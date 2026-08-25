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Apple presenta los nuevos Mac mini y Mac Studio con chips M6 y M5 Ultra centrados en potenciar la IA

La compañía renovó sus ordenadores de escritorio con procesadores más potentes, capaces de ejecutar tareas de inteligencia artificial directamente en el dispositivo

Apple anunció los nuevos Mac mini y Mac Studio con los chips M6 y M5 Pro.
Apple anunció los nuevos Mac mini y Mac Studio con los chips M6 y M5 Pro. (Apple)
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Apple anunció una renovación de sus ordenadores de escritorio con el lanzamiento de los nuevos Mac mini y Mac Studio, equipados con los procesadores M6 y M5 Ultra. La compañía apuesta por una mayor capacidad para ejecutar tareas de inteligencia artificial (IA), incluyendo modelos de lenguaje de gran tamaño directamente en los dispositivos y sin necesidad de depender de servicios en la nube.

El Mac mini llegará con los chips M6 y M5 Pro, mientras que el Mac Studio estará impulsado por el M5 Ultra, el procesador más potente desarrollado hasta ahora por Apple, según la propia compañía. Los nuevos equipos ya pueden reservarse y estarán disponibles en las tiendas físicas de Estados Unidos a partir del 22 de septiembre.

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La principal novedad es el énfasis en la ejecución local de herramientas y modelos de IA. Apple sostiene que la mayor potencia de sus procesadores permitirá realizar procesos complejos directamente en los equipos, una característica especialmente orientada a profesionales que trabajan con grandes volúmenes de datos, producción audiovisual y desarrollo de software.

Los nuevos Mac mini y Stadio saldrán al mercado de Estados Unidos el 22 de setiembre.
Los nuevos Mac mini y Stadio saldrán al mercado de Estados Unidos el 22 de setiembre. (Apple)

El Mac mini con M6 tendrá un precio inicial de 899 dólares, mientras que el Mac Studio partirá de los 2.499 dólares. Apple también confirmó que la versión del Mac Studio con 512 GB de memoria unificada estará disponible a finales de octubre.

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El chip M6 estrena la arquitectura de 2 nanómetros en Apple

El nuevo M6 representa un avance importante para Apple al convertirse en su primer procesador desarrollado con tecnología de 2 nanómetros. La reducción en el proceso de fabricación permite integrar una mayor cantidad de componentes y mejorar la eficiencia energética y el rendimiento.

Según las especificaciones proporcionadas por la empresa, el chip incorpora una unidad central de procesamiento de 12 núcleos, un procesador gráfico de 12 núcleos y un motor neuronal dual de 16 núcleos.

Apple asegura que esta configuración permite al Mac mini con M6 alcanzar un rendimiento en tareas de inteligencia artificial hasta cuatro veces superior al de la generación anterior equipada con el chip M4.

El chip M6 de Apple es uno de los más potentes de la compañía. (Apple)
El chip M6 de Apple es uno de los más potentes de la compañía. (Apple)

La compañía no detalló todos los escenarios específicos utilizados para realizar esa comparación, pero el incremento refleja el creciente interés de los fabricantes de computadoras por adaptar sus equipos a una nueva generación de aplicaciones basadas en inteligencia artificial.

El M6 y el M5 Pro buscarán convertir al Mac mini en una alternativa más potente tanto para usuarios avanzados como para profesionales que necesitan ejecutar aplicaciones exigentes sin recurrir a un ordenador de mayor tamaño.

M5 Ultra, el procesador para las tareas profesionales más exigentes

El Mac Studio, por su parte, estará orientado al segmento profesional con el chip M5 Ultra. Apple lo describe como el procesador más potente que ha creado hasta el momento.

El equipo podrá configurarse con hasta 36 núcleos de CPU y 80 núcleos de GPU, una combinación destinada a afrontar procesos de alto rendimiento en áreas como la edición de vídeo, los efectos visuales, la investigación científica y el desarrollo de software.

El chip M5 Pro de Apple es el más potente que tiene la compañía, el cual puede ejecutar IA de manera local.
El chip M5 Pro de Apple es el más potente que tiene la compañía, el cual puede ejecutar IA de manera local. (Apple)

Una de las capacidades destacadas por Apple es la posibilidad de ejecutar grandes modelos de lenguaje, conocidos como LLM, directamente en el ordenador. Esto permitiría utilizar modelos de inteligencia artificial de manera local, preservando la privacidad de determinados datos y reduciendo la dependencia de conexiones a servidores externos.

La ejecución local de modelos se ha convertido en una tendencia creciente en la industria tecnológica, especialmente entre empresas y profesionales que necesitan mantener información sensible dentro de sus propios sistemas.

El Mac mini tendrá un precio base de 899 dólares, mientras que el Mac Studio arrancará desde los 2.499 dólares.
El Mac mini tendrá un precio base de 899 dólares, mientras que el Mac Studio arrancará desde los 2.499 dólares. (Apple)

macOS 27 Golden Gate integrará Apple Intelligence y Siri AI

Los nuevos Mac también estarán preparados para operar con macOS 27 Golden Gate, la próxima versión del sistema operativo para ordenadores de Apple.

La actualización incorporará las funciones de Apple Intelligence y nuevas capacidades vinculadas a Siri AI, ampliando la integración de la inteligencia artificial dentro del sistema y de las aplicaciones de la compañía.

Con esta renovación, Apple busca combinar el desarrollo de hardware especializado con herramientas de software capaces de aprovechar esa mayor capacidad de procesamiento. La estrategia es especialmente relevante en un mercado en el que las principales compañías tecnológicas compiten por ejecutar modelos de IA de forma más rápida y eficiente.

La nueva Mac mini de Apple contará con el chip M6.
La nueva Mac mini de Apple contará con el chip M6. (Apple)

Apple prepara más anuncios para su evento de septiembre

El lanzamiento de los nuevos Mac mini y Mac Studio se produce antes de otro de los principales eventos del calendario anual de Apple. La compañía todavía tiene previstas nuevas presentaciones para septiembre, cuando se espera el estreno de la línea iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max.

También podrían llegar los nuevos Apple Watch Series 12 y Apple Watch Ultra 4, así como el rumoreado primer iPhone plegable de la empresa.

El evento marcará además una nueva etapa en la dirección de Apple. Será el primero liderado por John Ternus, quien asumirá el 1 de septiembre la conducción del negocio que durante años estuvo bajo el liderazgo de Tim Cook.

Con sus nuevos procesadores M6 y M5 Ultra, Apple adelanta parte de su estrategia para los próximos meses: ordenadores con más potencia y capaces de ejecutar inteligencia artificial directamente en el dispositivo, con un mayor foco en el rendimiento, la privacidad y el trabajo profesional.

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