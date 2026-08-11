Panamá eleva arancel a la leche en polvo de Estados Unidos tras superar el límite del TPC

El MICI confirmó que las compras externas alcanzaron el umbral de activación previsto para 2026, después de una investigación iniciada en enero para verificar el comportamiento de las importaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá activó una salvaguardia especial agrícola sobre determinadas importaciones de leche entera en polvo procedentes de Estados Unidos, luego de comprobar que el volumen ingresado al país superó el umbral establecido para 2026 en el Tratado de Promoción Comercial (TPC).

La medida implica un aumento temporal del arancel y busca dar protección a la producción nacional frente a incrementos de las importaciones.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución No. 011 del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), publicada el 10 de agosto en Gaceta Oficial. La investigación había comenzado mediante la Resolución No. 005 del 2 de enero de 2026 para determinar si se cumplían las condiciones que permiten activar el mecanismo, contemplado específicamente en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

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Una salvaguardia agrícola funciona como una válvula de protección temporal dentro de un acuerdo comercial. No supone eliminar las preferencias concedidas ni cerrar las importaciones.

Panamá aplicará un arancel de hasta 28.1% a determinadas fracciones de leche entera en polvo procedentes de Estados Unidos tras activarse la salvaguardia agrícola. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Permite elevar el arancel cuando las compras externas de determinados productos sensibles sobrepasan un volumen previamente negociado entre los países, reduciendo temporalmente la ventaja arancelaria de esas mercancías.

En el caso del TPC entre Panamá y Estados Unidos, vigente desde el 31 de octubre de 2012, el mecanismo está previsto para determinados productos agrícolas considerados sensibles.

El acuerdo estableció procesos progresivos de desgravación, pero mantuvo salvaguardias capaces de activarse cuando las importaciones exceden los niveles acordados, aunque estas desaparecen una vez concluida completamente la protección arancelaria del producto.

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Para la leche entera en polvo investigada, el contingente establecido para 2026 fue de 104 toneladas métricas y el nivel de activación corresponde al 110% de ese volumen, equivalente a 114.40 toneladas.

La Dirección General de Defensa Comercial determinó, con información de la Autoridad Nacional de Aduanas, que las importaciones ya habían alcanzado el umbral necesario para activar la salvaguardia.

El nivel de activación establecido para 2026 fue de 114.4 toneladas métricas, equivalente al 110% del contingente de 104 toneladas fijado para el año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que la medida no responde únicamente a una decisión discrecional para encarecer las importaciones. El propio TPC establece tanto el producto como el volumen que dispara automáticamente el mecanismo, mientras la autoridad panameña debe investigar y confirmar que se cumplieron las condiciones.

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El objetivo, en este caso, es amortiguar el impacto del aumento de leche estadounidense sobre los productores y la industria local.

El efecto concreto será un incremento del arancel para varias fracciones de leche entera en polvo. Productos que tenían un arancel preferencial de 2.5% recibirán un derecho adicional de 8.8%, llevando la carga aplicable a 11.3%.

En otras categorías, el gravamen preferencial de 6.2% sumará 21.9 puntos porcentuales, por lo que el arancel resultante alcanzará 28.1%.

La activación ocurre en una fase avanzada del proceso de apertura comercial acordado hace casi 14 años. Al entrar en vigor el TPC, más del 87% de los bienes industriales y de consumo estadounidenses quedaron inmediatamente libres de aranceles, mientras cerca del 56% de las exportaciones agrícolas de Estados Unidos obtuvo ese mismo tratamiento. Para la mayoría de los productos agrícolas restantes se establecieron períodos de desgravación de hasta 15 años.

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El Tratado de Promoción Comercial entre Panamá y Estados Unidos contempla mecanismos especiales de protección para determinados productos agrícolas durante su proceso de desgravación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de apertura comercial del TPC se encuentra ya en su etapa final. Desde 2022, los productos industriales y de consumo quedaron totalmente desgravados, mientras que en el sector agropecuario todavía permanecen algunos rubros sensibles sujetos a calendarios de reducción arancelaria.

El último será el sector avícola, específicamente muslos y encuentros de pollo, cuya desgravación culminará en octubre de 2030, cuando llegará a arancel cero y se completará el cronograma previsto en el acuerdo comercial con Estados Unidos.

La leche no es un caso aislado. Durante 2025, Panamá inició investigaciones sobre carne de cerdo, arroz con cáscara, arroz pilado, cuartos traseros de pollo, mantequilla, yogurt y distintos productos lácteos, mientras activó salvaguardias para algunos quesos, carne porcina, arroz, yogurt, leche fluida y mantequilla. Esto evidencia una utilización creciente del instrumento previsto en el propio tratado.

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La tendencia continuó en 2026. Antes de la decisión sobre leche entera en polvo se habían abierto investigaciones para arroz con cáscara, arroz pilado, cuartos traseros de pollo, helados, leche entera y descremada en polvo y quesos.

El MICI también había confirmado en enero la activación de una salvaguardia para determinados quesos, incluido mozzarella, después de alcanzarse el correspondiente nivel de activación.

El sector avícola será el último en completar su desgravación dentro del TPC entre Panamá y Estados Unidos, con la eliminación de los aranceles para muslos y encuentros de pollo prevista para 2030. (Andina)

La diferencia entre ambos procedimientos resulta clave: abrir una investigación no significa que automáticamente se aplicará un arancel adicional. La autoridad primero verifica las importaciones y las condiciones establecidas en el TPC. Solo cuando confirma que se alcanzó el umbral previsto procede la salvaguardia, como ocurrió ahora con determinadas fracciones de leche entera en polvo estadounidense.

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A medida que avance la desgravación del acuerdo, sin embargo, Panamá irá perdiendo la posibilidad de utilizar este mecanismo para aquellos productos cuya protección arancelaria haya concluido. Esa condición convierte los próximos años en un período particularmente relevante para sectores agrícolas sensibles, que deberán enfrentar gradualmente una competencia estadounidense con menores barreras arancelarias.