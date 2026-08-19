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¿Internet lento? 5 lugares de la casa donde nunca se debe poner el router WiFi

La ubicación define velocidad y cobertura, y errores comunes como esquinas o muebles cerrados generan zonas muertas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Esquinas y rincones alejan el WiFi, el router pierde alcance y crea zonas muertas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ubicación del router WiFi es un factor clave que determina la calidad de la conexión a internet en todo el hogar. Una mala colocación puede provocar lentitud, zonas muertas y caídas de señal, incluso si cuentas con un servicio de alta velocidad y dispositivos de última generación.

A pesar de los avances en tecnología inalámbrica, el entorno físico sigue siendo el principal responsable de las interferencias y pérdidas de cobertura. Saber qué espacios evitar puede marcar la diferencia entre una experiencia fluida y una navegación frustrante.

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De acuerdo con compañías especializadas en la fabricación de equipos para conexión a internet, como Netgear, CommScope y TP-Link, estos son los cinco peores lugares para instalar el router WiFi en casa y las razones técnicas detrás de cada recomendación.

Un router moderno de color blanco con luces LED horizontales descansa sobre una encimera de mármol en una cocina doméstica, con un frigorífico y una ventana al fondo.
Electrodomésticos y metal interfieren con el WiFi, microondas y neveras son clave - (Imagen Ilustrativa Infobae)

5 zonas en las que no debes ubicar tu router

1. Esquinas y rincones alejados:

Colocar el router en una esquina, junto a una pared exterior o en el extremo de la vivienda limita la cobertura y genera “zonas muertas” donde la señal apenas llega. Las ondas WiFi se propagan en todas direcciones, pero los obstáculos y la distancia reducen su potencia. Lo ideal es ubicar el equipo en una posición central para distribuir la señal de manera uniforme.

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2. Armarios, alacenas o detrás de muebles:

Guardar el router dentro de un armario, una alacena o detrás de muebles pesados es uno de los errores más comunes. Estos espacios bloquean y debilitan la señal, además de generar calor que puede afectar el rendimiento y la vida útil del dispositivo. El router debe estar en un lugar abierto, elevado y con buena ventilación para maximizar su alcance y evitar sobrecalentamientos.

3. Cerca de objetos metálicos y electrodomésticos:

El metal es un enemigo natural de las señales inalámbricas. Evita colocar el router junto a electrodomésticos como refrigeradores, microondas, hornos, televisores o radiadores. Estos aparatos pueden reflejar, absorber o distorsionar las ondas WiFi, causando interferencias y caídas de velocidad.

router - Wi-Fi - tecnología - 11 de enero
Objetos metálicos absorben o distorsionan ondas y aparatos como microondas operan cerca de bandas usadas por redes inalámbricas, una combinación que puede provocar bajones de velocidad, cortes y conexiones inestables - (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, los hornos microondas operan en frecuencias similares al WiFi y pueden provocar interferencias directas.

4. Próximo a dispositivos inalámbricos y Bluetooth:

Monitores para bebés, cámaras inalámbricas, teléfonos fijos, altavoces Bluetooth y otros gadgets que emplean frecuencias similares al WiFi pueden interferir y reducir la calidad de la conexión. No coloques el router cerca de estos aparatos, ya que pueden saturar el espectro y competir por el mismo canal de transmisión, resultando en conexiones inestables o lentas.

5. Sobre el suelo o en niveles muy bajos:

Instalar el router sobre el suelo o en estantes bajos limita la propagación de la señal. Las ondas WiFi tienden a expandirse lateralmente y hacia abajo, por lo que un router a ras del suelo distribuye mal la señal hacia el resto de la casa.

Ubícalo siempre sobre una mesa, repisa o mueble a media altura para mejorar el alcance, especialmente en casas de varios pisos.

Hombre sostiene un modem wifi blanco con luces encendidas sentado en una sala hogareña.
A ras del piso la señal se reparte peor hacia el resto de la vivienda, especialmente en casas de dos plantas, por lo que una mesa o repisa a media altura ayuda a expandir alcance y reducir pérdidas por obstáculos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones prácticas para una mejor señal WiFi

  • Ubicación central: Elige un punto lo más céntrico posible en el hogar.
  • Altura adecuada: Coloca el router a media altura, lejos del suelo y del techo.
  • Línea de visión despejada: Evita obstáculos grandes entre el router y las zonas donde más usas internet.
  • Aleja el router de otros dispositivos electrónicos y de objetos metálicos.

El auge del streaming en 4K, la proliferación de dispositivos conectados y la demanda de videollamadas de alta calidad hacen que la estabilidad del WiFi sea una prioridad en hogares modernos. Ajustar la ubicación del router es la forma más rápida y económica de mejorar la velocidad, reducir la latencia y garantizar que toda la familia disfrute de una conexión estable y veloz.

Evitar estos cinco lugares críticos y seguir las recomendaciones de los fabricantes puede cambiar radicalmente tu experiencia online. Un pequeño ajuste en la posición del router puede resolver la mayoría de los problemas de internet lento y transformar la conectividad de tu hogar.

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