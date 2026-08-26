Demis Hassabis IQ: este sería el coeficiente intelectual del científico detrás de la estrategia de IA de Google

Su biografía permite inferir que su capacidad intelectual va mucho más allá de lo sobresaliente. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS

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Demis Hassabis representa un caso único de inteligencia aplicada y multifacética, con una trayectoria que abarca desde la precocidad en el ajedrez hasta la creación de avances científicos con impacto global. Su biografía permite inferir que su capacidad intelectual va mucho más allá de lo sobresaliente: desde la infancia mostró habilidades excepcionales en el razonamiento abstracto y estratégico, que se consolidaron y diversificaron a través de la programación, la neurociencia y la inteligencia artificial.

Aunque no existe una puntuación oficial de su coeficiente intelectual, diversas fuentes especializadas lo sitúan en el percentil más alto, respaldando la idea de que Hassabis se ubica en la cúspide de la inteligencia humana contemporánea.

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Estimación del coeficiente intelectual de Demis Hassabis según expertos

No existe un registro público ni una declaración directa de Demis Hassabis sobre su coeficiente intelectual. BrainTesting, citando la evidencia disponible, propone una estimación de 155, lo que lo colocaría en el percentil 99,99 de la población y dentro de la categoría de personas excepcionalmente dotadas.

La estimación de 155 se considera más ajustada que la de 140, habitual para individuos muy talentosos. Andrej Sokolow/dpa

Esta cifra se apoya en una combinación de indicadores: dominio temprano del ajedrez a nivel mundial, aceleración escolar, rendimiento académico en instituciones de élite, logros profesionales en programación y avances científicos en neurociencia e inteligencia artificial.

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La estimación de 155 se considera más ajustada que la de 140, habitual para individuos muy talentosos, pero que no recoge la suma de logros y transferencias de Hassabis. Por otro lado, mantener la estimación por debajo de 175 responde a la cautela que imponen las biografías y a la tendencia de internet a exagerar los atributos de figuras públicas.

La conclusión de estos análisis, sustentados en perfiles y entrevistas en medios como TIME, The Guardian, WIRED, Axios y NobelPrize.org, es que Demis Hassabis reúne características presentes solo en una fracción mínima de la humanidad: razonamiento extremo, imaginación estratégica y capacidad para unir conocimientos de campos distintos en soluciones innovadoras.

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La vida de Hassabis se interpreta como un ejemplo de inteligencia llevada al máximo de su potencial, jugando siempre varias jugadas por delante en los desafíos que ha decidido enfrentar.

Demis Hassabis, líder de Google DeepMind, durante su ponencia en Google I/O '26, destacando una proyección interactiva que muestra a una persona sosteniendo un dispositivo con una interfaz luminosa.

Trayectoria de Demis Hassabis: de niño prodigio a referente en inteligencia artificial

El recorrido vital de Demis Hassabis comienza con señales claras de talento precoz. Según una entrevista de 2024 publicada por NobelPrize.org, aprendió ajedrez a los cuatro años y en cuestión de semanas ya superaba a familiares adultos. Axios relata que para entonces ya dominaba el tablero con una velocidad inusual para su edad, lo que sugiere una capacidad de aprendizaje y análisis muy por encima de la media.

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A los 12 años, ya se ubicaba como el segundo mejor jugador de ajedrez del mundo para su edad, únicamente superado por Judit Polgár, de acuerdo con un perfil de TIME firmado por Billy Perrigo en 2023. No se trataba simplemente de un talento escolar, sino de una precocidad reconocida en el ámbito internacional.

The Guardian también informa que, con 13 años, alcanzó el nivel de maestro de ajedrez, consolidando su posición como uno de los jóvenes más destacados del planeta en este juego.

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Google DeepMind CEO Demis Hassabis speaks during Google for Korea 2026 in Seoul, South Korea, April 29, 2026. REUTERS/Kim Hong-Ji

Estos primeros años evidencian que sus capacidades no se limitaban al conocimiento memorístico o verbal, sino que se desplegaban en campos que exigen pensamiento abstracto, rapidez en la toma de decisiones y visión estratégica. Estas habilidades suelen asociarse a un coeficiente intelectual situado en la franja más alta.

La versatilidad de Hassabis se manifestó al trasladar su destreza a otros ámbitos. Completó sus estudios escolares dos años antes de lo habitual, terminando los A-levels a los 16 años, según The Guardian.

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Poco después, a los 17, participó activamente en el diseño y programación de Theme Park, un videojuego de simulación que alcanzó un éxito comercial considerable. En su propia entrevista para los premios Nobel, Hassabis recuerda que esta experiencia fue decisiva para orientar su carrera hacia la inteligencia artificial.

Google DeepMind CEO and 2024 Nobel prize winner in chemistry Demis Hassabis talks with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis (not pictured) during Athens Innovation Summit at Odeon of Herodes Atticus in Athens, Greece, September 12, 2025. REUTERS/Louiza Vradi

Diseñar un videojuego de esa complejidad a tan corta edad implica mucho más que conocimientos técnicos: requiere una comprensión profunda de sistemas, psicología del usuario y la capacidad de convertir reglas abstractas en algo funcional. Peter Molyneux, mentor de Hassabis, declaró a TIME que sus conversaciones con él eran especialmente estimulantes, una valoración poco habitual por parte de expertos hacia adolescentes.

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Educación universitaria y salto a la neurociencia: una expansión del talento

Tras su etapa como prodigio en ajedrez y programación, Hassabis ingresó a la Universidad de Cambridge, donde estudió informática y obtuvo una doble titulación con las máximas calificaciones en 1997, según The Guardian. Esta institución es conocida por su rigor y por concentrar a algunos de los estudiantes más brillantes del mundo, por lo que sobresalir allí es un fuerte indicio de talento genuino y sostenido.

La trayectoria universitaria de Hassabis demuestra no solo rapidez cognitiva, sino también una notable capacidad de transferencia: pudo aplicar su razonamiento a contextos formales y exigentes, lo que reforzó la impresión de que su inteligencia era excepcional, no limitada a un solo campo.

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Posteriormente, eligió explorar la neurociencia cognitiva en University College London, culminando en la obtención de un doctorado. En una entrevista de 2009 con The Naked Scientists, explicó que su interés principal siempre fue la inteligencia artificial y que la neurociencia le ofrecía nuevas perspectivas para su investigación.

TT News Agency/Pontus Lundahl via REUTERS/File Photo

Steven Levy, en un perfil de WIRED de 2015, comenta que Hassabis buscaba “un conjunto totalmente nuevo de ideas” y por eso se volcó a la neurociencia, en lugar de continuar en áreas donde ya había destacado.

La aportación de Hassabis en este nuevo terreno no pasó desapercibida. The Guardian subraya que su trabajo sobre memoria e imaginación fue reconocido por la revista Science como uno de los avances más significativos de 2007. Esto confirma que no solo aprendía rápido, sino que lograba innovar y aportar conocimiento original en campos diferentes.

Fundación de DeepMind y el impacto de AlphaFold en la ciencia

En 2010, Hassabis cofundó DeepMind, una empresa dedicada a la inteligencia artificial que rápidamente se posicionó como referencia global. En entrevistas concedidas tras recibir el Nobel, afirmó que toda su carrera estuvo orientada a la IA, convencido de que podía convertirse en una herramienta clave para el progreso científico.

Demis Hassabis, one of the three laureates who have been awarded the Nobel Prize in Chemistry for 2024, looks on, at the offices of Google DeepMind UK in London, Britain, October 9, 2024. REUTERS/Toby Melville

El perfil de TIME de 2023 describe la sede de la empresa como una “oda a la inteligencia”. Para Hassabis, el ajedrez perfeccionó su búsqueda estratégica, los videojuegos afinaron su manejo de sistemas y la neurociencia le permitió profundizar en los mecanismos del aprendizaje. DeepMind, entonces, fue la síntesis de todo ese recorrido.

El hito decisivo llegó con AlphaFold2, un sistema de IA capaz de predecir la estructura de proteínas a partir de secuencias de aminoácidos. Según la página de los Premios Nobel, este logro resolvió uno de los problemas más complejos de la biología contemporánea, con implicancias directas en la investigación médica y farmacológica.

La trayectoria de Hassabis, desde la infancia, parece converger en ese momento: la combinación de razonamiento estratégico, capacidad de síntesis interdisciplinaria y perseverancia a largo plazo.

Durante el perfil de TIME de 2025, Hassabis declaró: “Me identifico como científico ante todo”, y explicó que toda su vida fue una búsqueda de conocimiento. Si bien la motivación no incrementa el coeficiente intelectual, sí explica la eficacia con la que ha dirigido sus talentos hacia metas de gran alcance.