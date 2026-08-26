Giro en la estrategia financiera: Economía no buscará dólares del mercado local durante la próxima licitación

El Gobierno buscará ofrecer instrumentos de corto plazo en la próxima licitación de deuda. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

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La cotización de los bonos del Tesoro de Estados Unidos experimentaron una suba y su renta bajó a 4,62%, pero sigue siendo elevada. Sin embargo, los inversores internacionales ven con desconfianza estos movimientos volátiles y lo asocian con una posible debilidad del dólar en el futuro cercano.

La enorme deuda de Estados Unidos vuelve vulnerable a su economía. Por lo pronto, esperan a que hoy se conozca el índice de precios de los gastos del consumidor (PCE), un indicador importante para predecir el comportamiento de las tasas de interés.

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Los bonos soberanos argentinos fueron afectados por el movimiento y sus cotizaciones bajaron levemente lo que no impidió que el riesgo país suba 3 unidades (+0,6%) a 512 puntos básicos. El comportamiento de los títulos locales difiere de los de la región que absorbieron mejor la volatilidad de los del Tesoro norteamericano. Por el contrario, no fueron pocos los inversores que agregaron a sus carteras bonos regionales.

Brasil es un caso aparte porque está afectado por la actividad preelectoral. En eso se asemeja a la Argentina que está más afectada por la política que por la economía, aunque su Bolsa tuvo un buen comportamiento y el índice Bovespa de San pablo aumentó 1,55 por ciento.

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Por eso la licitación del Tesoro de mañana es clave para este juego de tasas y dólar que complica al consumo. El llamado de ayer de la Secretaría de Finanzas duplica los vencimientos de las licitaciones anteriores porque hay que cubrir vencimientos por $12,6 billones, que definirán la política monetaria. Si renueva el 100% o más, se espera una suba de tasas. El Tesoro tiene cubierto con recursos propios el 70% de los vencimientos ya que cuenta con más de $8 billones depositados en el Banco Central.

Las prioridades del Banco Central están acotadas por eso no privilegió extender los plazos de los vencimientos porque sabe que el mercado hoy es cortoplacista.

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Este es el menú de mañana:

LECAP a tasa fija que vence el 30 de noviembre.

LECAP que vence el 29 de enero de 2027

BONCAP con vencimiento el 31 de mayo de 2027

LECER al 29 de enero de 2027

Letra dollar linked que vence el 30 de octubre próximo.

Los vencimientos de LECAP más largos pueden ser atractivos, pero más de la mitad de las ofertas buscará las letras más cortas. Tal vez haya premio para quienes apuesten a los plazos más largos. De la magnitud de ese premio depende el destino de los bonos que vencen en 2027.

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Los que brillan con luz propia son los bonos que sirven de cobertura, en particular los dollar linked que están atados a la devaluación del peso. Al Gobierno le conviene una fuerte demanda de dollar linked para que el mercado busque cobertura y afloje la presión compradora sobre el dólar. Las LECER cubren contra la inflación y en las últimas semanas estuvieron demandadas. Los inversores no están convencidos de una decidida baja de la inflación.

La consultora F2 de Andrés Reschini señaló que “el vencimiento de la D31G6 (linked dollar) es de aproximadamente el 30% del monto total licitado y como opción de cobertura se ofrece solo un título similar a octubre. Brilla por su ausencia el hard dollar AO29 que en el secundario rinde el 10% TIR siendo esto una señal de que el gobierno no convalida este nivel de tasas”.

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F2 agregó que “en la rueda de soberanos dollar linked (BYMA, t+1) el volumen de negocios retrocedió a USD 170 millones (VN) luego de los USD 269 millones previos. Es esperable que para la próxima rueda se acentúe la demanda por rolleo y spot dado que se fijará el tipo de cambio para el pago de la D31G6 de la cual queda un stock de USD 2.595 millones lo que probablemente fuerce a BCRA a intensificar las intervenciones. Recordemos que en ocasión del episodio anterior el BCRA no compró divisas por primera vez desde el 5 de enero”.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 421 millones y el Banco Central compró 9 millones de dólares. El dólar mayorista subió $1,50 a 1.511,50 pesos. En la plaza financiera el MEP y el contado con liquidación se mantuvieron estables en $1.538 y 1.598 pesos. el “blue” cedió $5 a 1.560 pesos.

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De todas maneras, el BCRA tiene a su favor la suba del oro que aumentó 15% en dos semanas e incrementa sus reservas que subieron USD 136 millones a 50.912 millones de dólares. La caída del dólar frente a las principales monedas del mundo ayudó porque se revaluaron el yuan y el euro.

Tras la reciente publicación del índice industrial del Indec, causó desagrado en el Gobierno que la Unión Industrial Argentina (UIA) refutara esas cifras diciendo que la actividad había bajado 2% y que la recuperación de las cifras oficiales se debió a una comparación con bases bajas que no responden a la realidad. En el caso de la construcción, la entidad fabril indicó que la baja fue de 4 por ciento.

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En el sector inmobiliario la percepción es otra. Desde una empresa del rubro destacaron que se continúa observando compradores extranjeros que encuentran en la Argentina no solo una oportunidad de inversión sino también un lugar donde proyectar su futuro.

A esta migración se suma la de los migrantes provenientes de China que son grandes compradores de galpones y están trasladando sus negocios porque ven oportunidades en la Argentina. Esta es la parte de la economía que permanece oculta a los ojos de los analistas pero que en poco tiempo podría sorprender. En la Dirección de Migraciones sorprende el aumento de pedidos de residencia de europeos y asiáticos. El conflicto en Medio Oriente y los cambios de la Inteligencia Artificial están marcando un nuevo rumbo de las economías.

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Anoche, durante el overnite, los tres principales índices de la Bolsa de Nueva York registraban bajas, en un contexto de cautela por parte de los inversores, que esperan conocer el índice de precios de los gastos del consumidor (PCE), un dato clave para anticipar la próxima decisión de la Reserva Federal respecto a las tasas. El petróleo mostraba una leve caída, mientras que el dólar y el oro permanecían estables.