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Cuáles son las velocidades máximas en cada tramo de la Autovía 2 entre Buenos Aires y la Costa: cómo evitar multas

Es el trayecto que más turistas recorren en vacaciones y en fines de semana extendidos. La máxima es 120 km/h pero el camino atraviesa muchas zonas urbanas que generan fuertes reducciones de la velocidad

La ruta provincial 2 atraviesa muchas zonas urbanas con cruces a nivel. Eso genera muchos cambios de velocidad máxima. (Nicolás Stulberg)
La ruta provincial 2 atraviesa muchas zonas urbanas con cruces a nivel. Eso genera muchos cambios de velocidad máxima. (Nicolás Stulberg)
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El exceso de velocidad es una de las dos principales causas de accidentes de tránsito en la Argentina. La otra es conducir bajo el efecto del consumo de alcohol.

Cada año, la Autovía 2, que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Mar del Plata y permite llegar a la mayoría de los destinos turísticos de la Costa Atlántica, es la ruta en la que se registra el mayor caudal de tránsito en épocas de vacaciones, aunque también durante los fines de semana largos y extralargos que se establecen con fines de promover el turismo.

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La ruta 2 es también famosa por los radares y las fotomultas, ya que a lo largo de sus 404 kilómetros atraviesa varias zonas urbanas en las que, tanto desde los municipios como del propio estado provincial, se controla la velocidad máxima con radares fijos y móviles. La velocidad máxima es 120 km/h y la mínima es 60 km/h, aunque en distintos tramos esos valores se modifican considerablemente.

Generalmente, los automovilistas le prestan atención a la velocidad máxima, porque es la que ocasiona las multas más habituales, pero en las autovías también hay una velocidad mínima que debe considerarse y que, si bien no es plausible de una multa -aunque teóricamente podría serlo- sí puede ser un agravante ante un accidente en el que el otro vehículo circule dentro de las velocidades permitidas.

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La velocidad mínima para una ruta o autopista, por defecto, debería ser la mitad de la máxima; por lo tanto, un valor tiene relación con el otro de modo tal que el flujo de tránsito sea parejo y con el mismo rango.

infografia

Sin embargo, en una autovía como la 2, que tiene cruces a nivel, esa mínima tiene que ser siempre la de la arteria que cruza. Esa es la razón por la cual en varios puntos de la trazada completa hay señalización de máxima 60 u 80 km/h que solo es para ese cruce y luego restablece la máxima de la vía.

El problema en muchos tramos de esta ruta, y de la mayoría en la Argentina, es que no existe un cartel que indique el fin de esa restricción; por lo tanto, como no hay una señalización respaldatoria, muchos automovilistas continúan circulando a baja velocidad hasta encontrar un cartel que indique lo contrario.

Esa señalización suele aparecer varios kilómetros más adelante con un cartel de máxima 120 repentinamente, que confirma que la velocidad, en efecto, era esa y no la de 60 u 80 km/h. Al no existir radares después de pasar esos cruces, existen aquellos que siguen lentamente hasta la siguiente señal, y otros que suben hasta los 120 máximos reglamentarios de la autovía.

La autopista

Saliendo desde CABA por la Autopista Buenos Aires – La Plata, el primer cambio de límite de velocidad se produce en el peaje de Dock Sud, donde los autos se deben detener a cero. Tras salir del peaje, la velocidad máxima es 80 km/h por aproximadamente unos 3 kilómetros, contemplando que esa salida tiene múltiples vías que convergen solo a dos de manera progresiva.

Desde el km 11,5 la velocidad máxima sube hasta los 130 km/h, que es la máxima general, aunque hay algunas curvas en las que esa velocidad baja a 100 km/h y luego vuelve a ser 130 km/h. La siguiente variante es al llegar al peaje Hudson, en el kilómetro 30 de la autopista, donde nuevamente se debe bajar la velocidad hasta detenerse por completo.

Una vez en marcha, a los 1.3 kilómetros se produce el desvío hacia el ramal Hudson-Gutiérrez que lleva el tránsito hasta la Rotonda Juan María Gutiérrez, donde efectivamente comienza la Autovía 2. En estos 9 kilómetros la velocidad máxima es de 110 km/h, aunque hay tramos de 80 km/h hasta el km 41 en el que comienza efectivamente la ruta 2 que termina en Mar del Plata.

Demoras Autopista Buenos Aires - La Plata
Saliendo desde Buenos Aires, la primera parte del viaje se hace por la autopista a La Plata, donde la velocidad máxima es de 130 km/h.

Los lugares claves de la ruta 2

  1. Chascomus, en el kilómetro 112 comienza a regir el cambio de velocidad al acercarse a la zona de influencia de la ciudad. La velocidad se reduce de 120 a 100, y luego a 80 y 60 km/h, antes de la rotonda del primer acceso. La restricción termina en el kilómetro 125.
  2. Lezama, en el kilómetro 155, la máxima vuelve a bajar a 80 y 60 km/h en pocos metros. La velocidad se mantiene inalterable hasta el km. 157.
  3. Castelli, el siguiente sector con velocidad controlada menor a la máxima de la autovía. Comienza en el kilómetro 179 y se extiende hasta el 181, con una velocidad máxima de 80 km/h.
  4. General Guido, en el kilómetro 248, la velocidad vuelve a bajar a 80 y 60 km/h en pocos metros, hasta salir de la zona de influencia, en el kilómetro 252.
  5. General Pirán, kilómetro 322, se baja otra vez a 80 km/h por una extensión de unos 3 kilómetros, y desde el 325 se vuelve a permitir circular a la máxima de la autovía.

Los otros puntos para prestar atención

A poco de ingresar en la autovía 2, los primeros 2 kilómetros tienen una velocidad máxima de 100 km/h hasta el km 43,5, cuando se baja a 80 por un lapso de tres kilómetros por varios cruces.

Luego vuelve a subir a 100 y 120 hasta el kilómetro 51,5, cuando vuelve a bajar a 80 km/h por la misma razón.

Desde el km 55 la velocidad sube a 120, hay curvas con 100 de máxima, hasta llegar al puente de Samborombón, kilómetro 89, cuando baja a 80 y 60 km/h y luego llegar a la estación de peaje del mismo nombre.

En la zona cercana a Mar del Plata, los controles de velocidad son fijos y móviles. desde Kamet es recomendable ir a 80 km/h con atención a las señalizaciones de 60.(Nicolás Stulberg)
En la zona cercana a Mar del Plata, los controles de velocidad son fijos y móviles. desde Kamet es recomendable ir a 80 km/h con atención a las señalizaciones de 60.(Nicolás Stulberg)

La siguiente reducción se da en Sevigné, antes de llegar a Dolores, donde baja nuevamente a 80 km/h en el kilómetro 194.

Luego se llega a Dolores, en el kilómetro 208, aunque como no se atraviesa por la zona urbana, la velocidad solo se baja a 80 por menos de 1.000 metros para luego continuar a 100 km/h máximos hasta el kilómetro 210, cuando vuelve a ser 120 km/h.

La velocidad vuelve a ser 120 km/h hasta el peaje de Maipú, en el 273, cuando hay que detenerse nuevamente a cero. La siguiente restricción es en Las Armas, en el 299, a 80 km/h, porque allí cruza la ruta 74 que va hacia Ayacucho o hacia Pinamar.

En la parte final del viaje se vuelve a limitar la velocidad a 80 km/h en Coronel Vidal, en el kilómetro 341 y de Viboratá, el en 365, ambas con una extensión de unos 2 kilómetros. Desde entonces, hay zonas de máxima 100 y máxima 120, por lo que se debe estar atentos a la señalización.

Luego se llega a Kamet, en el kilómetro 390, que es la zona de influencia de Mar del Plata, donde la velocidad se baja a 80 km/h, y luego a 60 km/h en el 398.

Si bien entre el 398 y el 400 se permite subir a 80, desde entonces se baja definitivamente a 60 km/h, por lo tanto es recomendable estar atentos, porque desde Kamet en adelante hay radares móviles colocados aleatoriamente en la banquina.

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