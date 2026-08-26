Microsoft Flight Simulator Suite y Dokimon Quest gratis en Steam por tiempo limitado: cómo tenerlos en mi PC

Steam tiene dos contenidos gratis por tiempo limitado que se pueden reclamar y conservar en la biblioteca: el juego Dokimon Quest y el contenido descargable Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined, que figura como contenido adicional de Microsoft Flight Simulator 2024 (no incluye el juego base).
En ambos casos, alcanza con sumarlos a la cuenta durante la promoción para que queden asociados al perfil.
Steam indica que Dokimon Quest es gratis para obtenerlo hasta el transcurso del día 26 de agosto de 2026, mientras que Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined se puede reclamar hasta el 1 de septiembre del mismo año.
PUBLICIDAD
Cómo tener estos juegos gratis
Para reclamarlos, hay que ingresar a la página de cada contenido en Steam, iniciar sesión y tocar el botón ‘Añadir a la cuenta’ que aparece con 100% de descuento durante el período promocional.
Ten presente que:
- Dokimon Quest: aparece como gratis con el botón ‘Agregar a la cuen’.
- Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined: aparece como gratis como “Downloadable Soundtrack” y “additional content” de Microsoft Flight Simulator 2024 (no incluye el juego base).
De qué trata Dokimon Quest
Dokimon Quest se presenta como un RPG de captura y entrenamiento de monstruos con estética nostálgica inspirada en la era de Game Boy Color.
La descripción de la tienda señala que permite capturar y entrenar más de 140 Dokimon a lo largo de más de 15 pueblos, y que la historia incluye el misterio de un amigo de la infancia desaparecido en la región de Xelos.
PUBLICIDAD
Además, indica que es un juego por turnos y enumera funciones como la posibilidad de acelerar batallas, un registro de misiones y opciones de paletas de color, entre otras.
De qué trata Microsoft Flight Simulator Suite
Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined figura en Steam como una banda sonora descargable (“Downloadable Soundtrack”) y contenido adicional de Microsoft Flight Simulator 2024.
La ficha del juego en Steam explica que incluye 21 piezas originales inéditas reimaginadas e inspiradas en músicas de tráilers de Microsoft Flight Simulator, con 86 minutos de música en total.
PUBLICIDAD
En el listado de temas aparecen títulos como “The Sky is the Calling”, “Majestic Ascent” y “Iberian Skies”, entre otros, junto con los créditos de los compositores y el sello.
Qué otros juegos se encuentran gratis en Steam
En Steam también se pueden encontrar de forma gratuita otros juegos sin fecha límite como:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
En qué otra plataforma se pueden encontrar juegos gratis
Otra plataforma en la que se pueden conseguir juegos gratis, tanto para PC como para teléfonos móviles, es Epic Games. En su tienda conviven promociones por tiempo limitado y juegos gratuitos permanentes.
PUBLICIDAD
Entre los títulos que se encuentran siempre disponibles sin costo, figuran:
- Fortnite
- Rocket League
- Genshin Impact
- Honkai: Star Rail
- Zenless Zone Zero
- Fall Guys
- VALORANT
- Arknights: Endfield
- Crosshair V2
- Marvel Rivals
- Los Sims 4
- PUBG: BATTLEGROUNDS
- Hone
- Wuthering Waves
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Free Access
- Infinity Nikki
- Magic: The Gathering Arena
- NTE: Neverness to Everness
- Albion Online
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD