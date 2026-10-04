El Salvador

El Salvador activa inspecciones por la llegada de turistas durante la Semana Morazánica

La Defensoría del Consumidor desplegó inspectores en zonas turísticas y establecimientos ante la llegada de visitantes hondureños durante el período vacacional

Semana Morazánica, Defensoría del Consumidor, Vacaciones, El Salvador
El despliegue institucional busca prevenir prácticas comerciales que afecten la salud y la economía de los consumidores. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
Guardar

La Defensoría del Consumidor (DC) de El Salvador activó este sábado un operativo nacional de inspecciones para vigilar comercios, puntos de consumo y zonas turísticas durante las celebraciones de la Semana Morazánica en Honduras. La institución prevé la llegada de visitantes procedentes del país vecino durante el período vacacional, que se extenderá del 3 al 11 de octubre de 2026.

El despliegue busca verificar el cumplimiento de la Ley de Protección al Consumidor y prevenir prácticas que puedan afectar la economía o la salud de residentes y turistas. Las tareas incluyen controles sobre alimentos, precios, publicidad, cobros y condiciones de pago con tarjetas de crédito.

PUBLICIDAD

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó las primeras verificaciones en el Centro Histórico de San Salvador, una de las áreas con mayor actividad turística de la capital salvadoreña durante los días de asueto.

Según informó la Presidencia a través de su Secretaría de Prensa, la institución distribuyó equipos de inspección en distintos puntos del país para supervisar comercios y servicios vinculados con la actividad turística.

Semana Morazánica, Defensoría del Consumidor, Vacaciones, El Salvador
La Defensoría del Consumidor de El Salvador activó un operativo nacional de inspecciones durante las vacaciones de la Semana Morazánica. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Los inspectores revisarán precios, alimentos y publicidad

La DC verificará que los establecimientos no vendan productos vencidos, defectuosos o en condiciones que puedan representar un riesgo para los consumidores. Los inspectores también controlarán que los precios exhibidos coincidan con los valores cobrados al momento de la compra.

PUBLICIDAD

El operativo pondrá el foco en posibles cobros indebidos, promociones que no se respeten y mensajes comerciales que puedan inducir a error. La Defensoría también evaluará si los negocios cumplen con las obligaciones previstas en materia de información al consumidor.

Nuestros equipos de inspección están desplegados en los principales puntos de consumo, comercios y zonas turísticas del país para garantizar que no se comercialicen bienes defectuosos o vencidos”, afirmó Salazar durante el inicio de las inspecciones.

El funcionario sostuvo que la institución no permitirá prácticas que afecten “la salud y el bolsillo” de los salvadoreños ni de los visitantes hondureños que ingresen al país durante las festividades.

Semana Morazánica, Defensoría del Consumidor, Vacaciones, El Salvador
El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, encabezó las primeras verificaciones en el Centro Histórico de San Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La Defensoría controlará los pagos con tarjeta de crédito

Entre los aspectos que revisará la institución figura el cumplimiento de la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito. Esa normativa prohíbe que los comercios apliquen recargos por pagos con tarjeta o establezcan precios distintos según el cliente pague en efectivo o mediante crédito.

La Defensoría del Consumidor recordó que las empresas deben respetar las condiciones ofrecidas al público. Esto incluye los descuentos anunciados, las promociones vigentes y el precio informado en etiquetas, carteles o plataformas de venta.

El despliegue incorporará además servicios de orientación, asesoría y recepción de denuncias. La medida busca facilitar la presentación de reclamos durante los días de mayor movimiento comercial y turístico.

No permitiremos abusos que atenten contra la salud y el bolsillo de los salvadoreños ni de los turistas que nos visitan en esta temporada de vacaciones”, señaló el presidente de la DC.

Ilustración de una mano sosteniendo una tarjeta bancaria azul sobre un terminal de pago electrónico con teclado numérico.
La Defensoría del Consumidor vigilará que los comercios no apliquen recargos por pagos con tarjeta de crédito, (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los consumidores podrán presentar denuncias

Las personas que detecten irregularidades comerciales podrán contactar a la Defensoría del Consumidor por WhatsApp, en el número (+503) 7844-1482, o por la línea telefónica 910. También están disponibles los Centros de Solución de Controversias (CSC) y la plataforma digital de la institución.

El sistema de atención en línea funciona en https://enlinea.defensoria.gob.sv/. A través de esos canales, los consumidores podrán informar sobre posibles incumplimientos relacionados con precios, productos vencidos, recargos por pagos con tarjeta, publicidad falsa o cobros no autorizados.

Temas Relacionados

consumidoresTarjetas de créditoEl SalvadorDefensoría del ConsumidorRicardo Salazar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador lidera la percepción regional de avances contra el crimen organizado, según Latinobarómetro

Una encuesta regional aplicada en 17 naciones ubica a esta nación centroamericana a 57 puntos porcentuales por encima del promedio latinoamericano en percepción de seguridad ciudadana

El Salvador lidera la percepción regional de avances contra el crimen organizado, según Latinobarómetro

El Salvador no levanta cabeza: la crónica en imágenes de la derrota ante Jamaica que los deja al borde del descenso en Liga de Naciones

El Salvador perdió 2-0 ante Jamaica en el estadio Cuscatlán, por la Liga de Naciones de la Concacaf. El doblete de Javon East dejó a la Selecta en el último lugar del Grupo B de la Liga A y complicó su permanencia en la categoría.

El Salvador no levanta cabeza: la crónica en imágenes de la derrota ante Jamaica que los deja al borde del descenso en Liga de Naciones

Otra noche amarga en el Cuscatlán: La Selecta cae ante Jamaica y la afición salvadoreña exige cambios profundos

Una temprana expulsión, la ausencia total de volumen de juego y la dependencia exclusiva del balonazo largo marcaron el rumbo del naufragio de El Salvador tras perder 0-2 contra Jamaica

Otra noche amarga en el Cuscatlán: La Selecta cae ante Jamaica y la afición salvadoreña exige cambios profundos

El Salvador exigirá revisión técnica a las volquetas desde el 5 de octubre

La disposición impedirá la circulación de unidades que incumplan las condiciones de seguridad y ampliará los diagnósticos preventivos a unos 158 mil vehículos comerciales al renovar su tarjeta de circulación

El Salvador exigirá revisión técnica a las volquetas desde el 5 de octubre

Nueve de cada diez salvadoreños respaldan la gestión presidencial de Nayib Bukele, según encuesta

Un sondeo nacional, realizado entre fines de septiembre y comienzos de octubre, mostró respaldo mayoritario a la administración del mandatario en El Salvador

Nueve de cada diez salvadoreños respaldan la gestión presidencial de Nayib Bukele, según encuesta

TECNO

Apple estaría desarrollando una cámara de seguridad que no graba video: cuál será su utilidad

Apple estaría desarrollando una cámara de seguridad que no graba video: cuál será su utilidad

Los ciberataques ya han afectado a 9 de cada 10 personas en EE. UU.

YouTube en Argentina: la lista de los 10 videos más vistos este sábado

YouTube en Colombia: la lista de los 10 videos más reproducidos que son tendencia hoy

Elon Musk, cerca de ser billonario otra vez: por qué se disparó su fortuna

ENTRETENIMIENTO

Ringo Starr regresó a Forest Hills a los 86: la misma batería, el mismo estadio y un coro de celulares donde antes hubo encendedores

Ringo Starr regresó a Forest Hills a los 86: la misma batería, el mismo estadio y un coro de celulares donde antes hubo encendedores

Murió a los 8 años, cinco días después de su último concierto: la inesperada tragedia de una estrella infantil japonesa

Las 15 películas más destacadas de Tom Cruise tras el estreno de "Digger"

Inde Navarrette promete hacerle justicia a Rogue en la nueva película de X-Men: “Amo este personaje”

El regreso de Cady Heron: Lindsay Lohan recrea la escena más viral de ‘Chicas pesadas’

MUNDO

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

Estados Unidos expulsó a dos integrantes de la delegación iraní que permanecieron en Nueva York tras la Asamblea de la ONU

Un centenar de rusos protestaron en Siberia contra los resultados de las elecciones legislativas y denunciaron “fraude”

Netanyahu le dijo al piloto de Flydubai que lo considera “un héroe del mundo” y lo invitó al Día de la Independencia israelí

Zelensky advirtió que Ucrania atacará las refinerías rusas en respuesta a la “nueva doctrina” de Putin

El régimen de Irán ejecutó a otro manifestante y ya son 32 los sometidos a pena de muerte por las protestas de enero