Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Call of Duty Modern Warfare 4: cómo acceder y descargar la beta en pocos minutos

Participar en la beta de Modern Warfare 4 es sencillo, pero el proceso varía según el método de compra o suscripción que se haya elegido

Call of Duty: Modern Warfare 4
En Call of Duty: Modern Warfare 4, la trama de la campaña incluye una invasión a gran escala de Corea del Norte en la península de Corea.
Guardar

El acceso a la beta de Call of Duty: Modern Warfare 4 está a punto de abrirse y muchos jugadores, tanto veteranos como nuevos en la serie, buscan instrucciones claras para no perderse esta oportunidad.

Existen diversas formas de participar en la beta, ya sea a través de la precompra digital, la compra física o por medio de una suscripción activa a Xbox Game Pass, y cada método tiene sus propios pasos y particularidades para la descarga e instalación. A continuación, se detalla el procedimiento para cada caso, permitiendo que cualquier usuario pueda acceder y comenzar a jugar en cuestión de minutos.

PUBLICIDAD

Acceso rápido a la beta de Call of Duty Modern Warfare 4: métodos disponibles

Participar en la beta de Modern Warfare 4 es sencillo, pero el proceso varía según el método de compra o suscripción que se haya elegido. Quienes hayan adquirido el juego de manera digital no recibirán ningún código adicional, sino que podrán descargar la beta directamente desde la plataforma en la que realizaron la compra.

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Activision
Quienes hayan adquirido el juego de manera digital no recibirán ningún código adicional.

Si la beta ya se encuentra instalada, bastará con buscar la actualización correspondiente para prepararla antes de su apertura.

En cuanto a quienes optaron por la edición física de Modern Warfare 4, el acceso sí requiere una gestión adicional. Tras completar la compra o la reserva, el usuario recibirá un código por correo electrónico que deberá ser usado para acceder a la beta. Si el mensaje no llega o el código no está disponible, la recomendación es contactar a la tienda donde se realizó la reserva para solicitar asistencia.

PUBLICIDAD

Por otro lado, los usuarios con una suscripción activa a Xbox Game Pass también tienen acceso garantizado a la beta anticipada. Si la suscripción es del tipo Ultimate, existe la opción de descargar y jugar la beta tanto en consola como en ordenador, ampliando así las alternativas para quienes prefieren diferentes plataformas.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Tras completar la compra o la reserva, el usuario recibirá un código por correo electrónico que deberá ser usado para acceder a la beta.

Cómo canjear tu código y descargar la beta de Modern Warfare 4

Para quienes recibieron un código tras hacer una compra física, el primer paso es visitar la página oficial de Call of Duty. Allí se debe seleccionar la plataforma en la que se desea jugar la beta y, en caso de que sea necesario, crear una cuenta o iniciar sesión con los datos habituales.

Luego de registrar el código en la web oficial, se enviará un correo electrónico adicional con un token específico. Este token será imprescindible para completar el proceso de descarga, ya que deberá ser ingresado en la tienda digital de la plataforma elegida.

Aunque la llegada de este correo puede tardar unos minutos, siempre llega antes de que la beta esté disponible para su descarga, lo que permite que los jugadores se preparen sin contratiempos.

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Activision
Call of Duty: Modern Warfare 4 es un videojuego de disparos en primera persona (FPS) desarrollado por Infinity Ward y publicado por Activision.

Requisitos y opciones para conseguir un código de acceso a la beta

El único camino para obtener un código oficial de la beta de Modern Warfare 4 es mediante la compra o la reserva del juego, ya sea en formato físico o digital, a través de las plataformas autorizadas.

No existen alternativas externas ni promociones distintas a las ofrecidas por los canales de venta oficiales. Para quienes deseen comparar ediciones o conocer las distintas opciones disponibles, consultar la guía de versiones permitirá elegir la más adecuada según las preferencias de cada jugador.

Jugar la beta de Modern Warfare 4 con Xbox Game Pass

La suscripción a Xbox Game Pass facilita el acceso anticipado a la beta de Modern Warfare 4 sin necesidad de comprar el juego por separado. Los usuarios con Game Pass activo solo deben buscar la beta dentro del catálogo disponible y proceder a la descarga cuando la opción esté habilitada.

Call of Duty Modern Warfare 4 - beta Modern Warfare 4 - videojuegos - tecnología - 20 de agosto
El acceso a la beta de Call of Duty: Modern Warfare 4 está disponible para quienes hayan reservado o adquirido el juego a través de los canales oficiales. (Captura callofduty.com)

En el caso de la suscripción Ultimate, también se habilita la descarga en ordenadores, permitiendo probar la beta en diferentes dispositivos según la preferencia del usuario.

Este método es especialmente conveniente para quienes ya son suscriptores habituales del servicio, ya que elimina pasos adicionales y permite acceder a la beta tan pronto como se active, sin necesidad de gestionarse códigos ni realizar compras adicionales.

El acceso a la beta de Call of Duty: Modern Warfare 4 está disponible para quienes hayan reservado o adquirido el juego a través de los canales oficiales, así como para los usuarios de Xbox Game Pass. El proceso de descarga es directo para compras digitales y suscriptores, mientras que quienes optaron por el formato físico deben canjear un código proporcionado por la tienda.

En todos los casos, la participación en la beta se asegura siguiendo los pasos indicados y registrando los datos cuando corresponda, permitiendo así disfrutar de la nueva entrega en cuanto se habilite el acceso anticipado.

Temas Relacionados

Call of DutyCall of Duty Modern Warfare 4VideojuegosCall of Duty betaCall of Duty jugarLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el origen de “farmear aura” y cómo son las batallas

El carisma y la creatividad superan a la destreza física en estos duelos

Cuál es el origen de “farmear aura” y cómo son las batallas

El iPhone 18 Pro y Pro Max apostarían por tonos audaces y dejarían atrás el negro y el gris

Los cambios no se limitarían al aspecto externo. Entre los avances técnicos más relevantes figura la adopción del nuevo chip A20 Pro

El iPhone 18 Pro y Pro Max apostarían por tonos audaces y dejarían atrás el negro y el gris

Cómo activar la función del iPhone que avisa cuando la lente de la cámara está sucia

Solo los modelos iPhone 15 y posteriores acceden a esta función de iOS 26

Cómo activar la función del iPhone que avisa cuando la lente de la cámara está sucia

Google AI Plus vs. ChatGPT Go: en qué se parecen los planes económicos de IA

Ambos planes responden a la demanda creciente de herramientas de inteligencia artificial accesibles y funcionales para usuarios cotidianos

Google AI Plus vs. ChatGPT Go: en qué se parecen los planes económicos de IA

MIT desarrolla un nuevo dispositivo cuántico que podría revolucionar el uso de radares y sensores

El avance utiliza magnones y fotones de microondas para la transmisión y detección de señales

MIT desarrolla un nuevo dispositivo cuántico que podría revolucionar el uso de radares y sensores

DEPORTES

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

Dolor en el fútbol argentino: murió Antonino Spilinga, campeón del mundo con Racing a sus 87 años

Conmoción por la muerte de un reconocido fisicoculturista a los 40 años: los conmovedores últimos posteos

Rosario Central empata contra Corinthians en busca de la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores

El US Open entregará el mayor premio en la historia del torneo: USD 5,5 millones a cada campeón

Las señales de alarma de Aryna Sabalenka antes del US Open: derrotas inesperadas y el riesgo de perder el N°1

TELESHOW

La furia de la hija de Sergio Denis tras el fallo de la Justicia: “Me duele ser argentina”

La furia de la hija de Sergio Denis tras el fallo de la Justicia: “Me duele ser argentina”

El Turco García explicó por qué dejó plantada a Mariela Prieto en el altar de Gran Hermano: “No sé qué va a pasar”

L-Gante contó cómo fue su reencuentro con Andy Kusnetzoff a tres años de su tenso cruce en PH Podemos Hablar

Tras la separación, el mejor amigo de Sofía Gala habló del romance con Fito Páez: “Ella está enamorada de otro”

Jorge Porcel Jr. analiza demandar a la serie de Moria Casán: “Todos se llenan de plata y a mí me dejan cagado de hambre”

INFOBAE AMÉRICA

Crisis demográfica en Cuba: las muertes duplicaron a los nacimientos en 2025 y la población envejece

Crisis demográfica en Cuba: las muertes duplicaron a los nacimientos en 2025 y la población envejece

Justicia al día en República Dominicana: Dos departamentos judiciales logran eliminación de la mora

El ataque armado a un supermercado en Escuintla provoca terror, el cierre de comercios y despliegue policial

Trámites para exportar mariposas de Panamá a Turquía a finales de octubre están en su fase final

Enfermedad, audiencia pendiente y posible orden de captura: las claves del caso Alba Consuelo Flores en Honduras