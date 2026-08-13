Bernardo Kosacoff: "Hay una imagen de que la industria es parte del problema de la Argentina, yo creo que es parte de la solución"

Bernardo Kosacoff destacó la importancia de evitar generalizaciones sobre la industria y remarcó la heterogeneidad del sector

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El economista Bernardo Kosacoff participó de una extensa conversación en Infobae en Vivo, donde abordó la situación de la industria argentina, las dificultades estructurales y coyunturales, y las oportunidades que el país presenta en el escenario actual. Con una visión crítica pero optimista, Kosacoff defendió la relevancia del entramado productivo y remarcó que la industria constituye un pilar fundamental para el desarrollo.

“La imagen de que la industria es parte del problema de la Argentina, yo creo que es parte de la solución”, afirmó Kosacoff. Según su análisis, la Argentina se ubica entre los cinco países en desarrollo con una estructura productiva industrial altamente significativa. “Esto es una oportunidad. No significa desconocer que hay serias dificultades en el contexto industrial, pero existe una muy alta heterogeneidad y definitivamente la Argentina tiene para recuperar las fuentes de crecimiento, de incorporar a todas las actividades, a todos los sectores, rescatar sus activos productivos y a partir de esto darle algo fundamental, que ahora se vive con mucha fuerza: cómo se recupera el nivel de actividad, cómo se recupera el empleo, pero fundamentalmente cómo hay horizontes un poco más largos para recuperar un eje central del proceso de recuperación, que es el proceso de inversión, que está notablemente débil”.

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Al analizar el cierre de industrias, Kosacoff respondió ante la estimación de tres mil plantas que cerrarían durante el año: “Nos está diciendo que hay dificultades, de eso no hay la menor duda. Pero al mismo tiempo no es necesario generalizar. Hay un desconocimiento muy grande de nuestra estructura productiva en general y hoy en día hay que tener un diagnóstico mucho más sofisticado y apuntalar a partir de las capacidades que tenemos para ver cómo se da el proceso de recuperación”.

En la entrevista se abordó el impacto de los cambios de reglas de juego sobre el entramado industrial, incluso para sectores que en algún momento se vieron beneficiados. Allí, Kosacoff explicó: “Hay que replantearse cuáles son los incentivos y las reglas de juego como para poder justamente integrar todas las actividades productivas. Hoy claramente hay un sector moderno de la Argentina que tiene una oportunidad espectacular y ya tiene una respuesta aprovechando todo su potencial y nos da un impacto muy fuerte sobre temas centrales que tuvo la economía argentina, como su capacidad de exportación y los procesos que se están dando en toda el área de minería, de energía, en particular el área de shale, de toda la bioeconomía, de algunos servicios basados en el conocimiento. Esto es muy bueno, pero esto no es suficiente. Inclusive, para que este sector tenga más viabilidad, más fuerza, tiene que lograr recomponer todos los ecosistemas productivos en donde están todos los encadenamientos con proveedores, con clientes, que pueden darle sustentabilidad en el largo plazo”.

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Respecto a la historia reciente, Kosacoff analizó: “Antes de este gobierno hubo un conjunto de acciones muy fuertes en términos de apoyo a la producción industrial. Y esto se dio de una manera muy mal implementada. No se solucionaron los problemas estructurales de la industria en términos de superar sus problemas de productividad y de generar nuevos sectores dinámicos, sino a través de aprovechar un conjunto de instrumentos que se daban en forma muy discriminatoria”. Sobre los instrumentos de política industrial mal aplicados, detalló: “La administración del comercio con el CIRA, obtener créditos bancarios al 20 % con inflación del 120 %, sobrefacturar las importaciones para tener dólares baratos o acceder a dólares del Banco Central, que estaban a menos de la mitad de los dólares en el mercado. Esto fue negativo y le dio una pérdida de reputación muy fuerte al sector manufacturero”.

El economista subrayó la necesidad de repensar los incentivos y reglas de juego para integrar a todos los actores productivos

El economista remarcó que la estructura industrial argentina cuenta con unas treinta mil empresas sólidas y otras tantas pymes y firmas familiares. “Cuando uno ve cuánta fue la gente que se aprovechó de esos instrumentos, son menos de mil empresas. Que concentran el noventa y pico por ciento de todos esos instrumentos mal aplicados en nombre de la política industrial, pero que en definitiva estaban asociados a desequilibrios macroeconómicos y actitudes discriminatorias. El resto de la gente la pasó mal”, señaló. Y agregó: “No hubo un cambio de la estructura productiva en términos de que uno tiene una industria más fortalecida. Cuando se generaliza para el conjunto industrial, bueno, estas treinta mil empresas que no recibieron nada, en esa época también la pasaban con dificultades, porque no podían importar insumos, porque a su competidor le daban el acceso a una importación que él no tenía, con lo cual había una competencia desleal. Esto generó algo que hay que revertir”.

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En cuanto a la evolución de la industria frente a la apertura comercial y la competencia internacional, Kosacoff subrayó la transformación global de los últimos años: “China hoy es 30 % de la producción mundial, tiene una política de apoyo absolutamente notable, y esa política es de apoyo a la producción, no al consumo, con lo cual tienen sobreproducción. Subsidia directamente a la producción con consumos que se reducen en China, con lo cual hay sobreproducción”. El impacto de este fenómeno en el mercado local es directo: “El señor que tiene que competir contra él tiene todas las condiciones de presión impositiva, salarios, etcétera. No cobrar aranceles para las importaciones de los courier o de las plataformas, bueno, eso se puede hacer y, al contrario, tiene un impacto fiscal positivo y, al mismo tiempo, una forma en la cual tengas competencias más leales”.

En referencia al tipo de cambio y los costos industriales, Kosacoff consideró: “El dólar que tenés en este momento es el dólar que vas a tener. Cuando ves en este momento que este año vas a tener casi treinta mil millones de dólares de superávit comercial, esto es inédito. Lo que más le complica al sector manufacturero es el cambio de precios relativos. Los bienes que compiten con el exterior crecieron en términos de precios la mitad que crecieron el conjunto de los precios”. Sobre los costos, detalló: “En la estructura de costos del señor tenés un incremento notable, no solamente de los precios de los servicios públicos, sino también de los servicios privados. Esto genera que una parte importante de los costos de la manufactura se va hoy en términos de un incremento brutal de costos y no podés trasladarlo vía precios porque tenés competencia con las importaciones”.

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El deterioro de la infraestructura fue otro punto señalado: “Uno de los fracasos más grandes de la Argentina de los últimos años es el deterioro de toda la infraestructura, que es fundamental para hacer la producción”. Propuso recurrir a organismos multilaterales de crédito para financiar proyectos de infraestructura y destinar fondos nacionales a programas que impulsen la construcción y el desarrollo.

Consultado sobre el mercado laboral, Kosacoff advirtió: “Desde el 2011 hasta ahora no se creó un solo empleo privado formal más y la población creció el 15 %. La tasa de desocupación no es creciente. ¿Por qué? Porque toda esa gente va al sector informal. Esa salida al sector informal es un desastre en términos de una perspectiva de desarrollo económico”. Y aclaró: “No solamente porque esa gente no tenga protección o tenga menos salario, sino porque es totalmente distinto para la sociedad. Una persona que está trabajando, generando valor, está calificando ese recurso humano”.

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Sobre el rol de las políticas públicas y la política industrial, Kosacoff sostuvo: “Este Gobierno tiene la política industrial más fuerte de las últimas décadas, que son el RIGI, pero llegan al sector moderno. Y ahí tenemos cosas notables y buenas, y hay que valorarlas. Y también tenemos cosas que uno piensa que se pueden hacer distinto. Una de ellas es cómo se ponen incentivos para hacer los encadenamientos y eslabonamientos y hacer bienes más sofisticados. Lo tercero, si se los diste a ellos, vos tenés un problema general, que la tasa de inversión de la Argentina es un desastre y sigue cayendo, y tenés que poner condiciones para el resto, no solamente para el sector moderno de la Argentina”.

En el cierre de la conversación, Kosacoff insistió: “Ojalá aparezca un ejercicio colectivo en donde tengan un mejor diagnóstico del potencial enorme que tiene la economía, no solamente en su sector moderno, que hay que valorarlo, no hay que criticarlo, pero eso no es suficiente. Y si no se atiende lo otro, la macro en el mediano plazo no va a ser sustentable”.

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