Microsoft Flight Simulator Suite y Dokimon Quest gratis en Steam por tiempo limitado: cómo tenerlos en mi PC

Steam ofrece juegos y contenidos gratis por tiempo limitado que se pueden reclamar desde su tienda con un descuento del 100%. (Steam)

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Steam tiene dos contenidos gratis por tiempo limitado que se pueden reclamar y conservar en la biblioteca: el juego Dokimon Quest y el contenido descargable Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined, que figura como contenido adicional de Microsoft Flight Simulator 2024 (no incluye el juego base).

En ambos casos, alcanza con sumarlos a la cuenta durante la promoción para que queden asociados al perfil.

Steam indica que Dokimon Quest es gratis para obtenerlo hasta el transcurso del día 26 de agosto de 2026, mientras que Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined se puede reclamar hasta el 1 de septiembre del mismo año.

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La promoción se activa al sumarlos a la biblioteca con el botón “Añadir a la cuenta” durante el plazo indicado. (Steam)

Cómo tener estos juegos gratis

Para reclamarlos, hay que ingresar a la página de cada contenido en Steam, iniciar sesión y tocar el botón ‘Añadir a la cuenta’ que aparece con 100% de descuento durante el período promocional.

Ten presente que:

Dokimon Quest: aparece como gratis con el botón ‘Agregar a la cuen’.

Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined: aparece como gratis como “Downloadable Soundtrack” y “additional content” de Microsoft Flight Simulator 2024 (no incluye el juego base).

Dokimon Quest es un RPG de captura y entrenamiento de criaturas con estética retro inspirada en la era de Game Boy Color. (Steam)

De qué trata Dokimon Quest

Dokimon Quest se presenta como un RPG de captura y entrenamiento de monstruos con estética nostálgica inspirada en la era de Game Boy Color.

La descripción de la tienda señala que permite capturar y entrenar más de 140 Dokimon a lo largo de más de 15 pueblos, y que la historia incluye el misterio de un amigo de la infancia desaparecido en la región de Xelos.

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Además, indica que es un juego por turnos y enumera funciones como la posibilidad de acelerar batallas, un registro de misiones y opciones de paletas de color, entre otras.

En la ficha de Steam se destaca que permite capturar y entrenar más de 140 criaturas y recorrer más de 15 pueblos. (Steam)

De qué trata Microsoft Flight Simulator Suite

Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined figura en Steam como una banda sonora descargable (“Downloadable Soundtrack”) y contenido adicional de Microsoft Flight Simulator 2024.

La ficha del juego en Steam explica que incluye 21 piezas originales inéditas reimaginadas e inspiradas en músicas de tráilers de Microsoft Flight Simulator, con 86 minutos de música en total.

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En el listado de temas aparecen títulos como “The Sky is the Calling”, “Majestic Ascent” y “Iberian Skies”, entre otros, junto con los créditos de los compositores y el sello.

Microsoft Flight Simulator Suite: Themes Reimagined es un contenido descargable que figura como banda sonora digital y contenido adicional de Microsoft Flight Simulator 2024 (no incluye el juego base). (Steam)

Qué otros juegos se encuentran gratis en Steam

En Steam también se pueden encontrar de forma gratuita otros juegos sin fecha límite como:

Arena Breakout Infinite

Worlds Beyond

Blue Archive

TMNT Arena

GeoGuessr Steam Edition

Eternal Return

Path of Exile: Mirage

Wuthering Waves

Brawlhalla

FC 24

The Finals

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Team Fortress 2

The Sims 4

Where Winds Meet

Bongo Cat

Heartopia

Marvel Rivals

Overwatch S1: Conquest

Warframe

VRChat

Una vez reclamados los juegos, quedan asociados a la cuenta del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

NARAKA: Bladepoint

Delta Force

Counter-Strike 2

Dota 2

PUBG Battlegrounds

Apex Legends

War Thunder

Rainbow Six Siege

Sky

Lost Ark

Guild Wars 2

Reverse: 1999

Dark and Darker

Pixel Worlds

Cell to Singularity

Revolution Idle

Unturned

Fishing Planet

KARDS

My Singing Monsters

Palia

Enlisted: Hidden Threat

IdleOn - The Idle Game RPG

skate.

Fallout Shelter

My Hero Ultra Rumble

SMITE 2 Beta

Goose Goose Duck

Albion Online

World of Tanks

Once Human

Epic Games es otra plataforma que combina promociones gratuitas por tiempo limitado con un catálogo de juegos que se mantienen gratis de forma permanente. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

En qué otra plataforma se pueden encontrar juegos gratis

Otra plataforma en la que se pueden conseguir juegos gratis, tanto para PC como para teléfonos móviles, es Epic Games. En su tienda conviven promociones por tiempo limitado y juegos gratuitos permanentes.

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Entre los títulos que se encuentran siempre disponibles sin costo, figuran:

Fortnite

Rocket League

Genshin Impact

Honkai: Star Rail

Zenless Zone Zero

Fall Guys

VALORANT

Arknights: Endfield

Crosshair V2

Marvel Rivals

Los Sims 4

PUBG: BATTLEGROUNDS

Hone

Wuthering Waves

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - Free Access

Infinity Nikki

Magic: The Gathering Arena

NTE: Neverness to Everness

Albion Online