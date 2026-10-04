El Salvador activa inspecciones por la llegada de turistas durante la Semana Morazánica

El despliegue institucional busca prevenir prácticas comerciales que afecten la salud y la economía de los consumidores. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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La Defensoría del Consumidor (DC) de El Salvador activó este sábado un operativo nacional de inspecciones para vigilar comercios, puntos de consumo y zonas turísticas durante las celebraciones de la Semana Morazánica en Honduras. La institución prevé la llegada de visitantes procedentes del país vecino durante el período vacacional, que se extenderá del 3 al 11 de octubre de 2026.

El despliegue busca verificar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y prevenir prácticas que puedan afectar la economía o la salud de residentes y turistas. Las tareas incluyen controles sobre alimentos, precios, publicidad, cobros y condiciones de pago con tarjetas de crédito.

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El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó las primeras verificaciones en el Centro Histórico de San Salvador, una de las áreas con mayor actividad turística de la capital salvadoreña durante los días de asueto.

Según informó la Presidencia a través de su Secretaría de Prensa, la institución distribuyó equipos de inspección en distintos puntos del país para supervisar comercios y servicios vinculados con la actividad turística.

La Defensoría del Consumidor de El Salvador activó un operativo nacional de inspecciones durante las vacaciones de la Semana Morazánica. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Los inspectores revisarán precios, alimentos y publicidad

La DC verificará que los establecimientos no vendan productos vencidos, defectuosos o en condiciones que puedan representar un riesgo para los consumidores. Los inspectores también controlarán que los precios exhibidos coincidan con los valores cobrados al momento de la compra.

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El operativo pondrá el foco en posibles cobros indebidos, promociones que no se respeten y mensajes comerciales que puedan inducir a error. La Defensoría también evaluará si los negocios cumplen con las obligaciones previstas en materia de información al consumidor.

“Nuestros equipos de inspección están desplegados en los principales puntos de consumo, comercios y zonas turísticas del país para garantizar que no se comercialicen bienes defectuosos o vencidos”, afirmó Salazar durante el inicio de las inspecciones.

El funcionario sostuvo que la institución no permitirá prácticas que afecten “la salud y el bolsillo” de los salvadoreños ni de los visitantes hondureños que ingresen al país durante las festividades.

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El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó las primeras verificaciones en el Centro Histórico de San Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La Defensoría controlará los pagos con tarjeta de crédito

Entre los aspectos que revisará la institución figura el cumplimiento de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Esa normativa prohíbe que los comercios apliquen recargos por pagos con tarjeta o establezcan precios distintos según el cliente pague en efectivo o mediante crédito.

La Defensoría del Consumidor recordó que las empresas deben respetar las condiciones ofrecidas al público. Esto incluye los descuentos anunciados, las promociones vigentes y el precio informado en etiquetas, carteles o plataformas de venta.

El despliegue incorporará además servicios de orientación, asesoría y recepción de denuncias. La medida busca facilitar la presentación de reclamos durante los días de mayor movimiento comercial y turístico.

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“No permitiremos abusos que atenten contra la salud y el bolsillo de los salvadoreños ni de los turistas que nos visitan en esta temporada de vacaciones”, señaló el presidente de la DC.

La Defensoría del Consumidor vigilará que los comercios no apliquen recargos por pagos con tarjeta de crédito, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumidores podrán presentar denuncias

Las personas que detecten irregularidades comerciales podrán contactar a la Defensoría del Consumidor por WhatsApp, en el número (+503) 7844-1482, o por la línea telefónica 910. También están disponibles los Centros de Solución de Controversias (CSC) y la plataforma digital de la institución.

El sistema de atención en línea funciona en https://enlinea.defensoria.gob.sv/. A través de esos canales, los consumidores podrán informar sobre posibles incumplimientos relacionados con precios, productos vencidos, recargos por pagos con tarjeta, publicidad falsa o cobros no autorizados.

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