentros, que surgieron como tendencias en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok, ya movilizan multitudes y, en ciertos lugares, han provocado la intervención de autoridades.

A simple vista, dos adolescentes mirándose fijamente, gesticulando y lanzando muecas pueden parecer una escena trivial. Sin embargo, en el contexto de estas batallas, ese gesto final puede definir al ganador de una competencia que premia la confianza, el ingenio y la viralidad.

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Batalla de Farmear Aura
Las batallas de farmear aura son integradas por jóvenes menores de 20 años. (Foto: Infobae Argentina/Gustavo Gavotti)

Cómo se desarrolla una batalla para farmear de aura

Las batallas reúnen a decenas de jóvenes, quienes se inscriben previamente y se preparan para enfrentar a sus rivales en rondas eliminatorias.

Durante el duelo, los participantes despliegan su repertorio de muecas, referencias virales y actitudes que buscan impresionar tanto al jurado como al público, que suele grabar todo con sus celulares. La música de videojuegos, los deportes como el fútbol y la estética digital son elementos frecuentes en el ambiente.

“Quien se vea mejor, quien lo demuestra, quien causa más risa, quien tenga más confianza, es el que gana”, aseguró a CNN, Aldhir González, organizador de una de las primeras batallas en Ciudad de México. En algunos casos, el premio es monetario; en otros, el reconocimiento simbólico de tener “aura infinita”.

Batalla de Farmear Aura
Expresiones como +1000 de aura son muy populares en las competencias. (Foto: Infobae Argentina/Gustavo Gavotti)

Cuáles referencias y memes predominan en las competencias

El repertorio de gestos y memes es clave para sobresalir en estas batallas. Algunos participantes incorporan gestos populares como el “Siuuuu” del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, o el “mewing”, un meme viral que enfatiza la mandíbula marcada y la mirada desafiante.

Otros optan por disfraces o accesorios llamativos. Algunos compiten vestidos de rana y utilizan un zueco de goma gigante durante la batalla.

Las referencias a tendencias de TikTok e Instagram se mezclan con códigos propios de la cultura digital. Gestos como el “six-seven” o coreografías improvisadas forman parte del arsenal que los jóvenes utilizan para “farmear aura” frente a sus pares.

Tres fotos: un joven con gorra tocando su barbilla; otro joven con sudadera, dedo en los labios; un tercer joven posando en grupo con manos unidas
Los gestos que predominan en estas batallas son extraídos de videojuegos o de la cultura pop. (Composición: Infobae Perú)

Qué significa “farmear aura” y cómo surgió el fenómeno viral

El término “farmear” proviene de la jerga de videojuegos y se refiere a la acción de acumular puntos o recursos. En este contexto, “aura” representa el estilo propio, la actitud y la capacidad de destacar entre pares.

Expresiones como “+10.000 de aura” o “aura 100 %” se han vuelto comunes en redes sociales, sobre todo entre usuarios de TikTok e Instagram. Lo que inició como un intercambio de comentarios digitales evolucionó hacia encuentros presenciales organizados en plazas y parques.

La dinámica se consolidó primero en grandes ciudades como Ciudad de México y Buenos Aires, atrayendo a jóvenes entre 14 y 20 años. Las competencias siguen creciendo y, en algunos casos, han sido restringidas por autoridades locales ante el incremento de participantes y el debate público.

Batalla de Farmear Aura
Algunas autoridades han criticado esta forma de expresión juvenil. (Foto: Infobae Argentina/Gustavo Gavotti)

Por qué algunos países han prohibido las batallas de farmear aura

El crecimiento del fenómeno ha generado reacciones encontradas entre autoridades y sectores de la sociedad. En Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública (MEP) decidió prohibir estas competencias en las escuelas, argumentando que la actividad puede derivar en situaciones de humillación, acoso o interrupción de las clases.

“Farmear aura es, en principio, una actividad lúdica entre jóvenes. Sin embargo, deja de serlo cuando se utiliza para humillar, ridiculizar, acosar o discriminar a otra persona; cuando pone en riesgo la integridad de quienes participan, genera aglomeraciones peligrosas o interrumpe las lecciones”, explicó el ministro José Leonardo Sánchez Hernández.

En Honduras, el alcalde de La Libertad, Samuel Romero, fue aún más tajante y prohibió las batallas en espacios públicos. “Si por mí fuera, que exista el servicio militar obligatorio”, aseguró.

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