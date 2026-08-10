Fernández Sagasti presentó un proyecto para que las legisladoras con embarazos de riesgo puedan votar a distancia

Anabel Fernández Sagasti (captura de video)

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La pasada sesión del Senado no solo dejó una derrota para la Casa Rosada y su intención de eliminar las restricciones para la compra de tierras rurales a capitales extranjeros y la eliminación de la ley de manejo del fuego, sino que además mostró una discusión sobre el reglamento que promete repetirse.

La senadora por el peronismo Anabel Fernández Sagasti pidió votar desde su provincia -Mendoza- porque el médico le prohibió viajar ya que cursa un embarazo de riesgo.

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El oficialismo se negaba a que eso suceda -al igual que el PRO y la UCR-, pero se logró un acuerdo por el cual con el voto del peronismo se giró el pedido a la comisión de Asuntos Constitucionales con el argumento que significaba un cambio del reglamento.

La senadora mendocina no pudo votar -al igual que su colega radical Flavio Fama que había solicitado lo mismo- pero abrió el debate. “Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta”, para una situación puntual. Que ninguna provincia se quede sin parte de su representación por una situación como esta. La distancia no puede ser motivo para que un pueblo pierda su voz en una votación clave".

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En la argumentación de su pedido Sagasti, que es una de las espadas del peronismo en el recinto, dijo que no es la primera vez que el Senado resuelve esto y puso como ejemplo el período de la pandemia, en donde la Cámara Alta sesionó de forma virtual con el aval de la Corte Suprema de Justicia y sin cambiar el reglamento. “Sabemos hacerlo cuando queremos”, agregó en un posteo en la red social X.

“Esto no es sobre mi banca. Es para que en el futuro ninguna senadora, de ningún signo político, en ninguna provincia, que quiera formar una familia, tenga que elegir entre su embarazo y la representación de su pueblo”.

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Sesión ordinaria del Senado de la Nación, el 6 de Agosto del 2026, en Buenos Aires; Argentina.- Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

La legisladora cercana a Cristina Fernández de Kirchner había realizado el pedido y la vicepresidenta de la Nación y Presidenta del Senado la había habilitado ad referéndum del pleno del recinto, es decir, lo tenían que votar sus propios colegas en el inicio de la sesión.

Esto generó muchas discusiones. Primero un malestar propio dentro del bloque que, aseguran, algunos se enteraron por los medios del pedido de Fernández Sagasti. Lo segundo fue la modalidad.

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“Estamos en un cuarto intermedio, si quieren agregar un tema en el temario de la sesión tienen que juntar los dos tercios y habilitar agregar el pedido y, de nuevo, juntar dos tercios para que sea aprobado porque no pasó por comisión”, explicó la líder del bloque libertario, Patricia Bullrich, en la previa a la sesión.

Finalmente se decidió, claramente en un acuerdo parlamentario entre el PJ y LLA que votaron juntos, pasar el tema a comisión para que resuelva ahí. “Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión”, señaló Fernández Sagasti.

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