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Estos serían los juegos gratis de PlayStation Plus en septiembre de 2026

Se trata de una filtración que se adelanta al anuncio oficial, previsto para el 26 de agosto

La próxima alineación de PlayStation Plus incluye Sniper Elite: Resistance, Chained Echoes y Wobbly Life. (Europa Press)
La próxima alineación de PlayStation Plus incluye Sniper Elite: Resistance, Chained Echoes y Wobbly Life. (Europa Press)
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En las horas previas al anuncio oficial, se han filtrado los títulos que conformarán la oferta gratuita de PlayStation Plus para septiembre de 2026. La noticia llega en un contexto marcado por la protesta “PS Blackout”, impulsada por la decisión de Sony de eliminar los discos físicos a partir de enero de 2028.

El insider billbil-kun, célebre en la comunidad por la precisión de sus adelantos, anticipó en el portal francés Dealabs que Sniper Elite: Resistance, Chained Echoes y Wobbly Life serán los juegos disponibles sin costo para los suscriptores de PlayStation Plus durante el próximo mes. Se espera que estos títulos puedan descargarse desde el 1 de septiembre hasta el 6 de octubre, exclusivamente para quienes mantengan una suscripción activa.

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La alineación incluye dos propuestas para PS5 y PS4, así como una exclusiva para PS4. El calendario de lanzamientos mantiene el esquema habitual de la compañía, que anuncia la selección durante la última semana de cada mes y habilita la descarga el primer martes siguiente.

Sniper Elite: Resistance, de Rebellion.
Sniper Elite: Resistance destaca como la principal novedad del mes para suscriptores de PS Plus.

Sniper Elite: Resistance, acción táctica y sigilo

La principal novedad de septiembre es Sniper Elite: Resistance, la entrega más reciente de la saga de shooters desarrollada por Rebellion. El escenario traslada a los jugadores a la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, con una jugabilidad centrada en el sigilo y la precisión. El título ha recibido valoraciones positivas en plataformas especializadas y permite partidas individuales o multijugador para hasta 16 personas.

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El atractivo de la experiencia táctica y la ambientación histórica lo posicionan como una de las opciones más llamativas para los seguidores de los juegos de acción y estrategia.

Chained Echoes, rol clásico con estética retro

La segunda propuesta es Chained Echoes, un RPG de corte clásico creado por Matthias Linda y publicado por Deck 13. Inspirado en los grandes títulos de la era SNES, el juego presenta un universo de fantasía donde conviven dragones y máquinas pilotadas. Su sistema de combate por turnos y la profundidad narrativa han sido muy bien valorados por la comunidad de jugadores.

Chained Echoes, de Umami Tiger.
Chained Echoes aporta una propuesta de rol clásico con estética retro a la selección de septiembre.

El título está disponible para PS4 y se orienta a quienes buscan una experiencia de rol tradicional en solitario.

Wobbly Life, cooperativo y exploración para todas las edades

El tercer juego filtrado es Wobbly Life, un sandbox de mundo abierto desarrollado por RubberBandGames. Se caracteriza por su sistema de físicas y la interacción en escenarios coloridos, con la posibilidad de explorar, construir y participar en minijuegos. La propuesta se destaca por su orientación al juego cooperativo, permitiendo partidas en línea de hasta cuatro personas.

La dinámica de “Wobbly Life” fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de desafíos en un entorno virtual expansivo.

Wobbly Life
Wobbly Life llega como opción cooperativa y familiar entre los juegos sin costo del servicio. (Nintendo)

La filtración de la alineación de PlayStation Plus para septiembre coincide con la protesta “PS Blackout”, una movilización impulsada por usuarios que rechazan la eliminación del soporte físico anunciada por Sony para 2028. El contexto ha incrementado la atención sobre cualquier novedad relacionada con el catálogo digital de la marca.

¿Hasta cuándo estarán disponibles los juegos de septiembre?

Los juegos gratuitos de agosto —“Dying Light 2: Stay Human”, “Signalis” y “Big Walk”— podrán descargarse hasta el 31 de agosto. Se recomienda a los suscriptores aprovechar la oportunidad antes de la renovación mensual. La nueva selección estará disponible del 1 de septiembre al 6 de octubre, en línea con el esquema habitual de lanzamientos.

El anuncio oficial de la lista está previsto para el 26 de agosto, manteniendo la tradición de comunicados en la última semana del mes.

Los títulos estarán disponibles del 1 de septiembre al 6 de octubre para quienes tengan suscripción activa.
Los títulos estarán disponibles del 1 de septiembre al 6 de octubre para quienes tengan suscripción activa.

El historial de septiembre en PlayStation Plus muestra una tendencia a combinar grandes producciones y propuestas independientes. En 2025, la selección integró títulos como “Psychonauts 2”, “Stardew Valley” y “Viewfinder”. En 2026, la diversidad se mantiene con alternativas de acción, rol y experiencias cooperativas.

El insider billbil-kun se ha consolidado como la fuente más fiable en la anticipación de contenidos para PlayStation Plus, lo que refuerza la verosimilitud de la filtración actual.

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