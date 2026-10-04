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YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

YouTube nació en el 2005 cuando tres extrabajadores de Paypal experimentaron dificultades para compartir videos de una fiesta a la que habían asistido

YouTube es una de las plataformas favoritas de los internautas debido a su amplia biblioteca digital de videos. (Infobae)
YouTube es una de las plataformas favoritas de los internautas debido a su amplia biblioteca digital de videos. (Infobae)
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Desde su aparición en el 2005, YouTube se ha convertido en uno de los sitios web más importantes en la vida moderna, llegando a ser un fenómeno global que revolucionó la forma en la que se consume el contenido audiovisual.

Pese a que otras redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram están apostando cada vez más por los videos, lo cierto es que YouTube sigue siendo el rey y para prueba de ello las cifras: es el segundo sitio electrónico más visitado en el mundo sólo detrás de Google; además tiene presencia en 104 países y está disponible en 80 idiomas.

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Asimismo, a la plataforma estadounidense se suben alrededor de 500 horas de contenido por minuto y se cree que al día son vistos cinco mil millones de videos, dejando ganancias estimadas de 15 mil millones de dólares al trimestre.

Ante la facilidad que tienen los usuarios para perderse en un mundo de clips, Youtube ha creado diversas listas para consultar a los artistas más escuchados, más vistos y cuáles son las tendencias del día en tiempo real.

Estos son los videos que están en tendencia este sábado 3 de octubre

1. NecioArtista/canal: Romeo Santos

2. PARADIXE (Visualizer)Artista/canal: El Americano 4KT, Pirlo y Feid

3. Yeison Jiménez & Nico Hernández l Bandido Retirado (Video Oficial)Artista/canal: Nico Hernández

4. COMPA COLETO (uy_como)Artista/canal: ARIA VEGA

5. versAAce | CARABIN3 ft ANUEL AA (Video Oficial)Artista/canal: CARABIN3 Oficial

6. Chucky73 x TOPBOY x El Americano 4KT - MAS BONITO (Video Oficial)Artista/canal: Chucky73

7. Peli De Terror - Koddy G (VIDEO OFICIAL)Artista/canal: Køddy G

8. Ricardo Arjona y Grupo Firme - Amor Factura (Video Oficial) ArjonaOficial GrupoFirmeOficialArtista/canal: Ricardo Arjona

9. YO QUIERO RMX Hades66, Arcángel, Myke Towers, Luar La L- (Video Oficial)Artista/canal: Hades 66

10. FANTA ROSARIO, Kris R. - DE MEDALLO PA MOROVIS (Visualizer)Artista/canal: FANTA ROSARIO

Los favoritos de los colombianos en el 2023

YouTube estuvo entre los temas más buscados en el 2022.(Reuters/Dado Ruvic)
YouTube estuvo entre los temas más buscados en el 2022.(Reuters/Dado Ruvic)

La plataforma de YouTube se ha mantenido entre las más populares a pesar de la diversificación de opciones para consumir vídeos y música. Los usuarios la usan para ver videos musicales, tutoriales y hasta noticias. Respecto a los artistas que más vieron este 2023, en el primer lugar estuvo Karol G y Shakira con TQG; en segundo lugar Joaquin Guiller, Maycol Rosero, Beren con No Sufriré Por Nadie; en seguida, Yng Lvcas y Peso Pluma con el videoclip de La Bebe.

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La plataforma también ha sido testigo de la creciente popularidad de creadores de contenido latinoamericanos a lo largo de 2023. Entre ellos, se destaca el influencer uruguayo Fede Vigevani, quien se ha consolidado como uno de los youtubers más vistos en Colombia.

El contenido de Vigevani se caracteriza por su versatilidad, abarcando desde vlogs, retos, hasta bromas en cámara oculta. Otro creador que ha acaparado la atención en la región es el estadounidense MrBeast, conocido por sus desafíos y sorteos. A pesar de ser un creador de contenido que no es de habla hispana, MrBeast ha logrado trascender las barreras del idioma y se ha posicionado entre los más vistos en Colombia.

A estos creadores se suman Alfredo Larin, Ian Lucas, Ami Rodríguez y como “revelación del año”: Alextis, The Donato, Albertisment, Amara Que Linda y DeGoBooM. Estos creadores han demostrado que es posible alcanzar una gran audiencia fuera de sus países de origen, a la par de poner en alto el idioma español en la plataforma, donde comunidades de habla hispana continúan creciendo y consumiendo contenido.

Mientras que en los videos más populares, demostraron que les interesa más el entretenimiento y lo noticioso. Los más reproducidos fueron: Rihanna’s FULL Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show; ES LEY: Ni se te ocurra hacer la TÉCNICO-MECÁNICA sin saber esto $$$; $1 vs $500,000 Plane Ticket! - $1 vs $500,000 Plane Ticket!; The Juanpis Live Show - Entrevista a F***s News y Millonarios 1 (3) vs Nacional 1 (2) - El ‘Embajador’ hace historia al ganar la estrella 16.

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