El principal inversor de Flybondi le exigió a Cartesian Capital Group que normalice la situación de la aerolínea

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COC Global reclamó al fondo de inversión estadounidense Cartesian Capital Group -accionista y parte del directorio de Flybondi- que tome las medidas necesarias para reconducir el proceso de normalización de la aerolínea de bajo costo que atraviesa una crisis financiera y operativa agravada por embargos sobre sus cuentas bancarias.

La intimación, que según un comunicado de COC al que accedió Infobae “derivará en acciones legales en tribunales locales e internacionales”, llega semanas después de silencio del accionista ante los reiterados intentos de comunicación del grupo inversor que ingresó en la compañía en mayo del año pasado.

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El detonante inmediato de la escalada, según reveló COC en el escrito, fue la decisión de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de trabar embargos sobre las cuentas de Flybondi, “lo que impide a la compañía realizar cualquier pago o transferencia bancaria”. Esa medida dejó a la aerolínea sin margen de maniobra para efectuar compromisos con sus trabajadores y sostener la operación.

Según el comunicado difundido por COC Global este martes, los representantes de Cartesian no respondieron ninguno de los contactos realizados desde que el 15 de julio pasado se hizo pública la existencia de pasivos ocultos, desvíos de fondos y decisiones fuera de toda lógica comercial en la gestión anterior de la aerolínea. “Como resultado de la ausencia del accionista, la compañía se ve impedida de tomar las decisiones necesarias para normalizar su situación financiera y operativa”, señala el texto.

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La crisis tiene antecedentes que se remontan al ingreso de COC Global a la empresa. En ese momento, la aerolínea acumulaba cancelaciones y retrasos que la ubicaban como la línea de peor desempeño del mercado local, con un índice de impuntualidad de 2,04 entre enero y marzo de 2025, según datos de la consultora Adventus, más del triple del registrado por la segunda compañía en ese ranking.

Desde su ingreso, COC extendió más de USD 70 millones a la compañía y apoyó la reestructuración de parte de sus pasivos. “Previo al involucramiento de COC Global, Flybondi se encontraba en una situación financiera y operativa critica”, señaló el comunicado que resaltó que Cartesian, en cambio, no realizó aportes ni extensión de fondos durante ese período, según indica el comunicado.

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La situación se agudizó en julio pasado, cuando una investigación interna reveló las irregularidades atribuidas al equipo directivo anterior, encabezado por el ex CEO Mauricio Sana, actualmente fuera de sus funciones. En ese marco, Flybondi reinició operaciones el 14 de julio con dos aeronaves.

“Los directivos que condujeron la aerolínea hasta mayo de este año eran los mismos que la manejaban antes del ingreso de COC Global”, aclaró este último grupo en el comunicado. El holding sostiene que esa gestión fue la que derivó en las maniobras que llevaron a Flybondi a su situación actual, y que los abogados de la empresa trabajan en la presentación de pruebas ante la Justicia para iniciar acciones legales contra los responsables.

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COC Global instó a Cartesian Capital Group a “tomar las decisiones requeridas para reconducir el proceso de normalización” e indicó que iniciará acciones legales en tribunales locales y extranjeros para forzar esa regularización. El fondo también expresó su acompañamiento a trabajadores, extrabajadores y pasajeros afectados por la crisis de la aerolínea.

“Comprendemos el malestar de trabajadores y extrabajadores y los acompañamos en este difícil momento. También las dificultades que enfrentan los pasajeros de Flybondi”, agregó el comunicado.

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COC Global Enterprise es un fondo de inversión privado estadounidense con presencia en 20 países, una flota de más de 11.500 vehículos y más de 20.000 empleados, con experiencia en los sectores de tecnología y aviación en Estados Unidos y América Latina.