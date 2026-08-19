Riesgo país en alza: advierten que la incertidumbre electoral y las dudas sobre el equilibrio fiscal presionan a la Argentina

El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos por la incertidumbre electoral y las dudas sobre el equilibrio fiscal en la Argentina

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El riesgo país volvió a superar los 500 puntos básicos. El comportamiento de este indicador generó inquietud en los mercados financieros y entre empresas que buscan financiamiento. En una entrevista con Infobae A las Nueve, el economista Fernando Baer aseguró que la perspectiva de nuevas elecciones y los interrogantes sobre el equilibrio fiscal influyen en esta dinámica.

El jefe de Quantum Finanzas advirtió que en los picos posteriores a elecciones la demanda de dólares para atesoramiento llegó a casi USD 6.000 millones por mes. Ese antecedente, según su análisis, explica parte de la sensibilidad de los inversores ante cualquier señal de incertidumbre política.

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Baer sostuvo que “esa suba que vimos de casi 105 puntos de riesgo país propio tiene que ver específicamente con ruidos que va generando el clima en Argentina”. Aunque reconoció que el escenario internacional muestra tasas de interés más altas, afirmó que el peso de la coyuntura doméstica prevalece en la explicación del movimiento.

Fernando Baer afirmó que la proximidad de las elecciones y los interrogantes sobre candidaturas y reformas presionan al riesgo país REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

La proximidad electoral y las dudas fiscales

El economista identificó dos motores centrales detrás del aumento: la anticipación del ciclo político y los interrogantes sobre la solidez del equilibrio fiscal. A su juicio, la estabilidad de algunos fundamentos, como el equilibrio de las cuentas públicas y el superávit de cuenta corriente, no alcanza para desactivar la inquietud del mercado cuando persisten dudas sobre candidaturas y sobre la continuidad de las reformas.

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En ese marco, explicó que “la anticipación del ciclo político puede estar haciendo mella en este número”. También describió que el inversor sigue de cerca lo que ocurre en el mundo, pero que Argentina continúa siendo “un país periférico en términos de posicionamiento de fondos de inversión global”.

Sobre las cuentas públicas, Baer reconoció que existen cuestionamientos sobre la consistencia del superávit fiscal. Señaló que los ingresos caen por una menor actividad y por la baja de impuestos, mientras el Gobierno compensa esa merma con recortes del gasto, una estrategia que permitió sostener el equilibrio fiscal y acumular superávit durante los últimos dos años y medio.

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El economista recordó que en picos posteriores a elecciones la demanda de dólares para atesoramiento llegó a casi USD 6.000 millones por mes (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Aun así, advirtió que algunas prácticas pueden deteriorar la percepción de riesgo. “Se recurre un poco a la deuda flotante, esto es básicamente patear gastos para adelante”, dijo, aunque aclaró que en la actualidad los pagos “están bastante en línea con el devengado”.

La deuda soberana y el sector privado

Baer explicó que este indicador mide, en los hechos, cuánto le cuesta al país salir a endeudarse. “Lo que está viendo es lo que le cuesta a la Argentina como país salir a endeudarse, salir a tomar deuda”, afirmó.

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Ese encarecimiento no se limita al sector público. “Si ese número sube, el costo de financiamiento de Argentina sube. Y en paralelo a eso, no solamente al soberano, sino al sector privado le puede afectar”, señaló el economista.

La consecuencia, según su descripción, puede trasladarse a la economía real a través de tasas de interés más altas, movimientos en el tipo de cambio y mayores dificultades para acceder al crédito. El aumento del riesgo país, así, opera como una señal que afecta tanto a quienes prestan dinero al Estado como a las empresas que buscan financiarse.

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En sectores como energía y minería, indicó, los inversores suelen mantener una mirada de mediano y largo plazo. Por eso consideró que “el sector privado está bastante encapsulado en ese sentido”, aunque aclaró que si el Estado tuviera problemas para pagar su deuda y la situación se agravara, también subirían los costos para las compañías.

Baer sostuvo que, aunque las tasas de interés internacionales siguen altas, la coyuntura doméstica explica la mayor parte de la suba del riesgo país (AP Photo/Richard Drew)

El desafío de 2025

Para Baer, el principal foco de atención está en la conducta de los ahorristas y en la capacidad del sistema político de evitar una nueva ola de dolarización. “El mayor problema que puede enfrentar la Argentina el año que viene tiene que ver con la gente que, asustada porque Argentina en general, ante la duda compra dólares”, sostuvo.

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Ese movimiento ejerce presión sobre la balanza de pagos y puede derivar en episodios de inestabilidad cambiaria. El economista planteó que el desafío central consiste en ofrecer señales políticas que impidan “incurramos el año que viene en una corrida cambiaria como tuvimos el año pasado”.

Respecto de la capacidad oficial para afrontar vencimientos, afirmó que “los números que están blindados tienen que ver directamente con el pago de los vencimientos de deuda, y eso te diría que sí”. A la vez, advirtió que ninguna economía puede blindarse por completo ante una salida masiva desde la moneda local hacia el dólar.

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Baer también se refirió a la línea de asistencia con Estados Unidos. Según explicó, “así como se abrió el año pasado, es una línea que no requiere del apoyo del Congreso de Estados Unidos para activarse”, una herramienta que podría volver a estar disponible frente a una crisis, aunque su utilización dependería de decisiones políticas y de la coyuntura internacional.

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