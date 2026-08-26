Mosquitos machos esterilizados: la biotecnología que busca frenar el avance del dengue y zika

Florida libera mosquitos machos esterilizados para reducir el Aedes aegypti y frenar dengue y zika - REUTERS/Rodolfo Buhrer

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La biotecnología se posiciona como una de las armas más prometedoras para combatir el avance de enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue y el zika.

En el condado de Lee, Florida, las autoridades han implementado un programa que libera miles de mosquitos machos esterilizados en el ambiente, con el objetivo de reducir la población de Aedes aegypti, la especie invasora responsable de la transmisión de estos virus.

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El método, que se está expandiendo en diferentes zonas del mundo, consiste en modificar la capacidad reproductiva de los mosquitos sin afectar el entorno ni recurrir a pesticidas, una estrategia que podría cambiar el paradigma del control de vectores en tiempos de crisis sanitarias y climáticas.

Investigaciones en biología molecular exploran ediciones genéticas más precisas para bloquear la transmisión de patógenos o reducir poblaciones, en paralelo a programas actuales de esterilización por radiación que priorizan eficacia y seguridad ambiental - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué liberar mosquitos para frenar el dengue y zika

El Aedes aegypti es el principal transmisor de dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Su proliferación en regiones urbanas y la resistencia creciente a los insecticidas tradicionales han obligado a buscar alternativas más sostenibles.

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El Distrito de Control de Mosquitos del Condado de Lee adoptó una técnica de biotecnología conocida como liberación de insectos estériles.

Cómo funciona la técnica y qué impacto tiene

Rachel Morreale, responsable del laboratorio del distrito, ha señalado que el proceso comienza con la separación de hembras y machos en el laboratorio, seguido de la esterilización de los machos mediante irradiación. Estos mosquitos esterilizados son luego liberados en el entorno, donde se aparean con hembras que, tras la cópula, depositan huevos que no llegan a eclosionar.

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Menos insecticidas y más biotecnología, así funciona la liberación de machos estériles contra el dengue - REUTERS/Josue Decavele

Así, la población de mosquitos disminuye progresivamente en cada generación, todo ello sin necesidad de recurrir a productos químicos en el ambiente.

El proceso comienza con la cría y selección de miles de mosquitos machos, que posteriormente son esterilizados mediante radiación. Estos insectos, incapaces de producir descendencia, son liberados en áreas seleccionadas durante la temporada de lluvias, cuando la proliferación de mosquitos alcanza su punto máximo.

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Los machos, que no pican ni representan riesgo para las personas, buscan hembras para aparearse, pero no logran fecundar los huevos. El resultado es una disminución progresiva de la población de Aedes aegypti, con un impacto directo en la transmisión de enfermedades.

La expansión del Aedes aegypti se asocia a urbanización y almacenamiento de agua sin control, por lo que la respuesta combina ciencia, vigilancia y educación para eliminar recipientes con larvas, mientras la biotecnología aporta alternativas sostenibles - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia se ha utilizado con éxito en lugares como Captiva y más recientemente en Edison Park, Fort Myers. Para evaluar la eficacia, los mosquitos liberados son marcados con polvo fluorescente, permitiendo a los investigadores rastrear sus desplazamientos y medir su alcance en el entorno.

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El uso de mosquitos estériles no es nuevo: la técnica se emplea desde la década de 1950 en el control de otras especies. Sin embargo, los avances en biología molecular abren la puerta a nuevas variantes, como la edición genética mediante CRISPR, que investiga el Dr. Omar Akbari en UC San Diego. Estas líneas de investigación buscan crear mosquitos incapaces de transmitir virus o limitar su capacidad reproductiva de manera aún más precisa y dirigida.

El desafío es implementar soluciones que sean eficaces, seguras y respetuosas del entorno, sin generar resistencias ni impactos negativos en otras especies.

A nivel global hay estudios que plantean que cada incremento de 1°C podría asociarse con un aumento de hasta 13% en el riesgo de dengue. Según Haleon, esto se debe interpretar como un escenario que refuerza la importancia de anticiparse y fortalecer las acciones de prevención.

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“Promovemos la educación en salud como una prioridad, pues permite que las personas reconozcan sus síntomas y sepan cómo actuar. Frente al dengue, esto implica estar atentos a señales como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos o malestar general, y consultar oportunamente a un profesional de la salud.

Para el manejo de síntomas como la fiebre y el dolor, Dolex es la opción habitualmente recomendada, siempre siguiendo las indicaciones de la dosis señalada en el empaque. Ante sospecha de dengue, la Organización Mundial de la Salud indica que es importante no administrar Aspirina ni antiinflamatorios no esteroideos, ya que pueden aumentar el riesgo de sangrado. La automedicación responsable como resultado de un ejercicio de educación en salud y la atención temprana pueden ser determinantes para prevenir complicaciones”, afirmó Rodrigo Santacoloma, director Médico de Haleon para la región Andina.

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Por qué importa este proceso biotecnológico para la región

En América Latina y el sur de Estados Unidos, los brotes de dengue y zika están en aumento, exacerbados por el cambio climático, la urbanización y la falta de control en el almacenamiento de agua domiciliaria. Recipientes sin tapa y depósitos improvisados se convierten en criaderos ideales para el Aedes aegypti, incrementando el riesgo de epidemias.

Autoridades locales apuestan por liberar machos que no pican y se aparean con hembras sin producir descendencia, una estrategia con décadas de uso en otras plagas que ahora se adapta al mosquito invasor en entornos urbanos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas del dengue incluyen fiebre súbita, dolor de cabeza, dolores musculares, sarpullido y malestar general. Es fundamental buscar atención médica ante señales de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o dificultad respiratoria.

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La liberación de mosquitos machos esterilizados representa una alternativa innovadora y sostenible frente a los métodos tradicionales de control. Su éxito depende de la continuidad de los programas, la colaboración entre agencias sanitarias y la educación de la población para evitar criaderos en el hogar.

A medida que la biotecnología avanza, el control genético de vectores podría convertirse en el estándar para frenar enfermedades que afectan a millones cada año. La combinación de ciencia, vigilancia y participación comunitaria es clave para enfrentar el desafío epidemiológico del siglo XXI.