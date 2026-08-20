Nueva falla en Windows 11: ahora su antivirus nativo presenta problemas

Windows Defender en Windows 11 presenta fallos que interrumpen los análisis de seguridad. (Europa Press)

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En los últimos meses, Microsoft se ha enfocado en solucionar una serie de vulnerabilidades en Windows 11. Ahora, un nuevo inconveniente afecta a los usuarios del sistema operativo, ya que su antivirus nativo, Windows Defender, experimenta fallos que impiden completar los análisis de seguridad. Este problema afecta tanto a los análisis rápidos como a los completos, así como al examen sin conexión, según múltiples reportes en redes sociales.

La situación ha generado preocupación, ya que Windows Defender cumple un rol central en la protección del sistema operativo. De acuerdo con publicaciones en Reddit, los análisis se detienen abruptamente al alcanzar entre el 90 % y el 95 % del proceso, lo que impide la detección completa de amenazas. Además, el fallo afecta al examen sin conexión, opción utilizada para buscar malware avanzado fuera del entorno habitual de Windows.

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Especialistas advierten que la incapacidad de finalizar los exámenes de seguridad puede dejar expuestos a los equipos, sobre todo considerando la existencia de vulnerabilidades de día cero que ya impactan al sistema. Según lo informado por Reddit y otros espacios de la comunidad tecnológica, la gravedad radica en que no se trata de una función secundaria, sino de una herramienta crucial para la seguridad informática.

Usuarios informan que los escaneos se detienen cerca del 90 % del proceso. (Microsoft)

A pesar del inconveniente, algunas funciones de Microsoft Defender siguen funcionando con normalidad. Los usuarios pueden examinar archivos o carpetas de forma individual utilizando el menú contextual de Windows 11. Al seleccionar la opción “Examinar con Microsoft Defender” desde el clic derecho, el análisis se ejecuta correctamente y sin interrupciones.

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Hipótesis sobre el origen del error

Hasta el momento, Microsoft no ha emitido declaraciones oficiales sobre la causa del fallo. La comunidad técnica especula que el problema podría estar relacionado con una actualización reciente de la inteligencia de seguridad de Windows Defender. Según los usuarios afectados, el error se presenta al combinar determinadas versiones de la aplicación con versiones específicas de la base de amenazas.

El supervisor del foro de Neowin, Aryeh Goretsky, quien también fue investigador de ESET, identificó las versiones de Windows Defender implicadas en el conflicto. El problema aparece con las versiones 1.1.26070.7 y 1.1.26080.2, en combinación con las versiones de inteligencia de seguridad 1.457.222.0, 1.457.225.0, 1.457.226.0, 1.457.227.0 y 1.457.230.0.

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La actualización de la inteligencia de seguridad podría resolver el error en algunos dispositivos. (Europa Press)

Cómo verificar las versiones afectadas

El sistema permite consultar fácilmente las versiones instaladas de Windows Defender. Para hacerlo, es necesario abrir la aplicación desde el ícono de la bandeja del sistema o buscar “Seguridad de Windows” en el menú Inicio. Una vez dentro, el usuario debe dirigirse a Configuración > Acerca de. En ese apartado, aparecen los datos sobre la “Versión del motor” (correspondiente a la aplicación) y la “Versión de antivirus” o “Versión de antispyware”, que indican la inteligencia de seguridad activa.

Otra manera de verificar la versión consiste en acceder a la pantalla de inicio de Windows Defender y consultar la sección de Protección antivirus y contra amenazas > Actualizaciones de protección contra virus y amenazas > Actualizaciones de protección.

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Solución temporal disponible

Aunque no existe una solución oficial publicada por Microsoft, múltiples reportes coinciden en que actualizar la inteligencia de seguridad a la versión 1.457.236.0 resuelve el fallo. Los usuarios pueden realizar esta actualización desde la misma ruta mencionada anteriormente. En pruebas realizadas por afectados, la función de escaneo volvió a operar normalmente al instalar la versión 1.457.244.0, incluso en equipos con las versiones de Windows Defender previamente señaladas como problemáticas.

Microsoft aún no ha publicado una solución oficial para esta falla en Windows 11. (Europa Press)

Mientras Microsoft evalúa la situación e informa sobre eventuales correcciones, se recomienda a los usuarios de Windows 11 comprobar las versiones actuales de su antivirus y, de ser necesario, actualizar la inteligencia de seguridad manualmente para evitar la interrupción de los análisis de protección.

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La evolución de este incidente es seguida de cerca por la comunidad y expertos en ciberseguridad, quienes sugieren mantener la vigilancia y reportar nuevos casos a los canales oficiales de Microsoft.