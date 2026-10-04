Bebés desnutridos, quimioterapias interrumpidas y jubilados que dejaron de comer: el septiembre que documentó el Observatorio de Conflictos en Cuba

Un hombre duerme en la puerta de su casa mientras otros pasan el tiempo tratando de refrescarse en la calle en La Habana, Cuba, el martes 4 de agosto de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Guardar

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) documentó un septiembre marcado por muertes evitables, enfermedad y escasez extrema en la isla. El 20 de septiembre, en el barrio de Lawton, en Diez de Octubre, dos ancianos murieron al desplomarse parte del portal de su casa mientras estaban sentados allí. El inmueble arrastraba filtraciones y deterioro estructural previo, según el registro del observatorio.

El hecho se produjo en paralelo a una crisis sanitaria que golpeó con fuerza particular a los más vulnerables: bebés desnutridos, pacientes oncológicos sin medicamentos y jubilados que renunciaron a comer para alimentar a sus familias.

PUBLICIDAD

El dengue multiplicó por 7.4 el nivel esperado de casos

Los casos de dengue en 2026 alcanzaron 7.4 veces el nivel esperado para esa etapa del año, según datos del Global Dengue Observatory, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, recogidos por Cuba Headlines.

La falta de combustible frenó las campañas de fumigación en Santiago de Cuba, Matanzas, Mayabeque y Holguín, de acuerdo con el registro del OCC.

La viceministra Carilda Peña García admitió, en el programa Buenos Días de Canal Caribe, un aumento simultáneo de arbovirosis, enfermedades diarreicas, hepatitis e infecciones respiratorias agudas. La funcionaria vinculó el repunte a una “situación higiénica complicada” derivada de las fallas en el agua y el saneamiento.

PUBLICIDAD

En lo que va de 2024, Colombia, Bolivia, Brasil, Cuba y Perú confirmaron casos de Oropouche - crédito Canva

El hambre y la enfermedad golpearon a los más vulnerables

La escasez se tradujo en vidas en riesgo concretas dentro de los hospitales. La bebé Melody, de cuatro meses, ingresó el 11 de septiembre en estado crítico por desnutrición grave en el Hospital Pediátrico de Centro Habana, sin su madre presente.

Dalía Cuevas Leblanc, ingeniera química de 31 años con cáncer de ovario, no pudo continuar su quimioterapia porque el Hospital Oncológico de Santiago de Cuba carece de los fármacos que necesita, según consta en el registro del observatorio.

El hambre se contó en primera persona ante el OCC. Olga, una jubilada de 70 años, lo resumió así: “Ayer no comí y hoy voy por el mismo estilo. Estoy que me voy del lado”. Otro testimonio recogido en septiembre repitió la misma renuncia: “Tengo que dejar de comer para que ellos coman”.

PUBLICIDAD

Cocinando en la calle - Familias cubanas sin gas licuado, Cuba (Infobae Cuba/ Cortesia Food monitor program)

Viviendas que colapsan y aulas sin recursos

La precariedad habitacional no se limitó al caso de Lawton. El curso escolar arrancó con carencias que la propia ministra de Educación admitió públicamente: “faltan uniformes, maestros y hasta libretas”.

En una escuela de Versalles, en Matanzas, el primer día de clases transcurrió sin timbre por falta de electricidad, un detalle que el observatorio sumó a su radiografía de septiembre.

Por qué cayeron las protestas, según el observatorio

El OCC atribuye la disminución de las expresiones contestatarias al agotamiento de una población obligada a dedicar buena parte de su tiempo a conseguir alimentos, medicinas, transporte y agua. El agua, señala el organismo, se convirtió en un lujo para numerosas familias.

PUBLICIDAD

A esto se suma un aparato represivo que sigue disponiendo de recursos para vigilar y reprimir, pese a las carencias que afectan a los servicios esenciales, según el mismo registro.

A resident carries water containers into a home after collecting water from a public supply point in Matanzas, Cuba, on August 6, 2026. Recurring water shortages and power outages have forced many residents of Matanzas to rely on water deliveries and public water distribution points. (Photo by AFP)

Otro factor que señala el observatorio es la pérdida de expectativas de quienes habían depositado esperanzas en una eventual intervención de Estados Unidos para propiciar un cambio político en la isla.

El prolongado conflicto entre Washington e Irán concentra parte de la atención militar y diplomática estadounidense, lo que redujo esas expectativas.

La solidaridad vecinal respondió donde el Estado no llegó

Frente a ese cuadro, el OCC documentó también 26 acciones de ayuda humanitaria, solidaridad y altruismo durante septiembre. Mientras la bebé Melody seguía ingresada, otras madres del mismo hospital la amamantaban y una activista identificada como Lara Croft organizaba una campaña para reunirle pañales, ropa, alimentos y dinero.

PUBLICIDAD

En San Rafael, Holguín, vecinos y activistas se movilizaron para construir un cuarto con baño y cocina para un anciano ciego que vive solo en extrema pobreza. “Si no fuera por los vecinos de este señor, hace rato ya habría muerto de hambre y miseria”, relató uno de los participantes al observatorio.

El sacerdote Alberto Reyes Pías, párroco de Esmeralda, escribió el 19 de septiembre una reflexión que el OCC incluyó en su registro mensual: “Nadie, desde el poder, parece tener el mínimo interés en buscar una solución... Y la pérdida de poder, para ellos, es inaceptable”.