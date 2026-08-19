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Ubisoft presenta nueva versión de Prince of Persia: The Sands of Time, su juego estrella de hace 23 años

El relanzamiento incluye funciones como limitador de FPS y ajustes de campo de visión personalizables

Prince of Persia
La nueva versión de Prince of Persia: The Sands of Time incorpora soporte para pantallas panorámicas y ultrapanorámicas. (Epic Games Store)
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Ubisoft ha lanzado una versión renovada de Prince of Persia: The Sands of Time en GOG, que adapta el clásico de 2003 a los estándares técnicos actuales de PC. El título, que hace más de dos décadas definió la franquicia durante la era de PlayStation 2, vuelve al primer plano gracias a una actualización que permite su compatibilidad con sistemas modernos.

Este movimiento llega pocos meses después de que la compañía cancelara el esperado remake, una decisión que marcó el rumbo de la saga y la relación con sus seguidores.

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La actualización del clásico en PC

La nueva versión de Prince of Persia: The Sands of Time se lanzó oficialmente el 18 de agosto de 2026 en la plataforma GOG. Esta actualización, identificada como versión 181 GOG v2, introduce una serie de mejoras diseñadas para resolver los problemas de compatibilidad surgidos con el avance del hardware de PC.

Prince of Persia
Ubisoft canceló el esperado remake del juego y optó por actualizar el original para PC. (Ubisoft)

Entre los cambios, destaca el soporte nativo para pantallas panorámicas y ultrapanorámicas, el ajuste automático del campo de visión según la relación de aspecto y la incorporación de un limitador de FPS. Además, se ofrece la opción de bloqueo de ratón para equipos con varios monitores y una superposición activable con la tecla F11, que permite ajustar los límites de fotogramas y el multiplicador de campo de visión sin necesidad de salir del juego.

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La versión renovada está verificada para funcionar en Windows 11, carece de sistemas de gestión de derechos digitales (DRM) y puede ejecutarse sin conexión, sin requerir el cliente GOG Galaxy. En estos momentos, el título se encuentra disponible con un descuento especial de 2,99 euros hasta el 23 de agosto, frente a su precio habitual de 9,99 euros.

Enfoque en la preservación, no en el rediseño

A diferencia de lo que proponía el remake cancelado, esta edición no introduce rediseños de niveles, cambios en el combate ni modificaciones visuales de envergadura. GOG ha optado por una estrategia centrada en la conservación, priorizando la experiencia original de 2003 y corrigiendo únicamente aquellos aspectos técnicos que dificultaban su funcionamiento en hardware moderno.

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La edición disponible en GOG elimina la necesidad de parches no oficiales y facilita el acceso a sistemas modernos. (Steam)

El nuevo lanzamiento elimina la necesidad de recurrir a parches no oficiales, facilitando el acceso a una versión auténtica del juego y garantizando soporte técnico continuado mediante el Programa de Preservación de la plataforma.

La compañía ha implementado un “wrapper ligero”, una tecnología que resuelve incompatibilidades de hardware sin alterar el comportamiento original del título. Esta solución incluye un escalado de cámara adecuado para relaciones de aspecto más anchas y mantiene restricciones intencionadas, como el menú principal en formato 4:3, para evitar errores en la interfaz. Además, los ajustes de campo de visión para pantallas ultra panorámicas cuentan con un límite máximo, una decisión pensada para prevenir fallos visuales.

Un lanzamiento que marca tendencia en la preservación digital

El lanzamiento de esta versión de Prince of Persia: The Sands of Time representa el primer uso de la tecnología de “wrapper ligero” de GOG en un videojuego. Esta herramienta intercepta partes del código original en DirectX 9 y aplica soluciones modernas sin modificar el núcleo de la experiencia. De esta manera, se resuelven problemas habituales en juegos antiguos, como la gestión de fotogramas, la compatibilidad con resoluciones actuales y el campo de visión, a la vez que se mantiene la fidelidad al diseño original.

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El lanzamiento marca el primer uso del “wrapper ligero” para adaptar clásicos a hardware actual. (Steam)

La decisión de priorizar la preservación responde a una tendencia creciente en el sector de los videojuegos, donde la compatibilidad y el acceso a títulos clásicos se han convertido en una demanda recurrente. La tecnología empleada por GOG podría extenderse a otros juegos emblemáticos de PC, abriendo la puerta a la modernización controlada de un amplio catálogo de clásicos.

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