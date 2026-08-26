No es la potencia: la característica del celular que evita que se vuelva lento tras varias horas de juego

Caídas en los FPS, tirones en las animaciones y mayor tiempo de respuesta son las señales de que el calor ya está afectando el rendimiento del dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, cada vez más latinoamericanos usa el smartphone como dispositivo principal para jugar videojuegos. Un ejemplo de ello es Perú, donde un 64% de los gamers corresponde al sector móvil, muy por encima de los que usan computadoras (32%) y consolas (21%), según datos de 2025 de Kantar IBOPE Media.

Pero hay una variable que pocos consideran al momento de elegir su dispositivo y que puede marcar la diferencia entre una sesión fluida y una llena de interrupciones: la gestión térmica.

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Cuando la potencia no alcanza para toda la partida

Un teléfono inteligente puede ofrecer un rendimiento excepcional durante los primeros minutos de juego. El problema aparece después. Tras sesiones prolongadas, muchos usuarios notan caídas en los fotogramas por segundo (FPS), pequeños tirones en las animaciones o una respuesta más lenta que al inicio. La causa, con frecuencia, no es una falla del dispositivo ni una especificación insuficiente en papel: es el calor.

Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile y Mobile Legends figuran entre los títulos que más exigen al procesador y a los componentes gráficos de un celular. (Europa Press)

“En gaming móvil no solo importa cuánta potencia puede alcanzar un smartphone, sino durante cuánto tiempo puede mantenerla. Cuando hablamos de sesiones prolongadas, la gestión de la temperatura se vuelve clave para sostener una experiencia estable”, explicó Eduardo Martos, Country Manager de Infinix Perú.

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Por qué los videojuegos exigen tanto al procesador

Títulos como Free Fire, PUBG Mobile, Call of Duty: Mobile o Mobile Legends someten al procesador y a los componentes gráficos a una carga de trabajo continua: deben procesar gráficos, animaciones, movimientos y conexiones en línea de forma simultánea. Esa exigencia se multiplica si el usuario graba la pantalla, mantiene otras aplicaciones abiertas o usa funciones de comunicación durante la partida.

A mayor carga de trabajo, mayor es la generación de calor. Por eso, la temperatura del dispositivo tiende a subir de forma progresiva durante sesiones largas o en juegos con gráficos de alta demanda.

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El thermal throttling es el mecanismo por el que el smartphone reduce su potencia de forma automática para proteger el hardware ante el aumento de temperatura. (Reuters)

El mecanismo que limita el rendimiento para proteger el hardware

Cuando la temperatura interna del smartphone supera determinados umbrales, el dispositivo activa un mecanismo de protección automática: reduce la potencia con la que trabajan el procesador y otros componentes. Este proceso se denomina ‘thermal throttling’ y su función es controlar la generación de calor para evitar daños en el hardware.

La consecuencia directa es una pérdida de rendimiento que el usuario puede percibir como ralentizaciones, aunque el teléfono no presente ninguna avería. Esto explica por qué dos smartphones con especificaciones similares pueden ofrecer experiencias muy distintas después de varias partidas consecutivas: la diferencia no está en el pico de potencia que alcanzan, sino en cuánto tiempo logran mantenerlo.

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La refrigeración, el factor que cambia todo

Los sistemas de refrigeración tienen la función de distribuir y disipar el calor generado dentro del dispositivo. Una gestión térmica eficiente permite mantener un rendimiento más estable durante sesiones prolongadas y reduce la necesidad de que el teléfono active el thermal throttling.

Las láminas de grafito y grafeno son el sistema de refrigeración base en la mayoría de smartphones de gama de entrada y media. (Reuters)

“Los videojuegos móviles son cada vez más exigentes y eso también está cambiando qué debemos mirar en un smartphone para jugar. Procesador, memoria y pantalla siguen siendo importantes, pero sostener el rendimiento durante una partida también depende de cómo el dispositivo administra el calor”, señaló Martos.

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Al elegir un smartphone orientado al gaming, además del procesador, la memoria RAM o la tasa de refresco de la pantalla, conviene revisar qué sistema de refrigeración incorpora el equipo.

La cámara de vapor, como la que poseen los iPhone 17, es el sistema de refrigeración más eficiente para gaming móvil. (Reuters)

Los tres sistemas de refrigeración que existen en el mercado

La industria móvil ha desarrollado distintos métodos de disipación térmica, con niveles de eficiencia muy diferentes entre sí:

Láminas de grafito y grafeno. Son capas de materiales con alta conductividad térmica que atrapan el calor y lo distribuyen de forma uniforme por la carcasa trasera del teléfono. Constituyen el sistema base de la mayoría de dispositivos de gama de entrada y media.

Tubos de calor o Heat Pipes de cobre. Funcionan a través de pequeños conductos metálicos que contienen una gota de líquido. Cuando el procesador se calienta, ese líquido se evapora, viaja hacia el extremo más frío del tubo, se condensa y regresa al punto de origen, alejando el calor del chip principal.

Cámara de vapor o Vapor Chamber. Es la evolución de los tubos de calor. En lugar de un conducto estrecho, utiliza una placa metálica plana y sellada de gran tamaño que cubre el procesador y, en algunos casos, parte de la batería. Su amplia superficie permite que el ciclo de evaporación y condensación disipe el calor de manera más eficiente y veloz.

Qué buscar en la ficha técnica antes de comprar

Para quienes juegan títulos de alta demanda durante horas, la cámara de vapor es el sistema de refrigeración recomendado.

Al revisar las especificaciones del dispositivo, no basta con confirmar que el teléfono incluye este sistema: también conviene verificar el tamaño del área de disipación, que suele expresarse en milímetros cuadrados (mm²). A mayor superficie de la cámara de vapor, mayor será la capacidad del dispositivo para mantener a raya el thermal throttling y, por ende, un rendimiento constante a lo largo del tiempo

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