Instagram crea First Draft para editar Reels en segundos sin tener que otras aplicaciones de video

La función First Draft genera un primer borrador automático a partir de varios clips seleccionados por el usuario.

Guardar

Instagram ha lanzado una herramienta para simplificar la vida de sus usuarios que producen videos. Se trata de First Draft, una función que permite editar contenidos audiovisuales en segundos.

Esta función, integrada directamente en la app, permite obtener una primera versión editada de un video en poco tiempo, eliminando parte del trabajo técnico más rutinario de cortar y unir los clips.

PUBLICIDAD

Qué es First Draft y cómo se integra en Instagram

First Draft es una nueva función dentro de la aplicación de Instagram que genera automáticamente una edición preliminar de un Reel a partir de varios clips seleccionados. Está diseñada para que cualquier usuario, sin importar su nivel de experiencia, pueda acceder a una base editada sobre la cual trabajar, en menos de diez segundos.

La herramienta se encuentra disponible a nivel global y está integrada de manera directa al proceso de creación de Reels, sin requerir la utilización de aplicaciones externas ni pasos adicionales.

PUBLICIDAD

Instagram recorta clips, elimina pausas y silencios, y arma una primera edición con First Draft. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El proceso es simple: el usuario solo debe seleccionar los clips que desea utilizar en su video. Con un solo toque, First Draft realiza un recorte automático, elimina pausas y silencios, y arma una primera versión del Reel. Esta edición inicial no es definitiva; al contrario, sirve como punto de partida para que el creador la adapte según su propio estilo y necesidades.

Para qué sirve First Draft y cómo agiliza la edición de Reels

La principal utilidad de First Draft radica en su capacidad para simplificar y acelerar la edición de videos cortos. Para creadores que habitualmente se enfrentan a múltiples clips sin una estructura definida, la herramienta ofrece una solución rápida y funcional.

PUBLICIDAD

En lugar de iniciar el trabajo desde cero, el usuario recibe una propuesta inicial sobre la que puede realizar ajustes, reordenar fragmentos, eliminar partes innecesarias o incorporar nuevas ideas.

First Draft se encarga de identificar y recortar los espacios de silencio en videos tipo “talking-head” o de conversación, así como de ajustar la duración de cada clip para que el resultado sea dinámico y fluido. Todo lo que hace la herramienta es reversible: cada ajuste puede modificarse, deshacerse o rehacerse en cualquier momento antes de publicar el Reel definitivo.

PUBLICIDAD

La herramienta ajusta la duración de cada clip en videos talking-head y permite modificar, deshacer o rehacer todos los cambios. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo usar First Draft paso a paso para editar videos

El procedimiento para aprovechar First Draft es sencillo y no requiere conocimientos previos de edición audiovisual. El usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar al apartado de creación de Reels dentro de Instagram. Seleccionar los clips de video que desea incluir en el Reel. Pulsar el botón para generar el primer borrador: en segundos, la plataforma elimina silencios y recorta los fragmentos elegidos, presentando una versión inicial lista para editar. Revisar la edición propuesta, realizar los ajustes necesarios, reorganizar los clips, añadir o quitar partes según preferencia. Una vez conforme con el resultado, proceder a publicar el Reel o guardarlo como borrador.

Revertir todos los cambios permite experimentar sin temor a perder el material original o a cometer errores irreversibles. Esto incentiva a los creadores a probar diferentes estructuras y estilos antes de decidir cómo será su publicación final.

PUBLICIDAD

Instagram renovó su logo tipográfico después de diez años y Adam Mosseri dijo que el cambio busca un diseño más limpio y moderno. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Cómo es el nuevo logo de Instagram

Instagram renovó su logotipo tipográfico tras una década sin cambios. La nueva versión, que combina rasgos de cursiva y letra de imprenta, reemplaza a la tradicional tipografía cursiva asociada a la aplicación durante los últimos diez años.

Adam Mosseri, responsable de la aplicación, señaló que la actualización busca dar un aspecto más limpio y moderno, manteniendo referencias al diseño original. El cambio se aplica al wordmark visible en la parte superior de la app, aunque aún no se detalló cómo será la implementación completa del nuevo logo.

PUBLICIDAD