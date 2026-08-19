Cómo mantener la pantalla del iPhone 17 y de un Android como el primer día

Para desinfectar, es válido emplear una toallita con alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o una toallita desinfectante. (Composición Infobae: Apple / Samsung)

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Mantener la pantalla del iPhone 17 o de un dispositivo Android Galaxy en perfectas condiciones desde el primer día requiere tener en cuenta las recomendaciones oficiales de los fabricantes. Tanto Apple como Samsung han publicado en sus blogs guías precisas que explican cómo limpiar correctamente sus dispositivos, evitando daños y preservando la calidad de sus materiales.

Estas pautas detallan los métodos adecuados para desinfectar y retirar manchas, qué productos usar y cuáles evitar, y los cuidados específicos para las superficies de vidrio, cerámica o metal presentes en los modelos más recientes.

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Cómo limpiar la pantalla de un iPhone 17 según Apple

Apple recomienda iniciar cualquier procedimiento de limpieza desconectando todos los cables y apagando el iPhone. La superficie externa debe limpiarse suavemente con un paño suave, sin pelusa y levemente humedecido, como los utilizados para lentes.

Para limpiar tanto la parte frontal como la trasera, Samsung sugiere utilizar un trapo de microfibra sin pelusa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para desinfectar, es válido emplear una toallita con alcohol isopropílico al 70 %, alcohol etílico al 75 % o una toallita desinfectante. Apple aclara que no deben emplearse productos que contengan blanqueadores o peróxido de hidrógeno y que hay que evitar que la humedad entre en las aberturas del dispositivo.

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Los modelos recientes de iPhone, como el iPhone 17, incorporan vidrio mate texturizado o Ceramic Shield, una tecnología que puede impregnarse de materiales provenientes de telas o bolsillos con el uso diario. Según Apple, si el vidrio presenta marcas que parecen rayones, suelen ser residuos que pueden eliminarse con una limpieza adecuada.

Además, en modelos como el iPhone 16 Pro y iPhone 15 Pro, la grasa de la piel puede alterar de forma temporal el color de la correa exterior. Para restaurar el aspecto original, basta con limpiar el área con un paño suave y levemente húmedo.

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El iPhone cuenta con un recubrimiento oleofóbico que ayuda a resistir las huellas digitales. REUTERS/Maxim Shemetov

Es fundamental limpiar el iPhone de inmediato si entra en contacto con agentes que puedan causar manchas o daños, como tierra, tinta, maquillaje, jabón, detergente, ácidos, alimentos ácidos o lociones. En todos los casos, hay que evitar el uso de productos de limpieza no autorizados por Apple y nunca usar aire comprimido, ya que puede dañar el dispositivo.

El iPhone cuenta con un recubrimiento oleofóbico que ayuda a resistir las huellas digitales, pero el uso de materiales abrasivos o productos de limpieza inadecuados puede deteriorar este recubrimiento y provocar rayones en la superficie.

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Recomendaciones de Samsung para limpiar la pantalla de un Galaxy

Samsung, a través de su blog oficial, también aconseja apagar el dispositivo y desenchufar todos los cables antes de iniciar la limpieza. Es recomendable retirar fundas o adhesivos para acceder a toda la superficie del equipo. Para limpiar tanto la parte frontal como la trasera, la compañía sugiere utilizar un trapo de microfibra sin pelusa o una gamuza especial para gafas, ejerciendo una presión moderada.

Samsung, a través de su blog oficial, también aconseja apagar el dispositivo y desenchufar todos los cables antes de iniciar la limpieza. Samsung México

La pantalla puede limpiarse con un paño ligeramente humedecido con agua destilada, procurando no exceder la humedad para evitar filtraciones en las aberturas. Samsung permite también el uso de desinfectantes con base de alcohol, siempre que se trate de alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico, igual que Apple.

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La marca surcoreana enfatiza que no se debe sumergir el dispositivo ni en agua ni en soluciones de limpieza, ni permitir que líquidos entren en el conector para auriculares o el puerto de carga.

En sus recomendaciones, advierte contra el uso de aire comprimido y lejía, ya que pueden dañar la superficie del dispositivo. Aunque estas indicaciones son válidas para smartphones, tabletas y relojes Galaxy, la compañía aclara que el método de limpieza puede variar en otros productos como los Galaxy Buds o teclados.

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Agentes como tierra, tinta o maquillaje pueden afectar la superficie si no se retiran de inmediato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados específicos para mantener la pantalla como nueva

Ambas marcas coinciden en la importancia de evitar la humedad excesiva y el ingreso de líquidos en las aberturas del dispositivo. Tanto Apple como Samsung recomiendan recurrir a paños que no dejen pelusa y desaconsejan el uso de materiales abrasivos.

Los desinfectantes permitidos deben contener una proporción de alcohol específica para no dañar los componentes ni los recubrimientos protectores de la pantalla.

Es esencial actuar rápido cuando el dispositivo entra en contacto con sustancias que puedan dejar residuos o provocar manchas permanentes. Apple, por ejemplo, menciona que agentes como tierra, tinta o maquillaje pueden afectar la superficie si no se retiran de inmediato. Samsung, por su parte, hace hincapié en limpiar cualquier cuerpo extraño en cuanto se detecte.

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